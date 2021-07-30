비즈니스를 위한 블록체인이란 무엇인가요?

비즈니스를 위한 블록체인은 권한이 부여된 공유 변경 불가능한 원장을 기반으로 구축되어 신뢰할 수 있는 파트너 간의 효율성을 높입니다. 이를 통해 기업은 더욱 순조롭고 효율적으로 거래할 수 있습니다.
비즈니스를 위한 블록체인은 서로 거래하는 기업에 유용합니다. 분산 원장 기술을 사용하면 권한이 부여된 참가자가 동시에 동일한 정보에 액세스하여 효율성을 개선하고, 신뢰를 구축하며, 마찰을 제거할 수 있습니다. 또한 블록체인을 사용하면 솔루션의 크기를 빠르게 조정하고 확장할 수 있으며, 많은 솔루션은 산업 전반에 걸쳐 여러 작업을 수행하도록 조정할 수 있습니다. 비즈니스용 블록체인은 기술 고유의 네 가지 속성을 바탕으로 다음과 같은 이점을 제공합니다.
합의: 공유 원장은 관련된 모든 관련 참여자가 트랜잭션을 검증한 후에만 업데이트됩니다.
복제: 이벤트의 기록인 블록이 승인되면 해당 채널 내 모든 참가자의 원장에 자동으로 생성됩니다. 모든 네트워크 파트너는 해당 거래에 대해 하나의 '신뢰할 수 있는 현실'을 보고 공유합니다.
불변성: 더 많은 블록을 추가할 수는 있지만 제거할 수는 없으므로 모든 거래가 영구적으로 기록되어 이해관계자 간의 신뢰가 높아집니다.
안전: 권한이 부여된 개체만 블록을 만들고 액세스할 수 있습니다. 액세스 권한은 신뢰할 수 있는 파트너에게만 부여됩니다.
블록체인이 비즈니스를 어떻게 변화시킬 수 있는지 알아보세요.
비즈니스 리더들은 블록체인이 보다 효율적인 프로세스와 새로운 재무 모델을 구축하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지 살펴보고 있습니다. 이 실무 가이드에는 산업별 사용 사례와 인사이트가 포함되어 있습니다. 미리보기는 무료이며, 50% 할인된 가격으로 전체를 다운로드하거나 인쇄판을 구매할 수 있습니다.
전 세계 산업 전반에서 블록체인은 비즈니스 혁신을 돕고 있습니다. 신뢰가 높아지면 중복 작업이 제거되어 효율성이 향상됩니다. 블록체인은 공급망, 식품 유통, 금융 서비스, 정부, 소매업 등에 혁신을 일으키고 있습니다.
모든 사람이 먹습니다. 그리고 식품의 안전이나 신선도에 대해 생각해 본 적이 있습니다. 농장에서 식탁에 오르기까지 모든 단계에 걸친 가시성으로 이러한 의구심을 대체할 수 있다면 어떨까요? 현재 많은 기업이 IBM Blockchain Platform에 구축된 IBM Food Trust의 데이터를 공유하고 사용하여 이를 수행하고 있습니다.
재배자, 가공업체, 유통업체, 소매업체가 어떻게 식품을 더 안전하게 만들고, 유통기한을 늘리고, 폐기물을 줄이고, 우리 모두에게 영향을 미치는 공유되고 안전한 정보에 더 잘 액세스할 수 있도록 하고 있는지 알아보세요.
오늘 사용한 모든 것을 생각해 보세요. 그 물건이 어떻게 여기까지 왔을까요? 오늘날의 공급망은 관계, 일정, 시스템, 데이터로 이루어진 복잡한 네트워크입니다. 아주 작은 오류라도 엄청난 파급 효과를 가져오는 지연으로 이어질 수 있습니다.
IBM Blockchain은 공급망 전반에서 서류 작업을 디지털화하고 자동화함으로써 조직과 국경을 초월하여 문서를 더 잘 관리할 수 있도록 지원합니다. 화주, 항만, 세관, 물류 서비스 제공업체, 은행, 보험사 등이 모든 정보를 실시간으로 정확하게 확인할 수 있습니다.
사람 사이에서든 조직 사이에서든, 신뢰가 쌓일 때 관계가 더욱 발전합니다. 보석에서 보험, 식품에 이르기까지 IBM Blockchain은 이러한 신뢰를 완전히 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있습니다. 함께 거래하는 당사자들이 비공개 분산 원장에서 변경 불가능한 거래 기록을 검증하고 공유할 수 있도록 지원합니다.
이렇게 공유된 신뢰할 수 있는 기록은 서류 작업 감소, 분쟁 감소, 고객 만족도 향상, 완전히 새로운 비즈니스 수행 방식으로 이어집니다.
다양한 산업 분야의 혁신가들이 IBM Blockchain Platform에 구축된 사용 사례를 통해 비즈니스를 혁신하는 방법을 알아보세요.
석유 및 가스 공급망은 조정과 경쟁의 복잡한 상호 작용입니다. 그러나 기상이변과 기타 예상치 못한 사건으로 인해 공급망 전체가 혼란을 겪을 수 있습니다. 멀티클라우드 사용자를 위해 IBM Blockchain Platform에 구축되고 AWS에 배포된 Vertrax Blockchain은 이러한 이벤트에 대한 새로운 인사이트를 제공하여 더 빠르게 대응할 수 있도록 지원합니다.
종합적으로 볼 때 중소기업은 역동적인 경제 동력입니다. 개별적으로는 이들이 거래하는 은행의 규모가 너무 작아서 요구 사항을 충족할 수 없는 상황으로 인해 성장에 필요한 무역 자금 조달을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 유럽의 주요 은행들은 이제 we.trade를 통해 블록체인 효율성을 사용하여 중소기업의 무역 금융 요청과 관련된 비용과 위험을 상당 부분 줄일 수 있습니다.
식품이 공급망을 통해 이동하는 과정에서 식품의 상태를 어떻게 확신할 수 있을까요? 블록체인, IoT 및 인지 분석을 사용하면 가능합니다. 이에 대한 한 가지 예로, Golden State Foods의 CTO인 길다 자바헤리(Guilda Javaheri)의 팀은 퀵 서비스 레스토랑에 고객에게 식품이 전달되는 여정 전반에 걸쳐 각 단계에 대한 탁월한 가시성을 제공하고 있습니다.
수상 경력에 빛나는 IBM Blockchain Platform은 Hyperledger Fabric에 사용할 수 있는 가장 완벽한 블록체인 소프트웨어, 서비스, 툴 및 샘플 코드 세트를 제공합니다. 다양한 클라우드 환경에서 작동하는 블록체인 네트워크를 생성, 테스트, 제어 및 관리하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다.
500개 이상의 고객사와 1,600명 이상의 기술 및 업계 전문가를 보유한 IBM Blockchain 서비스가 블록체인 여정에서 최고의 서비스 제공업체로 꼽히는 이유를 알아보세요.
IBM Food Trust는 허가되고 영구적이며 공유된 식품 시스템 데이터 기록으로 식품 공급 전반의 참가자를 연결하는 유일한 네트워크입니다. 식품 안전성을 높이고, 새로운 효율성을 확보하고, 수익에 기여할 수 있습니다.
TradeLens는 현재 전 세계 150개 이상의 수출업체, 수입업체, 화물 운송업체, 세관 당국이 개방적이고 중립적인 공급망 플랫폼에서 협력하여 전 세계 컨테이너 물류를 감독할 수 있도록 도움을 주고 있습니다.
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite는 AI 기반 최적화 및 자동화 솔루션입니다. 기존의 혁신을 통해 공급망 중단 문제를 해결하는 데 어려움을 겪고 있는 조직을 위해 설계된 이 제품군은 실행 가능한 인사이트, 더 스마트한 워크플로 및 지능형 자동화를 통해 공급망 복원력과 지속가능성을 촉진하고 민첩성을 높이며 가치 실현 시간을 단축합니다.