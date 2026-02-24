OpenAPI 파일(OpenAPI 문서 또는 OpenAPI 사양이라고도 알려짐)을 사용하면 개발자가 API를 설명할 수 있습니다. 이 사양은 사용 가능한 엔드포인트, 작업 매개변수, 인증 방법, 기타 정보를 포함하여 이 API를 사용하는 방법도 설명합니다. 이러한 사양은 YAML 또는 JSON으로 작성되며 JSON 스키마는 API 내의 데이터 형식을 설명하는 데 사용됩니다.

OpenAPI는 API 소비자와 생산자 간의 문서 및 계약(API가 수행해야 하는 일을 설명하며 법적 구속력이 없음)의 역할을 합니다. 이는 기본적으로 표준화된 형식으로 지침을 제공하는 '하나의 진실 소스' 역할을 합니다.

이러한 표준화는 API 사용 및 통합을 간소화합니다. 이를 통해 사람과 컴퓨터 모두 소스 코드에 액세스하거나 API의 내부 작동을 이해할 필요 없이 주어진 API의 기능과 구조를 이해할 수 있습니다. 또한 개발자는 작성된 언어에 관계없이 API로 작업할 수 있습니다.

OpenAPI는 대화형 최신 문서를 자동화하여 일부 반복적인 문서 작업을 제거하고 문서를 최신 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 OpenAPI는 클라이언트 SDK를 위한 코드 생성 및 기타 상용구 코드를 사양에서 자동으로 생성하여 인적 오류를 줄이고 개발자의 작업량을 더욱 최소화할 수 있습니다.

SwaggerUI를 비롯한 OpenAPI 사양을 사용하는 도구는 대화형 인터페이스에서 API 사양을 렌더링할 수 있습니다. 이 인터페이스는 사양을 시각화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 테스트 및 검증 목적으로 브라우저 또는 웹 서비스에서 직접 실제 API 호출을 가능하게 합니다.

OpenAPI는 REST API가 설명되는 방식을 표준화함으로써 상호 운용성과 도구를 개선하고 API 라이프사이클 전반에 걸쳐 운영을 지원합니다. 잘 정돈되고 탄탄하게 관리된 사양서는 포괄적인 API 전략을 구현하는 데 있어 기반이 되는 도구가 될 수 있으며, 통합, 협업, 오류 방지, 그리고 보다 강력한 API 관리를 지원합니다.

전체 사양은 GitHub 에서 확인할 수 있습니다.