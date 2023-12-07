온라인 분석 처리(OLAP) 데이터베이스 시스템과 인공 지능(AI)은 서로를 보완하며 함께 사용하면 데이터 분석 및 의사 결정을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. OLAP 시스템은 대규모 다차원 데이터 세트를 효율적으로 처리하고 분석하도록 설계되었으며, AI 기술은 OLAP 데이터에서 통찰력을 추출하고 예측합니다. AI 기술이 계속 발전함에 따라 OLAP 영역에서 혁신적인 애플리케이션이 등장할 것으로 예상됩니다.
OLAP 데이터베이스 시스템은 1990년대 초반에 시작된 이래로 크게 발전했습니다. 처음에는 대량의 다차원 데이터를 처리하도록 설계되어 기업이 드릴다운, 롤업, 슬라이스 앤 다이스와 같은 복잡한 분석 작업을 수행할 수 있도록 했습니다.
초기 OLAP 시스템은 고유한 데이터 스토리지 구조와 쿼리 언어를 갖춘 별도의 특수 데이터베이스였습니다. 이러한 사일로화된 접근 방식은 종종 데이터 중복성과 복잡성을 초래하여 다른 비즈니스 시스템과의 통합을 방해합니다. 2010년대에는 컬럼 기반 OLAP(C-OLAP) 및 인메모리 OLAP(IM-OLAP) 기술이 주목을 받았습니다. C-OLAP은 더 빠른 쿼리 처리를 위해 데이터 스토리지에 최적화되었으며, IM-OLAP는 데이터를 메모리에 저장하여 데이터 접근 지연 시간을 최소화하고 실시간 분석을 가능하게 했습니다. 이러한 발전으로 OLAP 시스템의 성능과 확장성이 더욱 향상되었습니다.
오늘날 OLAP 데이터베이스 시스템은 현대 비즈니스의 다양한 요구 사항을 해결하는 포괄적이고 통합된 데이터 분석 플랫폼이 되었습니다. 클라우드 기반 데이터 웨어하우스와 원활하게 통합되어 다양한 소스의 데이터를 쉽게 수집, 데이터 웨어하우스에 저장 및 분석할 수 있습니다.
OLAP 데이터베이스에 대한 클라우드 채택은 확장성, 탄력성 및 비용 효율성 이점으로 인해 보편화되었습니다. 그러나 조직은 클라우드 기반 OLAP 솔루션을 채택할 때 다음과 같은 문제에 직면합니다.
OLAP 영역에서 AI의 역할은 점점 더 중요해지고 있습니다. 강력한 OLAP 시스템을 구축하려면 위치 및 데이터 형식에 관계없이 접근성을 제공해야 합니다. 또한 Block Storage, Object Storage와 같은 다양한 스토리지 형식과 Parquet, Avro, ORC와 같은 파일 형식을 지원해야 합니다.
OLAP 데이터베이스 시스템은 전문 분석 툴에서 포괄적인 데이터 분석 플랫폼으로 발전하여 기업이 크고 복잡한 데이터 세트에서 얻은 분석을 기반으로 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 조직은 OLAP 솔루션을 구현하여 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
OLAP 솔루션을 효과적으로 구현하면 시장 동향과 고객 행동을 더 깊이 이해하고, 새로운 비즈니스 기회와 시장 부문을 식별하고, 변화하는 시장 상황과 고객 요구에 신속하게 대응하고, 제품 개발, 가격 책정 및 마케팅 전략에 대해 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있으므로 기업에 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.
차세대 클라우드 OLAP 데이터베이스 엔진은 상당한 발전을 가져올 것으로 예상됩니다. 주요 특성에 대한 개요는 다음과 같습니다.
요약하자면, OLAP 데이터베이스 시스템의 미래는 밝습니다. 클라우드 네이티브 환경을 위해 설계된 이 솔루션은 비즈니스에 보다 효율적인 데이터 기반 의사 결정을 약속하여 민첩성과 인사이트의 새로운 시대를 열어줍니다.
IBM® watsonx.data는 데이터 레이크하우스 아키텍처를 기반으로 구축된 엔터프라이즈 지원 데이터 저장소로, IBM 혁신이 통합된 오픈 소스 구성 요소를 활용하여 데이터 엔지니어링, 데이터 과학, 비즈니스 인텔리전스와 같은 AI 및 하이브리드 클라우드 분석 워크로드를 지원합니다. IBM watsonx.data는 데이터를 최대한 활용할 수 있도록 지원하는 차세대 OLAP 시스템입니다.
오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
