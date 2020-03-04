이 글에서는 각 옵션의 장단점을 살펴보겠습니다.

싱글 테넌트의 경우 관리 제어 기능이 향상되고 격리 수준이 높아지는 등의 이점이 있습니다. 멀티 테넌트의 경우 비용 효율적인 시작, 빠른 확장 기능, 관리 및 유지 관리 오프로드 등의 이점이 있습니다.

추가적인 이점으로, 조직에서 VMware의 애플리케이션과 워크로드를 퍼블릭 또는 하이브리드 클라우드 환경으로 마이그레이션하는 경우 둘 중 하나만 선택할 필요가 없습니다! 비즈니스에 가장 적합한 방법을 기반으로 각 애플리케이션과 워크로드에 대한 선택을 할 수 있으므로 최적의 유연성과 민첩성이 제공됩니다.