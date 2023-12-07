OLAP 데이터베이스 시스템은 1990년대 초반에 시작된 이래로 크게 발전했습니다. 처음에는 대량의 다차원 데이터를 처리하도록 설계되어 기업이 드릴다운, 롤업, 슬라이스 앤 다이스와 같은 복잡한 분석 작업을 수행할 수 있도록 했습니다.

초기 OLAP 시스템은 고유한 데이터 스토리지 구조와 쿼리 언어를 갖춘 별도의 특수 데이터베이스였습니다. 이러한 사일로화된 접근 방식은 종종 데이터 중복성과 복잡성을 초래하여 다른 비즈니스 시스템과의 통합을 방해합니다. 2010년대에는 컬럼 기반 OLAP(C-OLAP) 및 인메모리 OLAP(IM-OLAP) 기술이 주목을 받았습니다. C-OLAP은 더 빠른 쿼리 처리를 위해 데이터 스토리지에 최적화되었으며, IM-OLAP는 데이터를 메모리에 저장하여 데이터 접근 지연 시간을 최소화하고 실시간 분석을 가능하게 했습니다. 이러한 발전으로 OLAP 시스템의 성능과 확장성이 더욱 향상되었습니다.

오늘날 OLAP 데이터베이스 시스템은 현대 비즈니스의 다양한 요구 사항을 해결하는 포괄적이고 통합된 데이터 분석 플랫폼이 되었습니다. 클라우드 기반 데이터 웨어하우스와 원활하게 통합되어 다양한 소스의 데이터를 쉽게 수집, 데이터 웨어하우스에 저장 및 분석할 수 있습니다.