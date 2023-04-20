캐나다 에너지 회사, 네덜란드 커피 소매업체, 영국의 다국적 소비재(CPG) 회사의 공통점은 무엇일까요? 모든 기업은 최첨단 프로세스 마이닝과 지능형 자동화 기술을 활용하여 조달 운영을 혁신하고 있습니다.
중간 규모의 조직은 직접 또는 간접 구매/조달에 연간 수십억 달러에 해당하는 비용을 지출합니다. 이러한 이유로 소싱 프로세스가 얼마나 효율적인지, 무단 구매를 제어하고 수익 누수를 줄이는 방법, 조직 전체에 걸쳐 표준화된 구매 경험을 만드는 방법을 검토할 필요가 있습니다. 또한 물류 및 유통에 대한 공급업체의 지속가능성 태세를 기반으로 지속 가능한 구매에 대한 규정 준수 요구 사항을 해결해야 합니다. 최적화된 CO2 발자국을 갖춘 효율적이고 지속 가능한 공급망 프로세스는 기업의 요구 사항이자 사회적 요구입니다.
이 논의는 본질적으로 프로세스 우수성과 관련된 21세기의 과제 및 솔루션과 연결되어 있습니다. 프로세스 우수성은 디지털 전환 시대에 여러 영역이 교차하는 핵심 전략입니다. 이를 위해서는 프로세스 최적화와 관련된 다양한 능력이 필요합니다. 기하급수 기술(Exponential Technology)을 적용하여 프로세스 현실을 디지털 방식으로 발견하고 최상의 결과를 위해 이러한 프로세스를 기술적으로 혁신합니다. 효율적인 가치 오케스트레이션과 지속적인 개선을 위해 조직 계층 전반에 걸쳐 적절한 수준의 거버넌스를 정의하고 운영해야 합니다. 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.
반도체 업계의 글로벌 리더인 미국의 한 소재 엔지니어링 기업은 고정된 재무 인력으로도 비즈니스가 성장할 수 있도록 IBM과 파트너십을 맺고 자동화를 통해 재무 혁신을 주도하고 있습니다. 초기 자동화 배포가 성공적으로 완료됨에 따라 이들은 다음과 같은 인접한 비즈니스 크리티컬 프로세스의 최적화에 초점을 맞추게 되었습니다. 서비스 주문 관리, 역방향 가치 사슬 등 다양한 영역에서 사이클 타임을 단축하고 품질을 향상시키기 위함입니다. 엔터프라이즈 SAP에서 데이터를 가져오는 프로세스 마이닝 연습은 KPI 성능을 측정하고 변형 로드맵을 정의하는 데 도움이 되었습니다.
또 다른 사례에서, 미국의 한 다국적 금융 서비스 회사는 IBM의 프로세스 우수성 기능을 활용하여 내부 분개 전송 프로세스를 조사하여 재작업률을 최대 50% 줄이고 거부율을 40% 줄일 수 있는 가능성을 발견했습니다.
수많은 예가 있지만, 공통된 주제는 기업 변혁이며, 이는 IBM® Process Excellence 오퍼링의 주요 사용 사례입니다. 팬데믹의 영향에서 아직 회복 중이고 경제적 불확실성, 지정학적 위기, 극심한 기후 변화 등 전통적인 가치 사슬을 혼란에 빠뜨리는 세상에서 엔터프라이즈 규모의 혁신의 필요성은 글로벌 비즈니스의 핵심 과제입니다. 재무, 공급망, 조달, HR 및 엔터프라이즈 IT와 같은 공유 서비스 운영은 참여해야 할 관련 수평적 영역입니다. 이와 동시에 프런트-백 오피스 운영이 집중된 산업 프로세스(예: 대출, 고객 온보딩, 보험금 청구, 사기 운영 등)도 비즈니스 소유자가 우선적으로 혁신할 수 있는 후보입니다.
프로세스와 기술이 이렇게 밀접하게 연결된 적이 없었습니다. 엔터프라이즈 워크플로는 종종 전체 애플리케이션 환경에 분산되어 있으며 사일로화된 초점으로 여러 부서의 IT 팀과 프로세스 소유자가 관리합니다. 프로세스 마이닝 기술의 발전으로 이제 워크플로를 가상화 및 시각화하여 기본 기록 시스템(일명 엔터프라이즈 애플리케이션)에서 실행 데이터를 가져오고 태스크 마이닝을 통해 디지털 방식으로 캡처된 프로세스 운영자의 로컬 데스크톱 수준 작업 실행 보기로 이를 보강할 수 있습니다.
이러한 기술 중심의 프로세스 시각화는 우리가 프로세스를 보는 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. 처음으로 복잡한 프로세스가 작동하는 것을 명확하게 볼 수 있으며, 효과적으로 작동하는 부분과 단순화, 최적화 및 자동화할 수 있는 부분을 식별할 수 있습니다.
IBM® Process Excellence 프랙티스는 IBM 에코시스템과 파트너 전반에 걸쳐 선도적인 프로세스 마이닝 툴을 활용합니다. 여기에는 IBM Cloud Pak for Business Automation 플랫폼의 일부인 IBM Process Mining 툴이 포함되며, 이는 현재 IBM Consulting Process Excellence 오퍼링의 Process Application 솔루션으로 구동됩니다.
IBM Process Excellence 관행은 또한 Celonis와의 파트너십 및 기타 고객 위임 프로세스 마이닝 기술을 활용하여 엔터프라이즈 프로세스 변환을 위한 컨설팅 계약을 주도합니다. 당사는 특허받은 Process Excellence KPI 프레임워크와 Automation Quotient 기반 프로세스 우선순위 지정 메커니즘을 통해 글로벌 고객을 위한 혁신 로드맵을 함께 만들고 있습니다. 이는 즉시 사용할 수 있는 Process Excellence 애플리케이션 제품군과 라이프사이클 거버넌스를 위한 Digital COE 플랫폼을 통해 더욱 가속화됩니다.
“IBM 팀의 접근 방식은 매우 인상적이었습니다. 기존의 어떤 방식과도 차별화된 철저하고 과학적인 방법이라고 생각합니다. 덕분에, 리더들은 훨씬 수월하게 의사 결정을 내릴 수 있을 것입니다. 비즈니스 이해관계자에게 결과를 공유했을 때 어떠한 이견도 없었던 이유는, IBM의 접근 방식이 그만큼 품질이 좋고 견고했기 때문입니다.” ~다국적 은행, 프로세스 최적화 부문 책임자
IBM Consulting은 IDC와 같은 주요 분석 기관이 언급한 바와 같이, 기업 고객에게 종합적인 프로세스 혁신 솔루션을 제공합니다.
United Foods가 IBM Cloud Pak for Business Automation으로 워크플로를 간소화하여 비즈니스 효율성과 생산성을 높인 방법을 알아보세요.
지능형 자산 관리 및 공급망을 위한 AI 기반 솔루션으로 복원력이 뛰어난 비즈니스를 구축합니다.
IBM Blueworks Live는 비즈니스 프로세스 모델링을 위한 SaaS입니다.
로우코드 툴로 지능형 자동화를 신속하게 제공하는 비즈니스 프로세스 자동화 솔루션을 알아보세요.
업계 최고의 IBM 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하세요. 지능형 워크플로와 자동화 기술을 통해 생산성, 민첩성, 혁신성을 강화하세요.