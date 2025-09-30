PCAF란 무엇인가요?

게시일: 2024년 3월 4일
기고자: Tom Krantz, Alice Gomstyn
PCAF는 대출 및 투자와 관련된 온실 가스(GHG) 배출량을 평가하고 공개하기 위한 동기화된 접근 방식을 만들기 위해 노력하는 금융 기관의 글로벌 연합입니다.
비영리 단체인 PCAF는 금융 기관에 다음과 같은 비즈니스 지속가능성 이니셔티브에 대한 지침을 제공합니다.
이러한 조치를 취함으로써 금융 기관은 지속 가능한 금융을 향한 길을 열 수 있는 잠재력을 갖게 됩니다. 또한 PCAF의 온실가스 회계 표준인 '금융 산업을 위한 글로벌 온실가스 회계 및 보고 표준(이하 표준)'을 채택하여 포트폴리오의 탄소 발자국을 보다 포괄적으로 파악할 수 있습니다.
PCAF는 2015년 ASN Bank의 주도 하에 14개의 네덜란드 금융 기관에 의해 설립되었습니다. 이 이니셔티브는 은행에 대출 및 투자와 관련된 온실 가스 배출량을 측정하고 공개함으로써 저탄소 경제로의 전환을 주도할 것을 촉구한 네덜란드 정부의 서약에서 비롯되었습니다. 시간이 흐르면서 네덜란드의 더 많은 금융 기관들이 주식부터 상업용 부동산에 이르기까지 다양한 자산군의 온실가스 배출량을 측정할 수 있는 오픈 소스 방법론을 개발하기 위한 노력에 동참했습니다.
2018년에 PCAF는 북미로 확장되었습니다. Amalgamated Bank를 필두로 12개의 다른 금융 기관이 북미 시장에 맞게 PCAF의 GHG 회계 방법론을 조정했습니다. 2019년에는 글로벌 가치 은행 연합(GABV)의 총 28개 은행이 온실가스 배출량 공개에 대한 PCAF의 접근 방식을 채택했습니다. 이후 ABN AMRO, Triodos Bank, ASN Bank는 Amalgamated Bank 및 GABV와 함께 PCAF를 글로벌 이니셔티브로 만들었습니다.
또한 은행과 투자자의 요청에 따라 PCAF는 금융 산업의 더 많은 측면을 다루도록 업무 범위를 확대했습니다. 2021년부터 이 파트너십은 자본 시장 활동과 보험 산업을 위한 GHG 배출량 측정 및 보고 방법을 만들었습니다.
현재 400개 이상의 금융 기관이 PCAF의 회계 기준에 따라 온실가스 평가 및 공개를 진행하고 있습니다.1
PCAF는 다음과 같이 언급했습니다. "은행은 전 세계적으로 가용 자본의 대부분을 차지합니다. 파리 기후 협약 이후 대형 은행들은 화석 연료 부문에 4조 6천억 달러 이상을 투자했습니다."2
화석 연료를 태우면 기후 변화를 가속화하는 탄소 배출이 발생하여 전 세계 인구의 안녕을 위협한다는 것이 입증되었습니다. 금융 산업은 투자 활동 전반에 걸쳐 GHG 배출 투명성을 우선시함으로써 다른 산업에 모범을 보일 수 있으며, GHG 배출 책임이 시장 전반에 걸쳐 공통된 관행으로 발전하도록 촉구할 수 있습니다.
가장 최근에 업데이트된 표준에 따르면 은행은 상장 주식 및 회사채, 기업 대출 및 비상장 주식, 프로젝트 금융, 모기지, 상업용 부동산, 자동차 대출 및 국채 등 7가지 자산군에 온실가스 회계를 적용해야 합니다. 자금 조달된 배출량을 측정함으로써 은행은 온실가스 배출량 노출에 대한 기후 정보를 투명하게 공개하고, 기후 관련 전환 위험과 기회를 식별하고, 파리 기후 협약에 따라 배출량 기준을 설정할 수 있습니다.3
금융 부문에서 자본 시장은 온실가스 배출을 유발하는 많은 활동을 포함하여 경제 활동을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. PCAF는 "기후 변화를 제한하고 2050년까지 순 배출량 제로 목표를 달성하기 위해서는 자본 시장이 친환경적이고 지속 가능한 기업에 많은 양의 자본을 재분배해야 합니다."라고 조언합니다. 이 표준의 파트 B는 금융 기관이 주식 및 채권 발행을 포함하여 자본 시장 거래를 촉진하는 업무와 관련된 GHG 배출량에 대한 투명성을 제공할 수 있는 메커니즘을 제공합니다.4
보험(및 재보험) 산업은 탄소 저감 이니셔티브를 지원하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. 재보험 업계 및 기타 이해 관계자의 GHG 배출량 측정 및 보고 도구에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 표준의 파트 C는 상업용 라인과 개인용 모터 라인의 두 부문과 관련된 GHG 배출량의 측정 및 공개에 대한 지침을 제공합니다.5개
PCAF가 발전함에 따라 추가 자산 클래스 및 사례 연구가 추가될 것으로 예상됩니다. 자금 조달, 촉진 및 보험 관련 배출에 대한 PCAF의 지침에 따라 금융 기관은 탄소 정보 공개 프로젝트(CDP)와 같은 이해관계자에게 기후 조치 및 전략을 알리는 동시에 효과적으로 보고할 수 있습니다. 이러한 보고와 투명성은 금융 기관이 순 배출량 제로 경제로의 전환을 지원하는 새로운 금융 상품을 개발하도록 장려할 수도 있습니다.
PCAF 표준은 아프리카, 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카 및 북미의 5개 지역에서 구현되고 있습니다. 각 지역에는 포괄적인 거버넌스 구조를 갖춘 자체 지역 구현 팀이 있습니다. 또한 각 팀은 GHG 회계 및 보고를 무료로 구현할 수 있도록 기술 지원을 받습니다.
PCAF는 더 많은 메트릭과 인사이트가 밝혀지면 지역별 이행을 통해 얻은 교훈을 바탕으로 표준을 개선하고 금융 산업이 파리 기후 협약에 부합하도록 촉진하는 연합의 사명을 더욱 강화할 것이라고 밝혔습니다.
