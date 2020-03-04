조직에서 클라우드 전환을 시작하거나 확장할 때 고려해야 할 옵션 중 하나는 싱글 테넌트(전용) 클라우드 아키텍처를 사용할지 아니면 다중 테넌트(공유) 클라우드 아키텍처를 사용할지입니다.
이 글에서는 각 옵션의 장단점을 살펴보겠습니다.
싱글 테넌트의 경우 관리 제어 기능이 향상되고 격리 수준이 높아지는 등의 이점이 있습니다. 멀티 테넌트의 경우 비용 효율적인 시작, 빠른 확장 기능, 관리 및 유지 관리 오프로드 등의 이점이 있습니다.
추가적인 이점으로, 조직에서 VMware의 애플리케이션과 워크로드를 퍼블릭 또는 하이브리드 클라우드 환경으로 마이그레이션하는 경우 둘 중 하나만 선택할 필요가 없습니다! 비즈니스에 가장 적합한 방법을 기반으로 각 애플리케이션과 워크로드에 대한 선택을 할 수 있으므로 최적의 유연성과 민첩성이 제공됩니다.
기업 리더들이 IT 팀에 클라우드 우선 또는 클라우드 전용 시나리오를 요구하는 경우가 점점 더 증가하고 있습니다. 대부분의 경우 중요한 것은 민첩성, 클라우드 경제성, 직원과 고객의 요구에 대한 대응성 등 기본적인 비즈니스 문제입니다.
기존에 VMware 풋프린트가 있는 기업의 경우 클라우드로 마이그레이션하기 위한 초기 단계 중 하나는 가상 머신(VM)을 클라우드로 마이그레이션하는 것입니다. 이는 클라우드와 온프레미스 인프라 전반에서 일관된 도구와 기술을 사용하여 기존 VMware 워크로드를 클라우드로 확장하기 위함입니다.
이 모델을 올바르게 배포하면 많은 이점이 있습니다. 이를 통해 IT 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.
공유 멀티 테넌트 클라우드 모델 사용의 가장 큰 이점은 비용 절감입니다. IBM Cloud for VMware Solutions Shared(IC4V Shared)와 같은 솔루션을 사용하면 IT 팀이 필요한 만큼 유연하고 확장성 있게 가상 머신을 클라우드로 확장할 수 있습니다. 이를 통해 소비자는 소비한 만큼만 비용을 지불하는 주문형 또는 예약형 가격 모델을 선택할 수 있습니다.
멀티 테넌트 클라우드 모델의 또 다른 장점은 마이그레이션이 빠르고 간결하다는 것입니다. IT 부서는 셀프 서비스 콘솔을 사용하여 몇 분 안에 VMware VM을 클라우드로 옮길 수 있으며, 이를 통해 용량을 빠르게 늘리거나 줄여 비용 효율성을 극대화할 수 있습니다. 많은 IT 팀은 소비 기반 클라우드 모델을 통해 멀티 테넌트 모델이재해 복구 재해 복구 사이트를 설정하거나 빠르게 움직이는 DevOps 및 소프트웨어 개발 팀에 클라우드 리소스를 제공하는 데 특히 효과적이라는 것을 알게 되었습니다.
전용 싱글 테넌트 모델의 주요 이점은 IT 부서가 업데이트 관리, 패치 및 기타 활동을 하이퍼바이저 수준까지 제어할 수 있다는 점입니다. TechTarget이 언급했듯이, 전용 클라우드는 "리소스 집약적인 워크로드에 특히 효과적"이며 "조직의 다운타임과 비용을 줄이는 동시에 유연성과 성능을 촉진하기 위해 만들어졌습니다." IT 부서 또한 대역폭과 스토리지 등의 기능을 더욱 다양하게 사용자 정의할 수 있습니다.
VMware 워크로드와 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하는 IT 팀은 이제 멀티 테넌트 환경과 싱글 테넌트 환경 중 하나만 선택할 필요가 없으며, 필요와 조직의 요구에 따라 두 가지를 모두 활용할 수 있습니다. 중요한 점은 기존 VMware 환경과 기존에 투자한 모든 지식과 도구를 활용하는 것입니다.
적합한 솔루션을 선택하는 방법은 무엇인가요? 가장 먼저 여러 배포 및 가격 모델을 통해 멀티 테넌트 또는 싱글 테넌트 클라우드 아키텍처를 사용할 수 있는 유연성을 제공하는 클라우드 공급자를 선택해야 합니다.
