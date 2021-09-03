ESB와 마이크로서비스 비교: 차이점은 무엇인가요?

ESB와 마이크로서비스의 주요 차이점은 ESB는 통합 도구인 반면, 마이크로서비스는 이름에서 알 수 있듯이 애플리케이션을 구성하기 위한 작은 서비스 구성 요소라는 점입니다.

ESB는 다양한 애플리케이션과 서비스가 쉽게 통신할 수 있도록 데이터를 입력, 변환 및 아웃풋하는 중앙 집중식의 표준화된 허브입니다. 마이크로서비스는 다른 마이크로서비스에 대한 종속성이 없습니다. 필요에 따라 애플리케이션에 연결하고 제거할 수 있습니다. ESB와 마이크로서비스는 서로 다른 접근 방식을 취하지만, 클라우드 기반 애플리케이션 개발 및 운영을 더 쉽고 효율적으로 만든다는 같은 목표를 추구합니다.

ESB와 마이크로서비스의 차이점을 완전히 이해하려면 두 서비스의 비교뿐만 아니라 ESB와 마이크로서비스가 각각의 아키텍처 모델과 어떻게 관련되어 있는지 살펴보는 것이 좋습니다.

마이크로서비스 아키텍처는 개발 팀이 애플리케이션 기능을 구축하기 위해 연결하는 많은 고도로 전문화된 서비스로 구성됩니다. 마이크로서비스 아키텍처 설계가 계속 발전함에 따라 서비스 분리의 이점이 증가하고 있습니다. 이 이점은 조직의 요구 사항에 더 민첩하고 확장 가능하며 대응력이 뛰어나다는 점입니다.

반면 ESB는 원래 클라우드 이전의 레거시 시스템 시대를 위해 설계된 제품입니다. 마이크로서비스 아키텍처 접근 방식을 사용할 때보다 통합을 개발하는 데 시간이 더 오래 걸리고 유연성이 떨어집니다. ESB의 중앙 집중식 통합 허브를 사용하면 마이크로서비스 내에서 원인을 파악하는 것보다 더 쉽게 문제를 해결할 수 있습니다. 그러나 내결함성이 없으면 ESB는 기업 전체의 단일 장애 지점이 될 수 있으며, 이로 인해 해결해야 할 전반적인 문제가 더 커지게 됩니다.

ESB 및 SOA 아키텍처와 마이크로서비스 아키텍처의 차이점을 자세히 알아보려면 'SOA와 마이크로서비스 비교: 차이점은 무엇인가요?'를 읽어 보세요.