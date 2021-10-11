클라우드 서비스를 사용하여 모바일 클라우드 애플리케이션을 빠르게 구축하거나 수정할 수 있습니다. 운영 체제, 컴퓨팅 작업 및 데이터 저장소가 다른 다양한 장치에 전달될 수 있습니다. 따라서 사용자는 다른 방법으로는 지원되지 않을 수 있는 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

개발에 대한 자세한 내용은 "모바일 애플리케이션 개발: 전체 가이드"를 참조하세요.