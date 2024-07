watsonx Assistant를 사용하면 개발자가 필요하지 않습니다. 직관적인 플랫폼이 제공하는 끌어다 놓기(drag and drop) 방식의 간편한 인터페이스 덕분에 최소한의 운영 비용으로 몇 분 내로 사용을 시작할 수 있습니다. 헬스케어 브랜드의 시각적 아이덴티티와 개성에 맞게 챗봇을 쉽게 사용자 정의 한 다음, 간단한 잘라내기 및 붙여넣기(cut and paste)를 통해 조직의 웹사이트나 모바일 애플리케이션에 직관적으로 삽입할 수 있습니다. IBM 보안, 확장성 및 유연성이 내장되어 구축된 watsonx Assistant for Healthcare는 모든 서면 언어를 이해하며 안전한 글로벌 배포를 위해 설계되었습니다. 지금 바로 이 기능을 켜서 전문의를 고용하지 않고도 의료진이 더 행복한 환자와 더 효율적이고 유능한 의료진의 혜택을 실현할 수 있도록 지원하세요.