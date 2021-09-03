ESB와 마이크로서비스 비교: 차이점은 무엇인가요?

기업들은 수십 년 동안 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)를 사용하여 애플리케이션을 서로 연결해 왔습니다. 일반적으로 이러한 애플리케이션은 앱 내에 필요한 모든 서비스를 포함하여 포괄적으로 구축된 모놀리식 애플리케이션이었습니다. 그런 다음 클라우드 서비스와 별도의 플러그형 마이크로서비스가 확장되었습니다. 마이크로서비스는 기업이 리소스를 관리하는 방식의 근본적인 변화를 의미하기 때문에 ESB와 마이크로서비스가 각각 어떤 역할을 하는지 살펴보는 것은 서로의 장점을 비교해 어떤 장점이 더 큰지 이해하는 데 도움이 됩니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)는 중앙 집중식 소프트웨어 구성 요소를 사용하여 애플리케이션 간 통합을 생성하는 통합 접근 방식입니다. ESB를 생성하기 위해 개발자는 서로 다른 애플리케이션 간에 통신 버스를 구축합니다. 그런 다음 각 애플리케이션이 버스와 통신할 수 있도록 하여 연결된 애플리케이션 간에 데이터 및 통신을 공유할 수 있습니다. 애플리케이션 통합에 대한 이러한 표준화된 접근 방식을 통해 DevOps는 각 애플리케이션에 대한 맞춤형 지점간 통합을 구축할 필요가 없습니다.
이는 전체 컴퓨팅 아키텍처에서 ESB가 사용되는 방식의 맥락을 통해 ESB를 파악할 수 있도록 합니다. ESB는 느슨한 결합을 통해 서비스 간의 통신을 촉진하도록 설계된 아키텍처 접근 방식인 서비스 지향 아키텍처(SOA) 구성 요소입니다. SOA는 시스템 아키텍처에 대한 가장 중요한 접근 방식이며, ESB는 이러한 접근 방식을 가능하게 하는 통신 도구입니다.
ESB가 SOA 아키텍처에 어떻게 적용되는지에 대한 자세한 배경 지식은 'ESB와 SOA'를 참조하세요.
마이크로서비스는 클라우드 네이티브 아키텍처 접근 방식으로, 단일 애플리케이션이 독립적으로 배포 가능한 여러 구성 요소 또는 서비스로 이루어져 있습니다. 마이크로서비스는 대규모의 긴밀하게 결합된 전통적인 모놀리식 애플리케이션 방식에서 벗어나, 대신 컨테이너를 활용합니다. 컨테이너를 사용하면 중앙 데이터베이스의 병목 현상을 방지하는 확장 가능한 분산 시스템을 만들 수 있습니다.
마이크로서비스는 비즈니스 역량에 따라 구분됩니다. 예를 들어 애플리케이션의 장바구니, 고객 데이터 및 제품 정보는 모두 자체 데이터베이스에 저장되며 API, 이벤트 스트리밍 또는 메시징 프로토콜을 통해 실시간으로 통신하여 애플리케이션의 전반적인 기능을 생성합니다.
ESB와 마이크로서비스의 주요 차이점은 ESB는 통합 도구인 반면, 마이크로서비스는 이름에서 알 수 있듯이 애플리케이션을 구성하기 위한 작은 서비스 구성 요소라는 점입니다.
ESB는 다양한 애플리케이션과 서비스가 쉽게 통신할 수 있도록 데이터를 입력, 변환 및 아웃풋하는 중앙 집중식의 표준화된 허브입니다. 마이크로서비스는 다른 마이크로서비스에 대한 종속성이 없습니다. 필요에 따라 애플리케이션에 연결하고 제거할 수 있습니다. ESB와 마이크로서비스는 서로 다른 접근 방식을 취하지만, 클라우드 기반 애플리케이션 개발 및 운영을 더 쉽고 효율적으로 만든다는 같은 목표를 추구합니다.
ESB와 마이크로서비스의 차이점을 완전히 이해하려면 두 서비스의 비교뿐만 아니라 ESB와 마이크로서비스가 각각의 아키텍처 모델과 어떻게 관련되어 있는지 살펴보는 것이 좋습니다.
마이크로서비스 아키텍처는 개발 팀이 애플리케이션 기능을 구축하기 위해 연결하는 많은 고도로 전문화된 서비스로 구성됩니다. 마이크로서비스 아키텍처 설계가 계속 발전함에 따라 서비스 분리의 이점이 증가하고 있습니다. 이 이점은 조직의 요구 사항에 더 민첩하고 확장 가능하며 대응력이 뛰어나다는 점입니다.
반면 ESB는 원래 클라우드 이전의 레거시 시스템 시대를 위해 설계된 제품입니다. 마이크로서비스 아키텍처 접근 방식을 사용할 때보다 통합을 개발하는 데 시간이 더 오래 걸리고 유연성이 떨어집니다. ESB의 중앙 집중식 통합 허브를 사용하면 마이크로서비스 내에서 원인을 파악하는 것보다 더 쉽게 문제를 해결할 수 있습니다. 그러나 내결함성이 없으면 ESB는 기업 전체의 단일 장애 지점이 될 수 있으며, 이로 인해 해결해야 할 전반적인 문제가 더 커지게 됩니다.
ESB 및 SOA 아키텍처와 마이크로서비스 아키텍처의 차이점을 자세히 알아보려면 'SOA와 마이크로서비스 비교: 차이점은 무엇인가요?'를 읽어 보세요.
ESB 사용의 몇 가지 장점과 단점은 다음과 같습니다.
마이크로서비스 사용의 장점과 단점은 다음과 같습니다.
간단히 말하면, 아닙니다. ESB는 소규모 전문 웹 서비스와 기존의 전사적 서비스 및 애플리케이션을 모두 연결할 수 있습니다. 따라서 대규모 온프레미스 솔루션을 SaaS 솔루션 및 기타 클라우드 기반 환경과 통합하는 데 가장 적합한 솔루션입니다.
그러나 최근 몇 년 동안 마이크로 서비스는 많은 조직에서 선호하는 아키텍처 모델이 되었습니다. 오늘날 마이크로서비스가 ESB 및 SOA에 비해 우위를 점하는 이유로는 여러 가지가 있습니다.
다음은 마이크로서비스가 바람직한 아키텍처 접근 방식이 될 수 있는 몇 가지 사용 사례입니다.
오늘날 마이크로서비스가 우위를 점하고 있지만, ESB도 수요에 맞춰 마이크로서비스의 아키텍처 측면을 채택하며 적응할 가능성이 큽니다. 컨테이너 기술의 부상과 여러 클라우드 환경을 통합해야 하는 필요성이 ESB 아키텍처의 사용 방식과 발전하며 더 현대적으로 변모하는 방향에 영향을 미칠 것입니다.
오늘날 기업이 IT 인프라를 하이브리드 클라우드로 전환하기 위해 중단 없는 솔루션을 모색함에 따라 통합에 대한 현대적인 접근 방식이 필요하게 될 것입니다. 많은 기업의 경우, 여기에는 SOA 및 ESB 패턴에 기반한 워크로드를 보다 가볍고 유연한 모델로 전환하는 것이 포함됩니다.
기업은 독립적인 마이크로서비스를 배포하여 클라우드의 확장성과 유연성을 활용하면서 레거시 시스템이 진화하는 ESB 제품과 관련성을 유지하도록 할 수 있습니다. 자동화를 사용하면 접근 방식에 관계없이 프로세스를 표준화할 수 있으므로 전환을 더 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다. IBM은 사전 구축된 워크플로우를 포함한 AI 기반 자동화 기능에 대한 액세스를 제공하여 혁신과 디지털 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
IBM® Cloud Integration Solutions로 통합 개발 속도를 최대 300% 높이고 비용을 33% 이상 절감하며 전반적인 운영 효율성을 높일 수 있는 방법을 알아보세요.
IBM® Cloud Pak for Integration을 사용하여 통합을 현대화하고 미들웨어 투자를 활용하는 방법을 알아보세요. 이 하이브리드 통합 플랫폼은 단일 통합 환경 내에서 여러 스타일의 통합을 지원하는 자동화된 폐쇄형 루프 접근 방식을 사용합니다.
조직의 통합 기술을 발전시키기 위해 조직이 나아가야 할 방향을 전체적으로 파악하세요. IBM의 통합 성숙도 평가는 조직의 통합 성숙도를 비판적으로 살펴보고 다음 단계로 나아가기 위해 취할 수 있는 조치를 제공합니다.
컨테이너가 기업의 애플리케이션 개발, 배포, 관리 방식을 어떻게 혁신할 수 있는지 알아보세요. 왜 이 기술이 오늘날의 IT 환경에서 확장성, 보안성, 효율성에 획기적인 변화를 일으킬지 알아보세요.
기업이 Kubernetes를 통해 대규모 애플리케이션을 처리하고 리소스 효율성을 개선하며 더 빠른 소프트웨어 제공 주기를 달성할 수 있는 방법을 알아보세요. Kubernetes를 도입하여 IT 인프라를 최적화하고 운영 효율성을 높일 방법을 알아보세요.
마이크로서비스가 기존의 설계 패턴에서 어떻게 발전했는지 알아보고, 오늘날의 소프트웨어 개발을 주도하는 필수 원칙에 대해 알아보세요. 최신 애플리케이션 아키텍처가 어떻게 성능, 확장성 및 민첩성을 최적화하는지 알아보세요.
Kubernetes 및 마이크로서비스와 같은 클라우드 네이티브 접근 방식이 IBM z/OS 애플리케이션의 복원력 향상에 어떤 도움이 되는지 알아보세요. 하이브리드 클라우드 환경의 z/OS 성능을 최적화하는 통합 패턴 및 전략에 대해 알아보세요.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud는 완전 관리형 OpenShift 컨테이너 플랫폼(OCP)입니다.
DevOps 소프트웨어 및 도구를 사용하여 여러 장치 및 환경에서 클라우드 네이티브 앱을 구축, 배포 및 관리합니다.
IBM Cloud 컨설팅 서비스를 통해 새로운 역량을 개발하고 비즈니스 민첩성을 향상하세요. 하이브리드 클라우드 전략 및 전문가 파트너십을 통해 솔루션을 공동으로 개발하고, 디지털 혁신을 가속화하고, 성능을 최적화하는 방법을 알아보세요.
IBM Cloud 컨설팅 서비스를 통해 새로운 역량을 개발하고 비즈니스 민첩성을 향상하세요.