PCAF란 무엇인가요?

PCAF는 2015년 ASN Bank의 주도 하에 14개의 네덜란드 금융 기관에 의해 설립되었습니다. 이 이니셔티브는 은행에 대출 및 투자와 관련된 온실 가스 배출량을 측정하고 공개함으로써 저탄소 경제로의 전환을 주도할 것을 촉구한 네덜란드 정부의 서약에서 비롯되었습니다. 시간이 흐르면서 네덜란드의 더 많은 금융 기관들이 주식부터 상업용 부동산에 이르기까지 다양한 자산군의 온실가스 배출량을 측정할 수 있는 오픈 소스 방법론을 개발하기 위한 노력에 동참했습니다.

2018년에 PCAF는 북미로 확장되었습니다. Amalgamated Bank를 필두로 12개의 다른 금융 기관이 북미 시장에 맞게 PCAF의 GHG 회계 방법론을 조정했습니다. 2019년에는 글로벌 가치 은행 연합(GABV)의 총 28개 은행이 온실가스 배출량 공개에 대한 PCAF의 접근 방식을 채택했습니다. 이후 ABN AMRO, Triodos Bank, ASN Bank는 Amalgamated Bank 및 GABV와 함께 PCAF를 글로벌 이니셔티브로 만들었습니다.

또한 은행과 투자자의 요청에 따라 PCAF는 금융 산업의 더 많은 측면을 다루도록 업무 범위를 확대했습니다. 2021년부터 이 파트너십은 자본 시장 활동과 보험 산업을 위한 GHG 배출량 측정 및 보고 방법을 만들었습니다.

현재 400개 이상의 금융 기관이 PCAF의 회계 기준에 따라 온실가스 평가 및 공개를 진행하고 있습니다.1