DevOps와 SRE의 세 가지 차이점

DevOps는 사일로를 허물고 소프트웨어 개발 팀과 IT 운영 팀의 작업을 결합 및 자동화하여 소프트웨어 개발 라이프사이클을 단축하고 고품질 소프트웨어 제공 속도를 높이는 것을 목표로 하는 일련의 관행입니다.
사이트 안정성 엔지니어링(SRE)은 소프트웨어 엔지니어링을 사용하여 일반적으로 시스템 관리자가 수행하는 IT 운영 작업을 자동화합니다. 이러한 작업에는 생산 시스템 관리, 변화 관리 및 사고 대응이 포함됩니다.
DevOps와 SRE 사이에는 몇 가지 유사점이 있지만 어떤 차이점이 있는지 알고 계신가요? Bradley Knapp이 설명하는 이 동영상을 시청하세요.
DevOps는 핵심 개발에 관한 것입니다. SRE는 핵심을 구현하는 것입니다. 이것이 의미하는 바는 무엇일까요? 이렇게 생각해 보겠습니다.
DevOps 팀은 핵심 개발에 집중하고 있습니다. 이들은 누군가의 문제에 대한 해결책이 되는 제품이나 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 이들은 속도와 품질, 제어 기능을 갖춘 애플리케이션을 구축, 테스트, 배포 및 모니터링하는 데 도움이 되는 소프트웨어 개발에 민첩한 접근 방식을 취하고 있습니다.
SRE는 핵심 구현을 위해 노력하고 있습니다. 이들은 핵심 개발 그룹에 "여러분들이 디자인한 것이 생각한 대로 작동하지 않아요."라는 피드백을 지속적으로 제공합니다. SRE는 운영 데이터 및 소프트웨어 엔지니어링을 활용하여 IT 운영 작업을 자동화하고 소프트웨어 제공을 가속화하며 IT 위험을 최소화합니다.
DevOps와 SRE 사이에는 서로 다른 기술 세트가 있습니다. 핵심 개발 DevOps는 소프트웨어를 작성하는 것을 좋아하는 사람들입니다. 이들은 코드를 작성하고 테스트한 후 프로덕션에 적용하여 문제 해결에 도움이 되는 애플리케이션 라인을 확보합니다.
SRE는 더 조사적입니다. 이들은 문제가 발생한 이유를 찾기 위해 기꺼이 분석을 수행합니다. 동일한 문제가 계속 발생하지 않기를 바랍니다. 이들은 사후 대응이 아닌 사전 예방적 노력을 원합니다. 이들은 반복적인 작업을 자동화하여 혁신을 이루기를 원합니다.
때로는 역할에 관계없이 모든 것을 수동으로 수행할 시간이 충분하지 않을 때가 있습니다. 때로는 혁신에 시간과 에너지를 집중할 수 있도록 자동화하는 방법을 찾아야 합니다. 모든 것을 자동화할 필요는 없습니다. 그러나 동일한 작업을 계속해서 반복한다면 자동화를 사용하여 수고를 줄이는 것은 어떨까요? 자동화가 핵심입니다.
DevOps는 배포를 자동화할 것입니다. 이들은 작업과 기능을 자동화할 것입니다. SRE는 중복성을 자동화하고 수동 작업을 자동화하여 스택을 계속 가동하고 실행할 수 있도록 프로그래밍 방식으로 전환할 것입니다.
