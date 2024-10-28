문서 AI란 무엇인가요?

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 문서 AI 모델을 다른 시스템에 연결하는 데 필수적입니다. 문서 AI API는 문서 AI를 엔터프라이즈 플랫폼과 원활하게 통합하여 문서 관련 워크플로를 자동화하고 실시간 데이터 추출 및 분석을 지원합니다. 이러한 API는 AI를 확장할 수 있도록 문서화하여 다양한 비즈니스 작업에 적응하는 동시에 더 넓은 IT 인프라와 통합할 수 있도록 도와줍니다.

문서 AI 플랫폼은 또한 프로세서를 문서 파일과 머신 러닝 모델 사이의 중개자로 사용합니다. 이러한 프로세서는 문서 분류, 분할, 구문 분석 및 분석과 같은 특정 작업을 담당하여 시스템이 각 문서를 올바르게 처리하고 이해하도록 돕습니다.

구문 분석기는 데이터 구조를 분석하고 해석합니다. 문서를 기본 구성 요소로 분류하고, 이러한 요소 간의 관계를 이해하며, 비정형 또는 반정형 데이터를 AI 시스템이 처리할 수 있는 형식으로 변환합니다.

문서 AI는 텍스트를 이해하는 것 외에도 문서의 구조와 레이아웃을 분석할 수 있습니다. 제목, 단락, 표, 목록과 같은 요소를 인식하여 AI가 문서의 계층 구조와 맥락을 이해하는 데 도움을 줍니다. 이 구조화된 분석은 문서 AI가 만기 금액과 지불 날짜를 추출하여 수동 입력의 필요성을 줄이는 송장 내에서와 같이 키-값 쌍을 식별하는 데 유용합니다.

대부분의 표준 문서 AI 모델은 수많은 문서 유형에 대해 사전 학습된 상태로 제공되지만, 기업에서는 해당 도메인에 고유한 형식, 용어 또는 레이아웃이 있는 특수 문서를 사용하는 경우가 많습니다. 문서 AI 모델을 미세 조정하면 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 예를 들어, 법률 회사에서는 법률 전문 용어, 계약 조항 및 형식 특성을 더 잘 이해하기 위해 모델을 미세 조정하여 AI의 정확성을 높일 수 있습니다.

고급 문서 AI 시스템은 단순한 데이터 추출을 넘어 긴 문서의 요약을 제공합니다. 이러한 시스템은 문서 내의 핵심 사항을 강조함으로써 사용자가 전체 문서를 읽지 않고도 필수 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 합니다.

문서 AI는 종종 클라우드 스토리지 및 엔터프라이즈 시스템과 통합되어 조직 전반의 문서 관리 및 분석을 간소화함으로써 적절한 사용자가 필요할 때 필요한 문서와 정보에 액세스할 수 있도록 합니다.