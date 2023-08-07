임상 시험 성과 개선을 위한 AI 기술 적용에 관한 IBM 및 Pfizer 시리즈의 일부인 이 문서는 등록 및 실시간 예측에 중점을 둡니다. 또한 환자 수, 임상 시험 모집의 다양성, 생성형 AI 및 양자 컴퓨팅 적용 가능성을 높일 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 그 어느 때보다 기업들은 이러한 상호 의존적인 여정을 총체적이고 통합적인 방식으로 관리하는 것이 변화를 성공적으로 달성하는 데 필수적이라는 것을 깨닫고 있습니다.

의약품 산업과 연구의 발전에도 불구하고 의약품을 시장에 출시하는 것은 여전히 개선의 기회가 엄청난 복잡한 프로세스입니다. 임상시험은 시간과 비용이 많이 들며 기업이 통제할 수 없는 이유로 대체로 비효율적입니다. 효율적인 임상시험 기관 선택은 계속해서 업계 전반의 중요한 과제입니다. Tufts Center for Study of Drug Development가 2020년에 발표한 연구에 따르면 시험의 23%가 계획된 모집 일정을 달성하지 못하는 것으로 나타났습니다. 4년이 지난 지금도 많은 IBM의 고객은 여전히 같은 어려움을 겪고 있습니다. 계획된 모집 일정을 맞추지 못하고 특정 사이트에서 참여자를 등록하지 못하면 제약 회사에는 상당한 금전적 손실이 발생하며, 이는 의약품 및 의료 서비스 비용 상승의 형태로 의료 제공자와 환자에게 전가될 수 있습니다. 부지 선택 및 채용 문제는 IBM의 바이오 제약 고객의 주요 비용 동인으로, 회사의 규모와 파이프라인에 따라 연간 1,500만~2,500만 달러로 추산됩니다. 이는 기존 부문 벤치마크와 일치합니다.

임상시험 기관의 실적 부진으로 인해 임상시험이 조기에 중단되면 연구 질문에 대한 답이 나오지 않고 연구 결과가 발표되지 않게 됩니다. 무작위 임상시험의 데이터와 결과를 공유하지 못하면 체계적인 리뷰 및 메타 분석에 기여할 기회를 놓칠 뿐만 아니라 바이오 제약 커뮤니티와 교훈을 공유하지 못한다는 의미입니다.

인공지능(AI) 이 바이오제약 분야에서 입지를 확립함에 따라 이를 임상 시험 장소 선택 프로세스와 지속적인 성능 관리에 통합하면 기업이 현장 성능에 대한 귀중한 통찰력을 확보할 수 있으며, 이를 통해 채용 시간을 단축하고, 전 세계 현장 공간을 줄이며, 상당한 비용 절감을 달성할 수 있습니다(표 1). AI는 또한 임상시험 관리자와 경영진이 전략적 결정을 내릴 수 있도록 데이터를 제공할 수 있습니다. 이 문서에서는 바이오 제약 회사가 잠재적으로 AI 기반 접근 방식을 활용하여 증거에 기반한 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 임상시험 기관의 성공 가능성을 높일 수 있는 방법을 간략하게 설명합니다.