금융 배출량이란 무엇인가요?

최근 전 세계의 기후 변화 완화 노력은 은행, 자산운용사, 보험사, 사모펀드 등 금융 기관의 지속 가능한 금융과 환경 영향에 점점 더 초점을 맞추고 있습니다. 다른 산업과 마찬가지로 금융 부문도 온실가스(GHG) 배출량을 측정하고 배출량 감축을 약속해야 합니다. 그러나 금융 기관은 특정 유형의 간접 배출인 금융 배출로 인해 주목을 받고 있습니다.

다른 배출과 비교하여 금융 배출량의 양은 상당합니다. 한 글로벌 연구에 따르면 2022년에 기관의 금융 활동과 관련된 보고된 배출량이 직접 배출량보다 평균 750배 더 많았습니다. 이러한 격차는 지역에 따라 달랐으며, 북미 금융 기관은 금융 배출량이 운영 배출량보다 평균 11,000배 더 많다고 보고했습니다.1

GHG 보고 및 환경 옹호자들은 금융 기관이 금융 배출량을 줄이기 위해 측정하고 노력하도록 장려해 왔습니다. 그들은 금융 산업이 탄소 배출량이 많은 화석 연료에서 청정 재생 에너지로의 글로벌 에너지 전환을 주도할 힘을 가지고 있다고 주장합니다.

기업 기후 행동 그룹인 과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)에 따르면, 금융 부문은 "기후 변화에 기여하는 기업에서 벗어나 저탄소 전환에 기여하는 기업으로 자본을 재분배할 수 있다"고 합니다. SBTi 운영위원은 이러한 노력이 "순 배출량 제로 경제로 가는 다리를 건설하고 기후 과학에 기반한 시스템 전반의 개선을 가능하게 할 수 있다"고 말했습니다.2

금융 배출량을 측정하고 보고하면 금융 기관은 대출 및 투자 결정이 기후에 미치는 영향에 대해 더 깊이 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 공급망에서 탄소 발자국을 줄이기 위한 목표를 설정하고, 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 이니셔티브를 알리고, 환경을 생각하는 이해관계자에게 응답할 수 있습니다. 또한 탄소 가격 책정과 같은 기후 관련 위험 및 정책 조치에 대한 노출을 파악할 수 있도록 하여 기관의 위험 관리 노력에 도움을 줄 수 있습니다.3