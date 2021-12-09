의사 결정 관리란 무엇인가요?

경쟁 우위를 확보하기 위해 조직이 디지털 혁신을 더 진행함에 따라 고객과 직원은 셀프 서비스 옵션을 포함하여 간소화되고 개인화된 디지털 상호 작용을 점점 더 기대하고 있습니다. 자동화를 디지털 프로세스의 초석으로 사용함으로써 기업은 프로세스를 만들고 재설계하여 생산성, 정확성 및 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
의사 결정 관리는 머신 러닝과 비즈니스 규칙을 결합하여 조직이 프로세스에서 적절한 조치를 이해하도록 돕는 것입니다. 일반적으로 기업은 비즈니스 운영을 위한 대규모 비즈니스 자동화 접근 방식의 일환으로 의사 결정 관리를 사용합니다.
어떤 프로세스를 자동화할지 정의한 후, 조직에서는 해당 프로세스를 설명하는 워크플로를 만듭니다. 워크플로에서 다음에 취해야 할 조치에 대한 결정이 내려지면 다음에 일어날 일을 결정하는 데 도움이 되는 의사 결정 모델을 만들 수 있습니다.
의사 결정 관리의 특징은 사람이 아닌 소프트웨어가 결정을 내린다는 것입니다. 따라서 의사 결정 관리는 디지털 작업, 특히 작업에 대한 명확한 지침이 있는 작업에 대한 의사 결정 모델링을 통해 인간의 의사 결정 프로세스를 효과적으로 모방합니다. 의사 결정 관리를 사용하면 여러 의사 결정을 자동화된 작업과 결합하여 엔드투엔드 자동화된 비즈니스 프로세스를 만들 수 있습니다.
예를 들어, 신입 사원의 온보딩 프로세스를 자동화하는 경우 한 단계는 IT 리소스에 대한 액세스를 설정하는 것입니다. 그러나 프로세스는 해당 직책이 현장 근무인지, 원격 근무인지, 하이브리드인지에 따라 다릅니다. 의사 결정 관리를 사용하여 사람의 개입 없이 개인의 IT 요구 사항을 결정하는 데 도움이 되는 직원 레코드에 액세스할 수 있습니다. 그런 다음 소프트웨어는 필요한 네트워크 액세스 프로비저닝, 직원과 관리자에게 이메일 전송, 직원의 집 주소로 물리적 장비 배송, 현장 워크스테이션으로 장비를 배송하기 위한 작업 티켓 설정 등 개인의 IT 요구 사항에 따라 적절한 워크플로를 실행합니다.
디지털 의사 결정에 의사 결정 관리를 사용하면 일반적으로 사람이 작업을 수행할 때는 불가능했던 광범위한 소스에서 거의 실시간으로 데이터를 수집할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템은 다자간 콘텐츠 서비스, 지능형 정보 추출, 자사 데이터 및 제3자 소비자 데이터를 사용할 수 있습니다.
비즈니스 규칙은 의사 결정 관리의 초석입니다. 자동화 시스템이 워크플로의 의사 결정 지점에 도달하면 소프트웨어는 비즈니스 규칙을 사용하여 다음에 일어날 일을 결정합니다. 비즈니스 규칙은 조건문과 충족되는 조건에 따라 수행할 조치로 구성됩니다. 프로세스나 상황이 변경되면 비즈니스 규칙을 수정할 수 있습니다.
예를 들어, 한 소매업체 조직은 반품 사기 탐지를 위해 자동화를 사용합니다. 직원이 POS에 반품을 입력하면 자동화 시스템은 인공 지능(AI)을 사용하여 고객의 반품 및 구매 내역을 빠르게 처리합니다. 그런 다음 시스템은 시스템에 대해 설정된 비즈니스 규칙과 함께 고객 데이터를 사용하여 지난 60일 동안 4회 이상의 반품이 있는 고객에게 플래그를 지정할 수 있습니다. 반품이 더 일반적인 연휴 기간 동안 조직은 지난 60일 동안 6번의 반품을 허용하도록 규칙을 변경할 수 있습니다.
비즈니스 프로세스 자동화(BPM)는 종종 비즈니스 자동화라고도 합니다. 가능한 한 많은 작업을 자동화하는 프로세스를 말합니다. 조직은 더 빠른 디지털 고객 경험을 창조하고 내부 프로세스를 최적화하기 위해 AI를 기반으로 하는 자동화가 모든 워크플로에 모범 사례를 통합하는 자동화 소프트웨어로 전환하고 있습니다. 기술을 활용하면 조직은 수동 프로세스를 디지털 자동화 프로세스로 대체할 수 있으며, 이를 비즈니스 프로세스 관리라고도 합니다.
비즈니스 자동화 프로세스를 완료하기 위해 조직은 각 프로세스에 대해 다음과 같은 4단계를 사용합니다.
중요한 비즈니스 자동화 접근 방식의 일부로 의사 결정 관리를 사용하는 조직은 다음과 같은 이점을 얻는 경우가 많습니다.
의사 결정 관리는 비즈니스 규칙으로 정의하고 조건문으로 정량화할 수 있는 디지털 프로세스의 모든 의사 결정 지점에 사용할 수 있습니다. 기업은 다음을 포함한 광범위한 프로세스에 의사 결정 관리를 사용합니다.
고객은 자신의 요구와 선호도를 충족하는 디지털 경험을 점점 더 기대하고 있습니다. 자사, 행동 데이터 및 타사 소비자 데이터를 포함한 고객 데이터를 사용하여 모든 규모와 예산의 기업은 거의 실시간으로 상호 작용의 모든 측면을 맞춤화합니다. 조직은 고객에 대한 더 많은 데이터를 수집함으로써 이미 상호 작용이 시작된 후에도 고객의 요구에 더욱 밀접하게 부합하도록 고객 경험을 개선할 수 있습니다.
재방문 고객이 회사 웹사이트를 방문한다고 가정해 보겠습니다. 고객의 과거 구매 내역을 바탕으로 회사는 개인이 캠핑을 좋아하는 여성이라는 것을 알고 있습니다. 그래서 회사는 캠핑 장비에 초점을 맞춰 웹사이트의 배너 사진과 프로모션을 맞춤화합니다. 하지만 이번 방문에서 고객은 장비를 살펴봅니다. 자동화 소프트웨어는 이전 방문과 유사하게 캠핑 장비에 초점을 맞춘 후속 이메일을 보내는 대신, 올바른 스키 장비 선택 및 스키 장갑 판매에 대한 블로그 게시물 링크를 사용하여 메시지를 맞춤화합니다.
공급망이 효율적이고 효과적으로 운영되려면 프로세스 전반에 걸쳐 여러 가지 결정을 내려야 하며, 종종 변화하는 데이터를 기반으로 해야 합니다. 또한 프로세스에 대한 투명성과 빈번한 상태 업데이트는 주요 이해관계자에 의해(그리고 주요 이해관계자에 대해) 요구되는 경우가 많습니다. 의사 결정 관리를 통해 조직은 분석을 사용하여 공급망 프로세스를 처음부터 끝까지 최적화할 수 있습니다.
예를 들어, 조직은 품목을 재고 충전해야 할 때 주문 프로세스를 관리하도록 의사 결정 관리를 설정할 수 있습니다. 예측 분석은 여러 데이터 소스에서 인사이트를 수집하여 필요한 수량의 재고를 보유하고 있고 만족도가 가장 높은 승인된 공급업체를 결정합니다. 그런 다음 조직은 분석을 사용하여 적절한 공급업체 및 배송 옵션을 선택하기 위한 요소로 속도와 비용을 우선시하는 비즈니스 규칙을 기반으로 배송 옵션을 최적화할 수 있습니다. 그런 다음 기업은 프로세스를 자동화하여 주문부터 배송까지 원활한 경험을 보장할 수 있습니다.
규제가 엄격한 산업에서 활동하는 조직은 의사 결정 관리를 사용하여 높은 수준의 규정 준수가 필요한 운영을 모니터링합니다. 의료 산업이 좋은 예입니다. 자동화 소프트웨어는 AI 및 데이터 분석을 사용하여 환자 기록을 분석하기 때문에 누가 HIPAA 정책과 관련된 필요한 서류에 서명하지 않았는지 확인하고 환자 기록에 플래그를 지정할 수 있습니다. 그런 다음 비즈니스 자동화에는 환자가 다음 약속 시 체크인 프로세스 중에 서명할 수 있는 새로운 HIPAA 양식이 포함됩니다.
애플리케이션을 수동으로 선별하는 작업은 시간이 많이 걸리고 사람의 편견이 개입될 수 있습니다. 인사(HR) 부서는 경력 연수 및 필요한 기술과 같은 직책 요구 사항에 따라 비즈니스 규칙을 설정함으로써 의사 결정 관리를 사용하여 입사 지원서의 초기 심사를 자동화합니다. 자동화를 사용하여 HR 소프트웨어는 규칙에 따라 이력서에서 키워드를 검색하여 해당 후보자가 특정 직책에 적합한지 여부를 평가할 수 있습니다. 자동화 소프트웨어는 지원서를 분석하고 해당 요구 사항을 충족하는 지원서를 적절한 채용 관리자에게 전송하여 검토를 진행합니다.
많은 조직에서는 비즈니스 규칙 관리 시스템(BRMS)을 사용하여 수동 개입 없이 비즈니스 로직을 생성하고 관리합니다. BRMS는 라이프사이클 전반에 걸쳐 AI 및 머신 러닝(ML)을 활용하여 정확하고 표적화된 의사 결정을 내리며, 대부분 직원이 코드 없이 규칙과 모델을 생성할 수 있는 사용하기 쉬운 인터페이스를 갖추고 있습니다.
BRMS에는 다음 구성 요소가 포함되어 있습니다.
IBM® Cloud Pak for Business Automation을 사용하면 모든 비즈니스 프로세스를 자동화하는 데 필요한 모든 것이 제공됩니다. 이 솔루션은 IT 시스템과 통합되어 애플리케이션을 확장하고 여러 채널에서 의사 결정을 자동화합니다. 의사 결정 관리는 다양한 산업의 조직이 비즈니스 사용자의 역량을 강화하고 더 나은 결정을 내리고 고객 경험을 최적화할 수 있도록 하는 시스템의 핵심 기능입니다. IBM Cloud Pak for Automation은 비즈니스 프로세스에 대한 인사이트를 수집한 다음 노코드 및 로우코드 옵션을 사용하여 워크플로를 자동화할 수 있는 자동화 서비스를 기반으로 구축되었습니다.
IBM Process Mining은 Forrester Total Economic Impact Study에서 ROI 176%, USD 968K의 매출 성장, 비용 절감을 달성했습니다.
AI 및 IBM Automation으로 비즈니스를 재고해 IT 시스템을 더욱 선제적으로 운영하고 프로세스를 더욱 효율적으로 만들며 직원들의 생산성을 높이세요.
IBM은 극도로 자동화 컨설팅 서비스를 통해 기업 고객의 비즈니스 혁신을 보장합니다.
IBM Cloud Pak for Business Automation은 운영 관리 및 자동화를 위한 통합 소프트웨어 구성요소의 모듈식 세트입니다.