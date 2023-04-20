이 논의는 본질적으로 프로세스 우수성과 관련된 21세기의 과제 및 솔루션과 연결되어 있습니다. 프로세스 우수성은 디지털 전환 시대에 여러 영역이 교차하는 핵심 전략입니다. 이를 위해서는 프로세스 최적화와 관련된 다양한 능력이 필요합니다. 기하급수 기술(Exponential Technology)을 적용하여 프로세스 현실을 디지털 방식으로 발견하고 최상의 결과를 위해 이러한 프로세스를 기술적으로 혁신합니다. 효율적인 가치 오케스트레이션과 지속적인 개선을 위해 조직 계층 전반에 걸쳐 적절한 수준의 거버넌스를 정의하고 운영해야 합니다. 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

소재 엔지니어링 기업

반도체 업계의 글로벌 리더인 미국의 한 소재 엔지니어링 기업은 고정된 재무 인력으로도 비즈니스가 성장할 수 있도록 IBM과 파트너십을 맺고 자동화를 통해 재무 혁신을 주도하고 있습니다. 초기 자동화 배포가 성공적으로 완료됨에 따라 이들은 다음과 같은 인접한 비즈니스 크리티컬 프로세스의 최적화에 초점을 맞추게 되었습니다. 서비스 주문 관리, 역방향 가치 사슬 등 다양한 영역에서 사이클 타임을 단축하고 품질을 향상시키기 위함입니다. 엔터프라이즈 SAP에서 데이터를 가져오는 프로세스 마이닝 연습은 KPI 성능을 측정하고 변형 로드맵을 정의하는 데 도움이 되었습니다.

다국적 금융 서비스 회사

또 다른 사례에서, 미국의 한 다국적 금융 서비스 회사는 IBM의 프로세스 우수성 기능을 활용하여 내부 분개 전송 프로세스를 조사하여 재작업률을 최대 50% 줄이고 거부율을 40% 줄일 수 있는 가능성을 발견했습니다.

추가 예시