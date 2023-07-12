OEE와 TEEP의 차이점은 무엇인가요?

이러한 지표의 주요한 차이점은 OEE는 계획된 생산 시간에서 생산적인 시간의 비율을 측정하는 반면, TEEP는 전체 시간에서 생산적인 시간의 비율을 측정한다는 점입니다.

이러한 시간 계산을 할 때 올바른 용어를 사용하는 것이 중요합니다. 다음은 생산 환경에서 시간을 측정하는 몇 가지 일반적인 방법입니다.

예정되지 않은 시간 : 생산이 예정되어 있지 않은 시간으로, '예정된 시간'과는 반대되는 개념입니다.

달력 시간 : 작업 주문이 완료될 때까지 소요된 시간입니다.

총 가동 시간 : 기계가 제품을 제조하는 데 사용할 수 있는 총 시간입니다.

이상적 주기 시간 : 이론적으로 단일 제품을 제조하는 데 실현할 수 있는 가장 빠른 시간입니다.

실행 시간: 제조 공정이 생산 및 실행을 위해 예약된 시간입니다.

OEE는 주로 사용 가능한 시간의 활용에 중점을 두고 가용성, 성능, 품질 문제로 인한 손실을 식별합니다. 이는 개선 및 효율성 최적화가 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다.

반면, TEEP는 예방적 유지관리나 교체를 위한 계획된 가동 중단 등 모든 잠재적 생산 시간을 고려해 더 광범위한 관점을 제공합니다. 장비 또는 생산 라인의 최대 잠재력을 측정하는 것을 목표로 합니다.

OEE는 일반적으로 특정 장비 또는 기계의 성능을 측정하는 데 사용됩니다. 장비가 실제 생산 시간 동안 얼마나 효과적으로 사용되고 있는지 이해하는 데 도움이 됩니다. OEE는 일반적으로 시간 경과에 따른 장비 성능을 추적하고 개선하기 위한 벤치마킹 도구로 사용됩니다. 병목 현상과 최적화 및 개선 이니셔티브 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다.

TEEP는 전체 생산 라인 또는 함께 작동하는 여러 장비의 성능을 측정하는 데 사용됩니다. 이는 전체 시스템의 효율성에 대한 전체적인 관점을 제공합니다. 유지 보수, 교체 작업 또는 기타 예정된 이벤트를 위한 계획된 가동 중단 시간을 포함하여 생산 라인의 최대 잠재적 성능을 파악하고자 하는 경우, TEEP 성능 지표로 활용할 수 있습니다. TEEP는 생산 능력 계획 및 장비 또는 생산 라인의 기능을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.