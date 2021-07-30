비즈니스를 위한 블록체인이란 무엇인가요?

비즈니스를 위한 블록체인은 서로 거래하는 기업에 유용합니다. 분산 원장 기술을 사용하면 권한이 부여된 참가자가 동시에 동일한 정보에 액세스하여 효율성을 개선하고, 신뢰를 구축하며, 마찰을 제거할 수 있습니다. 또한 블록체인을 사용하면 솔루션의 크기를 빠르게 조정하고 확장할 수 있으며, 많은 솔루션은 산업 전반에 걸쳐 여러 작업을 수행하도록 조정할 수 있습니다. 비즈니스용 블록체인은 기술 고유의 네 가지 속성을 바탕으로 다음과 같은 이점을 제공합니다.

합의: 공유 원장은 관련된 모든 관련 참여자가 트랜잭션을 검증한 후에만 업데이트됩니다.

복제: 이벤트의 기록인 블록이 승인되면 해당 채널 내 모든 참가자의 원장에 자동으로 생성됩니다. 모든 네트워크 파트너는 해당 거래에 대해 하나의 '신뢰할 수 있는 현실'을 보고 공유합니다.

불변성: 더 많은 블록을 추가할 수는 있지만 제거할 수는 없으므로 모든 거래가 영구적으로 기록되어 이해관계자 간의 신뢰가 높아집니다.

안전: 권한이 부여된 개체만 블록을 만들고 액세스할 수 있습니다. 액세스 권한은 신뢰할 수 있는 파트너에게만 부여됩니다.

블록체인이 비즈니스를 어떻게 변화시킬 수 있는지 알아보세요.

