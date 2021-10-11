모바일 클라우드 컴퓨팅은 클라우드 컴퓨팅을 사용하여 모바일 장치에 애플리케이션을 제공합니다. 이러한 모바일 앱은 속도, 유연성 및 개발 툴을 사용하여 원격으로 배포할 수 있습니다.
클라우드 서비스를 사용하여 모바일 클라우드 애플리케이션을 빠르게 구축하거나 수정할 수 있습니다. 운영 체제, 컴퓨팅 작업 및 데이터 저장소가 다른 다양한 장치에 전달될 수 있습니다. 따라서 사용자는 다른 방법으로는 지원되지 않을 수 있는 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.
클라우드에서 실행되는 모바일 앱은 디바이스의 스토리지 및 처리 리소스의 제약을 받지 않습니다. 데이터 집약적인 프로세스는 클라우드에서 실행할 수 있습니다.
모바일 클라우드 컴퓨팅을 통해 사용자는 데이터가 어디에 있든 다양한 소스에서 데이터를 빠르고 안전하게 수집하고 통합할 수 있습니다.
때로는 IT 전문가가 앱을 관리하는 데 필요한 리소스가 없는 경우가 있습니다. 클라우드 제공업체는 이러한 서비스가 계속 실행되도록 돕습니다.
까다로운 애플리케이션은 디바이스에 부담을 줍니다. 유연한 클라우드 인프라는 까다로운 워크로드를 처리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
조직은 시간과 비용을 절약하기 위해 모바일 시스템과 데이터를 다른 비즈니스 프로세스에 완전히 통합해야 합니다.
기밀 데이터 보호는 사용자, 장치 및 다른 시스템과의 통합과 관련된 모든 수준에서 우려 사항입니다.
IBM 모바일 플랫폼 개발 담당 부사장, IBM Watson 및 클라우드 플랫폼 담당 수석 엔지니어
모바일 클라우드 컴퓨팅은 유연성을 제공하며, 개발자가 성능과 확장성을 최적화할 수 있도록 장치와 클라우드 간에 처리 작업과 데이터 스토리지를 효율적으로 분산할 수 있게 해줍니다. 클라우드 기반 서비스의 빠른 탄력성은 모바일 장치의 휴대성과 편의성을 보완하며, 이러한 조합은 매력적인 사용자 경험을 보장하고 고객 충성도를 높입니다.
따라서 통합 모바일 클라우드 전략은 새로운 기술을 최대한 활용하여 직원의 생산성을 유지하고 고객이 완전히 참여하고 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적입니다.
IBM의 모바일 솔루션은 클라우드에서 애플리케이션을 구축, 호스팅 및 실행하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
