생성형 AI가 공급망을 혁신하는 방법

공급망 관리의 잠재력을 최대한 활용하는 것은 효율성, 복원력 및 지속가능성을 추구하는 기업의 오랜 목표였습니다. 디지털 혁신 시대에 생성형 인공 지능과 같은 첨단 기술의 통합은 혁신과 최적화의 새로운 시대를 열었습니다. AI 툴은 사용자가 공급망 데이터를 사용하여 쿼리를 해결하고 경고를 해결하는 데 도움이 되며, 자연어 처리는 분석가가 의사 결정을 위해 재고, 주문 및 배송 데이터에 액세스할 수 있도록 도와줍니다.

IBM 비즈니스가치연구소(IBV)의 최근 연구인생성형 AI에 대한 CEO 가이드: 공급망에서는 데이터와 AI의 강력한 결합이 기업을 반응형에서 능동형으로 어떻게 전환시키는지를 설명합니다. 복잡한 문제에 대한 솔루션을 자율적으로 생성할 수 있는 능력을 갖춘 생성형 AI는 공급망 환경의 모든 측면에 혁명을 일으킬 것입니다. 수요 예측부터 경로 최적화, 재고 관리 및 위험 완화에 이르기까지 생성형 AI의 적용 분야는 무궁무진합니다.

다음은 생성형 AI가 공급망 관리를 혁신하는 몇 가지 방법입니다.