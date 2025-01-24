금융 배출량이란 무엇인가요?

금융 배출량은 Scope 3 배출, 즉 조직이 직접 소유하거나 통제하지 않는 조직의 가치 사슬 내 기업에서 발생하는 배출의 범주에 속합니다. (이러한 배출량은 Scope 1 회사 배출량 및 Scope 2 배출량과 구별됩니다.) 금융 부문에서 해당 가치 사슬에는 금융 기관이 대출하거나 투자하는 비즈니스가 포함됩니다.
오늘날 많은 금융 기관은 탄소 회계 금융 파트너십(PCAF)이 정한 표준에 따라 금융 배출량을 계산하고 보고합니다. 이 글로벌 비영리 금융 산업 그룹은 비즈니스 지속가능성 이니셔티브에 대한 지침을 제공합니다. 순 배출량 제로 뱅킹 연합과 과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi) 등 다른 이니셔티브와 그룹도 금융 기관의 금융 배출량을 추적하고 줄이기 위한 노력을 지원하고 있습니다.
최근 전 세계의 기후 변화 완화 노력은 은행, 자산운용사, 보험사, 사모펀드 등 금융 기관의 지속 가능한 금융과 환경 영향에 점점 더 초점을 맞추고 있습니다. 다른 산업과 마찬가지로 금융 부문도 온실가스(GHG) 배출량을 측정하고 배출량 감축을 약속해야 합니다. 그러나 금융 기관은 특정 유형의 간접 배출인 금융 배출로 인해 주목을 받고 있습니다.
다른 배출과 비교하여 금융 배출량의 양은 상당합니다. 한 글로벌 연구에 따르면 2022년에 기관의 금융 활동과 관련된 보고된 배출량이 직접 배출량보다 평균 750배 더 많았습니다. 이러한 격차는 지역에 따라 달랐으며, 북미 금융 기관은 금융 배출량이 운영 배출량보다 평균 11,000배 더 많다고 보고했습니다.1
GHG 보고 및 환경 옹호자들은 금융 기관이 금융 배출량을 줄이기 위해 측정하고 노력하도록 장려해 왔습니다. 그들은 금융 산업이 탄소 배출량이 많은 화석 연료에서 청정 재생 에너지로의 글로벌 에너지 전환을 주도할 힘을 가지고 있다고 주장합니다.
기업 기후 행동 그룹인 과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)에 따르면, 금융 부문은 "기후 변화에 기여하는 기업에서 벗어나 저탄소 전환에 기여하는 기업으로 자본을 재분배할 수 있다"고 합니다. SBTi 운영위원은 이러한 노력이 "순 배출량 제로 경제로 가는 다리를 건설하고 기후 과학에 기반한 시스템 전반의 개선을 가능하게 할 수 있다"고 말했습니다.2
금융 배출량을 측정하고 보고하면 금융 기관은 대출 및 투자 결정이 기후에 미치는 영향에 대해 더 깊이 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 공급망에서 탄소 발자국을 줄이기 위한 목표를 설정하고, 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 이니셔티브를 알리고, 환경을 생각하는 이해관계자에게 응답할 수 있습니다. 또한 탄소 가격 책정과 같은 기후 관련 위험 및 정책 조치에 대한 노출을 파악할 수 있도록 하여 기관의 위험 관리 노력에 도움을 줄 수 있습니다.3
금융 기관은 탄소 회계 재무 파트너십(PCAF)이 정한 방법론에 따라 금융 배출량을 계산할 수 있습니다. PCAF는 은행 및 기타 금융 기관이 지구 온난화를 제한하기 위한 국제 조약인 2015년 파리 협정에 따라 포트폴리오를 조정할 수 있도록 지원하는 금융 서비스 부문 연합입니다.
PCAF는 2020년에 자금 조달 배출 측정 및 공개를 위한 표준인 '금융 배출량: 글로벌 GHG 회계 및 보고 표준, 파트 A'를 처음 발표했습니다. 2022년에 업데이트 버전을 출시했습니다.
PCAF 표준은 금융 기관의 금융 배출량이 "차용인 또는 피투자자에 대한 대출 또는 투자의 비율"을 기준으로 결정되어야 한다고 규정합니다.4 금융 기관의 GHG 배출량은 배출량을 배출하는 기업에 대한 투자 또는 대출 수준을 반영해야 합니다. 회사에 대한 투자 또는 대출 규모가 적을수록 해당 금융 기관에 기인한 금융 배출량 수준이 낮아지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
계산된 금융 배출량에 대한 PCAF의 일반 공식에 따라 차용인 또는 피투자자의 배출량에 귀인 계수로 알려진 것을 곱합니다. 귀인 계수는 자금 조달 대상 회사 또는 프로젝트의 총 자본 및 부채에 대한 기관의 미결제 대출 및 투자 비율입니다.
PCAF는 대출 및 투자 포트폴리오를 구성하는 다양한 자산군에 특정한 금융 배출량 계산에 대한 추가 지침을 제공합니다. 현재 표준에 포함된 7가지 자산 클래스는 다음과 같습니다.
처음에 PCAF가 자금을 조달한 배출 표준은 세계 자원 연구소와 세계 지속 가능한 개발 비즈니스 협의회의 공동 이니셔티브인 온실가스 의정서(GHG 프로토콜이라고도 함)에 의해 승인되었습니다. GHG 의정서는 6가지 자산 클래스에 대한 방법론을 포함한 2020년 표준이 Scope 3 배출에 대한 의정서의 회계 및 보고 표준을 준수함을 확인했습니다.
일곱 번째 자산군인 국채에 대한 방법론은 2022년 업데이트된 PCAF 표준에 포함되었으며, 온실가스 의정서의 승인을 기다리고 있습니다.
PCAF는 금융 배출량에 대한 표준을 설정하는 것 외에도 촉진 배출 및 보험 관련 배출에 대한 표준도 설정했습니다. 촉진 배출량은 자본 시장 거래를 촉진하는 작업과 관련된 온실가스 배출량인 반면, 보험 관련 배출량은 보험 회사의 인수 포트폴리오에 속한 회사의 온실가스 배출량입니다.
몇몇 비영리 단체는 금융 기관이 금융 배출량을 측정, 공개 및 줄이는 데 장려하고 지원합니다.
이전에 기후 공개 프로젝트로 알려졌던 CDP는 민간 및 공공 부문 모두에서 사용할 수 있는 환경 영향 공개 시스템을 제공하는 국제 비영리 조직입니다. 이 시스템에는 기관의 포트폴리오 회사와 관련된 배출량 공개를 요청하는 금융 기관을 위한 설문지가 포함되어 있습니다.
순 배출량 제로를 위한 글래스고 금융 연합(GFANZ)은 세계 경제의 탈탄소화를 가속화하기 위해 노력하는 금융 기관들의 글로벌 연합체입니다. 연합은 기관들이 금융 배출량을 줄이기 위한 전략을 포함하여 순 배출량 제로 목표를 달성하기 위한 계획을 개발하도록 권장합니다.
순 배출량 제로 뱅킹 연합은 유엔이 소집한 글로벌 은행 그룹으로, 총 배출량과 금융 배출량 감소를 목표로 파리 협정 목표를 달성하기 위해 노력했습니다. 동맹은 회원들이 배출 기준선을 설정하고 절대 배출량 또는 배출 집약도에 초점을 맞춘 목표를 설정할 것을 권장합니다. (집약도 목표는 킬로와트시 또는 제품 톤당 배출량과 같은 특정 지표에 대한 배출 목표입니다.)5
기후 관련 재무 정보 공개 태스크 포스(TCFD)는 기업의 기후 관련 위험에 대한 투명성을 높이기 위한 일련의 권장 사항을 수립한 조직입니다. TCFD는 업무의 일환으로 자산 관리자와 자산 소유자에게 탄소 집약적 기업에 대한 노출을 보고하도록 안내합니다. 이 조직은 2023년에 해체되었습니다.
과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)는 기업이 배출량 감소를 위한 과학 기반 목표를 수립하는 데 도움이 됩니다. 금융 기관의 경우 SBTi는 투자 및 대출 포트폴리오에 대한 공통 목표 설정 접근 방식에 대한 세부 기준을 개발했습니다. 이 기준은 배출 집약도 목표 중심, 차입자 및 피투자자와의 관계, 기관 포트폴리오에서 화석 연료 관련 기업 및 프로젝트의 역할을 다루는 등의 접근 방식을 다룹니다.6
금융 배출량 지표를 계산하고 보고하는 책임은 자산 관리자, 포트폴리오 관리자, 리스크 및 기업 보고, 기업 IT 및 지속가능성 부서 등 금융 기관 내 여러 부서에서 공유합니다. 그러나 이 분야가 성숙해짐에 따라 금융 배출량 추적을 포함하는 지속 가능한 금융과 관련된 새로운 역할이 등장하고 있습니다.
금융 배출량에 대한 다양한 보고 요구 사항을 충족하려는 금융 기관은 데이터 수집 및 데이터 품질과 관련된 도전에 직면할 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 TCFD 설문조사에 따르면 자산운용사와 자산주들은 기후 관련 보고서 작성에서 가장 큰 장애물로 투자 대상 기업의 정보가 부족하다고 밝혔다.7
금융 배출량의 품질을 개선하는 것은 지속적이고 반복적인 프로세스가 될 것입니다. 기관은 PCAF에서 만든 데이터 계층 구조 및 스코어카드를 사용하여 회사 배출량 데이터의 데이터 품질을 이해하고, 시간 경과에 따른 데이터 품질을 추적하며, 개선 전략을 개발할 수 있습니다.
또한 PCAF 표준을 통해 금융 기관은 기업으로부터 배출 정보를 수집하는 CDP와 같은 검증된 제3자 데이터 제공업체에 의지할 수 있습니다. 기관은 또한 기업의 자체 경제 데이터와 공공 데이터 소스 및 제3자 제공업체를 통해 제공되는 일반 배출량 데이터를 기반으로 자금 조달 기업의 배출량을 추정할 수 있습니다.8
예를 들어 GHG 프로토콜은 배출 계수를 사용하는 도구를 제공합니다. 이는 기업이 생산한 온실가스의 양을 해당 기업이 수행한 일정 활동량과 연관시켜 배출량을 계산할 수 있는 대표적인 값입니다.9
소프트웨어 솔루션은 금융 기관이 금융 배출량을 추적하고 지속가능성 보고를 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다. 주요 솔루션에는 다음과 같은 능력과 이점이 포함될 수 있습니다.
