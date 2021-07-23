DevOps와 SRE의 세 가지 차이점

DevOps는 사일로를 허물고 소프트웨어 개발 팀과 IT 운영 팀의 작업을 결합 및 자동화하여 소프트웨어 개발 라이프사이클을 단축하고 고품질 소프트웨어 제공 속도를 높이는 것을 목표로 하는 일련의 관행입니다.

사이트 안정성 엔지니어링(SRE)은 소프트웨어 엔지니어링을 사용하여 일반적으로 시스템 관리자가 수행하는 IT 운영 작업을 자동화합니다. 이러한 작업에는 생산 시스템 관리, 변화 관리 및 사고 대응이 포함됩니다.

DevOps와 SRE 사이에는 몇 가지 유사점이 있지만 어떤 차이점이 있는지 알고 계신가요? Bradley Knapp이 설명하는 이 동영상을 시청하세요.