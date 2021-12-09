의사 결정 관리란 무엇인가요?

의사 결정 관리는 비즈니스 규칙으로 정의하고 조건문으로 정량화할 수 있는 디지털 프로세스의 모든 의사 결정 지점에 사용할 수 있습니다. 기업은 다음을 포함한 광범위한 프로세스에 의사 결정 관리를 사용합니다.

고객을 위한 개인화된 경험 만들기

고객은 자신의 요구와 선호도를 충족하는 디지털 경험을 점점 더 기대하고 있습니다. 자사, 행동 데이터 및 타사 소비자 데이터를 포함한 고객 데이터를 사용하여 모든 규모와 예산의 기업은 거의 실시간으로 상호 작용의 모든 측면을 맞춤화합니다. 조직은 고객에 대한 더 많은 데이터를 수집함으로써 이미 상호 작용이 시작된 후에도 고객의 요구에 더욱 밀접하게 부합하도록 고객 경험을 개선할 수 있습니다.

재방문 고객이 회사 웹사이트를 방문한다고 가정해 보겠습니다. 고객의 과거 구매 내역을 바탕으로 회사는 개인이 캠핑을 좋아하는 여성이라는 것을 알고 있습니다. 그래서 회사는 캠핑 장비에 초점을 맞춰 웹사이트의 배너 사진과 프로모션을 맞춤화합니다. 하지만 이번 방문에서 고객은 장비를 살펴봅니다. 자동화 소프트웨어는 이전 방문과 유사하게 캠핑 장비에 초점을 맞춘 후속 이메일을 보내는 대신, 올바른 스키 장비 선택 및 스키 장갑 판매에 대한 블로그 게시물 링크를 사용하여 메시지를 맞춤화합니다.

공급망 최적화

공급망이 효율적이고 효과적으로 운영되려면 프로세스 전반에 걸쳐 여러 가지 결정을 내려야 하며, 종종 변화하는 데이터를 기반으로 해야 합니다. 또한 프로세스에 대한 투명성과 빈번한 상태 업데이트는 주요 이해관계자에 의해(그리고 주요 이해관계자에 대해) 요구되는 경우가 많습니다. 의사 결정 관리를 통해 조직은 분석을 사용하여 공급망 프로세스를 처음부터 끝까지 최적화할 수 있습니다.

예를 들어, 조직은 품목을 재고 충전해야 할 때 주문 프로세스를 관리하도록 의사 결정 관리를 설정할 수 있습니다. 예측 분석은 여러 데이터 소스에서 인사이트를 수집하여 필요한 수량의 재고를 보유하고 있고 만족도가 가장 높은 승인된 공급업체를 결정합니다. 그런 다음 조직은 분석을 사용하여 적절한 공급업체 및 배송 옵션을 선택하기 위한 요소로 속도와 비용을 우선시하는 비즈니스 규칙을 기반으로 배송 옵션을 최적화할 수 있습니다. 그런 다음 기업은 프로세스를 자동화하여 주문부터 배송까지 원활한 경험을 보장할 수 있습니다.

규정 준수 유지

규제가 엄격한 산업에서 활동하는 조직은 의사 결정 관리를 사용하여 높은 수준의 규정 준수가 필요한 운영을 모니터링합니다. 의료 산업이 좋은 예입니다. 자동화 소프트웨어는 AI 및 데이터 분석을 사용하여 환자 기록을 분석하기 때문에 누가 HIPAA 정책과 관련된 필요한 서류에 서명하지 않았는지 확인하고 환자 기록에 플래그를 지정할 수 있습니다. 그런 다음 비즈니스 자동화에는 환자가 다음 약속 시 체크인 프로세스 중에 서명할 수 있는 새로운 HIPAA 양식이 포함됩니다.

채용 지원서 검토

애플리케이션을 수동으로 선별하는 작업은 시간이 많이 걸리고 사람의 편견이 개입될 수 있습니다. 인사(HR) 부서는 경력 연수 및 필요한 기술과 같은 직책 요구 사항에 따라 비즈니스 규칙을 설정함으로써 의사 결정 관리를 사용하여 입사 지원서의 초기 심사를 자동화합니다. 자동화를 사용하여 HR 소프트웨어는 규칙에 따라 이력서에서 키워드를 검색하여 해당 후보자가 특정 직책에 적합한지 여부를 평가할 수 있습니다. 자동화 소프트웨어는 지원서를 분석하고 해당 요구 사항을 충족하는 지원서를 적절한 채용 관리자에게 전송하여 검토를 진행합니다.