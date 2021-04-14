NFT란 무엇인가요?

기업이 파괴적 영향을 흡수하고 이러한 새로운 비즈니스 모델을 기존 및 새로운 비즈니스 기회의 흐름에 통합하기 시작하려면 어떻게 해야 할까요?
NFT는 전 세계를 강타했습니다. 비트코인으로 시작되어 이더리움 스마트 계약 플랫폼으로 이어진 블록체인 운동을 다시 활성화하며, NFT는 우리가 소중히 여기는 모든 종류의 자산이 아주 빠르게 토큰화되는 과정에서 자연스럽게 발전한 것으로 보입니다.
NFT는 대체 불가능 토큰(Non-Fungible Token)을 의미하며, NFT를 이해하려면 대체 가능성(fungibility) 개념을 이해해야 합니다!
자산은 다른 동일한 항목과 상호 교환 가능한 것으로 간주될 때 대체 가능한 것으로 간주됩니다. 예를 들어, 다른 형태와 양식 또는 다른 목적으로 변경할 수 있는 돈입니다. 암호화폐 영역에서 비트코인 및 이더리움과 같은 대부분의 기본 자산은 그 핵심 목적이나 유틸리티를 제공하는 것 외에도 대체 가능한 토큰이라는 점에서 동일한 기능을 제공합니다. 이 정의에 따르면 대체 불가능한 토큰(NFT)은 대체 가능성의 정의를 뒤집고 돈만큼 가치가 있고 대체 가능한 단위로 측정할 수 있는 다른 것들에 대한 독특한 관점을 제공합니다.
NFT는 고유성과 고유한 자산 유형 문제를 해결합니다. 예를 들어, 인기 있는 디지털 아트, 음악 및 기타 디지털 수집품과 같은 수집품뿐만 아니라, 디지털 ID, 의료 기록, 신용 기록 등과 같이 고유하며 우리에게 가치 있고, 블록체인 기술로 구동되는 디지털 네트워크에서 목적을 수행하는 실용적인 대상들도 포함될 수 있습니다.
따라서 블록체인은 디지털 원장을 시행하여 거래 시스템을 제공하고 스마트 계약을 통해 참여 규칙을 적용하는 기반 기술이지만, 임베디드 신뢰 시스템을 통해 검증 및 자산 이동을 용이하게 하기 위해 불변성, 거래 기록 및 투명성과 같은 원칙을 확장했습니다.
NFT는 또한 온라인에서 토큰 및 자산 클래스의 한 유형이며, 다른 토큰화된 자산에는 스테이블 코인, 보안 토큰, 토큰화된 증권 등이 포함될 수 있습니다. NFT는 거래(예술품 및 수집품) 또는 담보(의료 기록 또는 디지털 기록)가 가능하다는 점에서 독특하며, 바로 이 점이 흥미로운 부분입니다. NFT도 가치 있는 자산이기 때문에 시장에서 거래되려면, 가치의 측정을 위한 지표로서 유틸리티 코인이나 스테이블 코인 같은 대체 가능한 토큰이 필요합니다. 이러한 마켓플레이스는 일반적으로 거래와 이체를 용이하게 하기 위해 은행 결제망이나 디지털 거래소, 또는 DeFi 에코시스템과 같은 기존 암호화폐 결제망과의 통합이 필요합니다.
NFT의 순간적이고 급격한 부상을 다루고자 합니다. 이는 앞서 탈중앙화 금융(DeFi)이 단계적으로 급격하고 매우 빠르게 성장한 것과 같이, 민주화, 새로운 비즈니스 모델, 전 세계적 접근이 가능한 글로벌 마켓플레이스라는 거대한 약속을 담은 놀라운 혁신을 만들어냈습니다. 이 모든 것은 탈중앙화라는 기본 전제와 토큰화 및 지갑이라는 근본적 구성 요소로 촉진되었습니다. NFT는 소유자(신분증, 건강 기록) 또는 시장(예술품, 수집품)에 내재 가치가 있는 고유한 암호화 토큰이라는 특징이 있습니다.
NFT는 본질적인 가치를 지니며, 본질적으로 디지털 자산의 존재, 진위 및 소유권을 증명하는 토큰입니다. 대체 가능한 토큰은 네트워크 내 경제 활동의 총합(암호화폐), 유틸리티(스마트 계약 및 거래 네트워크 처리), 할당된 가치(스테이블 코인 및 증권형 토큰에서처럼) 등 다양한 기준으로 평가됩니다. NFT는 우리가 가치 있게 여기는 양도 가능한 자산이자 양도가 불가능한 토큰을 모두 의미합니다.
가치 이동 시 마찰과 중개를 줄일 수 있는 네트워크를 구현함으로써 금융의 디지털화, 토큰화, 민주화를 구상한 블록체인의 약속을 실현하기 시작했습니다. 이제 고민해야 할 질문은, 기업과 개인, 조직이 이러한 변혁적이고 파괴적인 영향을 어떻게 이해하고, 이러한 새로운 비즈니스 모델을 기존 및 새로운 비즈니스 기회 흐름에 어떻게 통합하기 시작할 것인가입니다.
