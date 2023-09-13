선도적인 공급망은 가치 사슬 전반에 걸쳐 조율되어야 합니다. 내부 및 외부 이해관계자는 공급망을 계획, 관리 및 지시하기 위해 빠르고 정확한 정보를 손쉽게 이용할 수 있어야 합니다. 개인화된 작업, 통찰력 및 가시성을 유도하려면 대량의 데이터(ERP, WMS, RFID 및 시각적 분석)를 고속으로 수집, 정규화 및 분석해야 합니다. 오늘날처럼 민첩하고 회복력 있으며 경쟁력 있는 공급망이 절실하게 요구된 적은 없습니다.

이러한 문제를 해결하려면 기업이 비즈니스 요구 사항에 따라 소유, 형성 및 확장할 수 있는 플랫폼이 필요합니다. IBM은 개방형 기술을 기반으로 구축된 하이브리드 클라우드, 구성 요소 기반 아키텍처를 채택했습니다. 대량의 데이터를 빠르게 수집하고 이를 각 페르소나에 맞게 컨텍스트화하는 것은 당연한 일입니다. "기계"는 반복적인 작업을 학습하고, 생각하고, 실행하는 동시에 공급망 전문가가 영향력이 큰 비즈니스 이벤트에 집중할 수 있도록 합니다.

생성형 AI의 출현은 우리가 생각하고 일하는 방식을 변화시킬 것입니다. 기존 솔루션은 대량의 엔터프라이즈 데이터를 참여, 활용 및 조사하는 방법에 대해 사용자를 제한합니다. 데이터에 액세스하기조차 어려운 경우가 많습니다. 채팅 봇은 정보를 더 쉽게 얻을 수 있도록 시도해 왔지만, 광범위한 모델 학습에 의존하고 '방법'에 관한 질문으로 제한되는 경우가 많습니다. 생성형 AI는 사용자가 이전과는 전혀 다른 방식으로 정형 및 비정형 데이터와 상호 작용할 수 있는 파운데이션 모델을 활용하여 머신 러닝의 힘을 일상 업무에 적용합니다. 수개월에 걸친 교육이 이제 단 며칠이면 됩니다. IBM의 공급망 디지털 어시스턴트를 통해 사용자는 데이터와 대화형으로 상호 작용하여 수십만 개의 문서 및 시각적 이미지와 같은 방대한 거래 데이터를 조회할 수 있습니다. 사용자는 요청을 통해 공급망의 건강에 대한 전반적인 그림을 파악하는 것부터 특정 거래를 이해하는 것까지 진행할 수 있습니다. 사실적인 데이터(PDF, 시각적 이미지, RFID 태그 정보)뿐만 아니라 컨텍스트 정보도 얻을 수 있습니다. 공급망 관리자(“재고가 과다한 곳은 어디인가?”)나 구매자(“내 공급자는 얼마나 잘 수행하고 있는가?”)의 질문이, 흩어진 여러 보고서를 모아 복잡하게 분석해야 하는 작업이 아니라 단순한 질문 하나로 해결되는 형태가 됩니다.

모든 이해관계자를 위한 공통 플랫폼을 구축함으로써 공급망을 오케스트레이션하는 것이 일상적인 작업과 프로세스에 내재되어 있습니다. 기업은 핵심 기반을 바탕으로 생성형 AI 기반 사용 사례를 배포하여 빠르게 변화하는 마켓플레이스에서 빠르게 확장하고 민첩하게 대응할 수 있습니다.