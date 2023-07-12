OEE와 TEEP의 차이점은 무엇인가요?

고장, 장비 고장, 정전 등 작업 현장 중단은 조직에 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 생산 관리자는 공장 및 기타 생산 라인에서 장비와 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 하는 임무를 맡고 있습니다.
전반적인 장비 효율성(OEE)과 총 유효 장비 성능(TEEP)은 제조 및 생산 환경에서 장비 및 생산 라인의 성능을 측정하고 개선하여 손실을 방지하는 데 사용되는 두 가지 관련 KPI입니다.
OEE는 제조 프로세스 또는 개별 장비의 효율성과 성능을 측정하는 데 사용되는 지표입니다. 이는 장비가 얼마나 잘 활용되고 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는 데 얼마나 효율적으로 작동하는지에 대한 인사이트를 제공합니다.
OEE는 세 가지 요소를 기반으로 장비 효율성과 효과를 측정합니다. OEE 계산은 '가용성 x 성능 x 품질'로 간단합니다.
TEEP는 제조 및 생산 환경에서 장비 또는 생산 라인의 전반적인 효율성과 효과를 측정하는 데 사용되는 지표이기도 합니다. 여기에는 계획된 가동 중단과 계획되지 않은 가동 중단을 포함하여 모든 잠재적 생산 시간이 포함됩니다.
TEEP는 가용성, 성능, 품질, 활용도의 네 가지 요소를 곱하여 계산합니다.
이러한 지표의 주요한 차이점은 OEE는 계획된 생산 시간에서 생산적인 시간의 비율을 측정하는 반면, TEEP는 전체 시간에서 생산적인 시간의 비율을 측정한다는 점입니다.
이러한 시간 계산을 할 때 올바른 용어를 사용하는 것이 중요합니다. 다음은 생산 환경에서 시간을 측정하는 몇 가지 일반적인 방법입니다.
OEE는 주로 사용 가능한 시간의 활용에 중점을 두고 가용성, 성능, 품질 문제로 인한 손실을 식별합니다. 이는 개선 및 효율성 최적화가 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다.
반면, TEEP는 예방적 유지관리나 교체를 위한 계획된 가동 중단 등 모든 잠재적 생산 시간을 고려해 더 광범위한 관점을 제공합니다. 장비 또는 생산 라인의 최대 잠재력을 측정하는 것을 목표로 합니다.
OEE는 일반적으로 특정 장비 또는 기계의 성능을 측정하는 데 사용됩니다. 장비가 실제 생산 시간 동안 얼마나 효과적으로 사용되고 있는지 이해하는 데 도움이 됩니다. OEE는 일반적으로 시간 경과에 따른 장비 성능을 추적하고 개선하기 위한 벤치마킹 도구로 사용됩니다. 병목 현상과 최적화 및 개선 이니셔티브 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다.
TEEP는 전체 생산 라인 또는 함께 작동하는 여러 장비의 성능을 측정하는 데 사용됩니다. 이는 전체 시스템의 효율성에 대한 전체적인 관점을 제공합니다. 유지 보수, 교체 작업 또는 기타 예정된 이벤트를 위한 계획된 가동 중단 시간을 포함하여 생산 라인의 최대 잠재적 성능을 파악하고자 하는 경우, TEEP 성능 지표로 활용할 수 있습니다. TEEP는 생산 능력 계획 및 장비 또는 생산 라인의 기능을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
OEE와 TEEP를 결합하면 개별 기계 및 생산 라인 수준 모두에서 현재 장비 성능에 대한 포괄적인 분석을 수행할 수 있습니다. 이러한 통합 접근 방식은 성능 요소에 대한 더 깊은 이해를 제공하고, 개선 노력의 우선순위를 정하는 데 도움이 되며, 제조 작업의 전반적인 효과와 효율성을 극대화하여 생산 관리자가 더 높은 처리량과 최대 가동 시간을 달성할 수 있도록 해 줍니다.
IBM Maximo는 장비 효율성을 극대화하기 위한 예측 솔루션을 제공하는 엔터프라이즈 자산 관리 소프트웨어입니다. Maximo는 AI, IoT, 분석을 사용하여 성능을 최적화하고 자산의 수명 주기를 연장하며 가동 중단으로 인한 비용을 줄이는 하나의 클라우드 기반 통합 플랫폼입니다.
Maximo가 초과 근무, 자재 낭비, 예비 부품, 긴급 유지 보수에 드는 운영 비용을 줄이면서 OEE를 개선하는 방법을 살펴보세요.
IBM Maximo Application Suite를 사용해 일정, 리소스 및 자산 성능을 최적화합니다.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용해 운영을 혁신하세요. 최적화 프로세스를 통합하고 지능적 성장을 실현할 수 있습니다.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 고급 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.