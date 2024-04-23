생성형 AI가 공급망을 혁신하는 방법

공급망 관리의 잠재력을 최대한 활용하는 것은 효율성, 복원력 및 지속가능성을 추구하는 기업의 오랜 목표였습니다. 디지털 혁신 시대에 생성형 인공 지능과 같은 첨단 기술의 통합은 혁신과 최적화의 새로운 시대를 열었습니다. AI 툴은 사용자가 공급망 데이터를 사용하여 쿼리를 해결하고 경고를 해결하는 데 도움이 되며, 자연어 처리는 분석가가 의사 결정을 위해 재고, 주문 및 배송 데이터에 액세스할 수 있도록 도와줍니다.
IBM 비즈니스가치연구소(IBV)의 최근 연구인생성형 AI에 대한 CEO 가이드: 공급망에서는 데이터와 AI의 강력한 결합이 기업을 반응형에서 능동형으로 어떻게 전환시키는지를 설명합니다. 복잡한 문제에 대한 솔루션을 자율적으로 생성할 수 있는 능력을 갖춘 생성형 AI는 공급망 환경의 모든 측면에 혁명을 일으킬 것입니다. 수요 예측부터 경로 최적화, 재고 관리 및 위험 완화에 이르기까지 생성형 AI의 적용 분야는 무궁무진합니다.
다음은 생성형 AI가 공급망 관리를 혁신하는 몇 가지 방법입니다.
생성형 AI는 시나리오 분석 및 최적화 알고리즘을 통해 탄소 배출을 줄이고 낭비를 최소화하며 윤리적 소싱 관행을 촉진할 수 있는 기회를 파악하여 기업의 공급망을 최적화하여 지속가능성을 실현하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 생성형 AI를 블록체인과 같은 기술과 결합하면 재료에서 제품으로의 전환에 대한 데이터를 여러 주체 간에 변경할 수 없게 유지하여 제품의 원산지와 탄소 발자국에 대한 명확한 가시성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 지속가능성을 입증하여 고객 충성도를 높이고 규정을 준수할 수 있습니다.
생성형 AI 모델은 실시간 수요 신호, 공급업체 리드 타임 및 재고 수준을 기반으로 최적화된 보충 계획을 지속적으로 생성할 수 있습니다. 이를 통해 운반 비용을 최소화하고 정확한 ATP(약속 가능) 계산과 AI 기반 이행 최적화를 통해 고객 만족도를 높일 수 있는 최적의 재고 수준을 유지할 수 있습니다.
생성형 AI는 공급업체 성과 데이터와 시장 상황을 분석하여 잠재적인 위험과 기회를 파악하고, 대체 공급업체를 추천하고, 유리한 조건을 협상하여 공급업체 성능 관리를 강화할 수 있습니다.
생성형 AI 모델은 공급업체 중단, 자연 재해, 기상 이변 또는 지정학적 사건과 같은 다양한 위험 시나리오를 시뮬레이션할 수 있으므로 기업은 취약성을 선제적으로 식별하거나 중단에 민첩하게 대응할 수 있습니다. AI 지원 가상 모델링은 재고, 공급업체 또는 유통 센터 재할당과 같은 비상 계획을 개발하는 데 도움이 됩니다.
생성형 AI 알고리즘은 교통 상황, 일기 예보, 배송 기한과 같은 요소를 기반으로 운송 경로를 동적으로 최적화하여 운송 비용을 절감하고 배송 효율성을 개선할 수 있습니다.
생성형 AI는 역사적인 데이터와 시장 동향을 분석하여 정확한 수요 예측을 생성할 수 있으며, 이를 통해 기업은 재고 수준을 최적화하고 재고 부족 또는 재고 과잉 상황을 최소화할 수 있습니다. 사용자는 가상 시나리오에 대한 대규모 세분화된 데이터를 실시간으로 신속하게 분석하여 결과를 예측할 수 있으므로 기업은 신속하게 전환할 수 있습니다.
공급망 관리에 생성형 AI를 통합하면 비즈니스 운영을 혁신하려는 기업에게 엄청난 잠재력이 있습니다. 기업은 생성형 AI를 사용하여 효율성, 복원력 및 지속가능성을 향상하는 동시에 오늘날의 역동적인 마켓플레이스에서 앞서 나갈 수 있습니다.
