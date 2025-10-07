변경 가능 대 변경 불가능은 소프트웨어 개발과 인프라 관리 모두에 대한 최신 접근 방식을 주도하는 원칙입니다.

이러한 차이는 화이트보드에 텍스트를 쓰는 것과 비교할 수 있습니다. 단어를 추가하거나, 일부를 지우거나, 작성된 내용을 변경할 수 있다면 이는 변경 가능한 리소스와 같습니다. 하지만 작업을 완료하는 순간 화이트보드가 유리로 덮여 있고 다른 내용을 작성하기 위해 새 화이트보드를 사용해야 한다면 이는 변경 불가능한 리소스입니다.

이 개념은 컴퓨팅 전반에 걸쳐 광범위하게 적용되지만 프로그래밍에서 가장 일반적으로 접하게 됩니다. 프로그래밍에서 어떤 데이터 유형을 직접 수정할 수 있는지, 그리고 언제 새로운 복사본을 만들어야 하는지 이해하는 것은 일반적인 작업에 필수적입니다. 이러한 작업에는 알고리즘 작성, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 구축, 객체 지향 프로그래밍(OOP) 클래스 설계가 포함됩니다.

변경 가능 또는 변경할 수 없는 개체를 사용할지 선택하면 메모리에서 데이터를 관리하는 방법, 데이터를 안전하게 공유하거나 변경할 수 있는 방법 및 의도하지 않은 부작용이 발생할 수 있는지 여부에 영향을 줍니다. 이것이 바로 변경 가능과 변경 불가능이 초보자와 숙련된 프로그래머 모두에게 기본 개념인 이유입니다.

예를 들어 Python 프로그래밍 언어에서 목록과 사전은 변경 가능한 유형입니다. 해당 오브젝트 내에서 항목을 추가, 제거 또는 수정할 수 있습니다. 반면 부울(참 또는 거짓 값) 또는 튜플(1,2,3)과 같이 정렬된 컬렉션과 같은 객체는 변경할 수 없는 유형입니다. 완전히 새로운 개체를 만들지 않고는 내용을 변경하거나 변경할 수 없습니다.