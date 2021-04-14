NFT란 무엇인가요?



기업이 파괴적 영향을 흡수하고 이러한 새로운 비즈니스 모델을 기존 및 새로운 비즈니스 기회의 흐름에 통합하기 시작하려면 어떻게 해야 할까요?

NFT는 전 세계를 강타했습니다. 비트코인으로 시작되어 이더리움 스마트 계약 플랫폼으로 이어진 블록체인 운동을 다시 활성화하며, NFT는 우리가 소중히 여기는 모든 종류의 자산이 아주 빠르게 토큰화되는 과정에서 자연스럽게 발전한 것으로 보입니다.

NFT는 대체 불가능 토큰(Non-Fungible Token)을 의미하며, NFT를 이해하려면 대체 가능성(fungibility) 개념을 이해해야 합니다!