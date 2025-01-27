gRPC vs. REST

인터넷이라는 거대한 지도에서 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 도시, 마을, 해변 및 기타 목적지를 연결하는 도로입니다. API를 통해 소프트웨어 애플리케이션은 서로 통신하여 데이터, 특징 및 기능을 교환할 수 있습니다. 2023년 Imperva 보고서 에 따르면 인터넷 트래픽의 약 71%가 API 호출로 구성되어 있으며, 이는 이 기술이 최신 애플리케이션과 기업의 작동에 얼마나 중요한지 보여줍니다.

API를 구축하는 방법을 이해하는 것은 대부분의 개발자에게 필수적인 기술입니다. 하지만, 이처럼 중요한 인프라에 걸맞게 다양한 유형이 존재합니다.

비유를 해보자면, 12차선 고속도로가 단일 차선의 일반 도로보다 항상 '더 나은' 것은 아닙니다. 넓은 고속도로는 기존의 도시 지역 구조를 파괴할 수 있고, 좁은 일반 도로는 교통량이 많은 지역에선 재앙과도 같을 것입니다. REST 및 gRPC와 같은 API 구축을 위한 다양한 아키텍처 스타일도 마찬가지입니다. 각각 강점과 약점이 있으며, 이러한 강점과 약점을 이해하는 것은 건강한 인프라를 구축하는 데 필수적입니다.