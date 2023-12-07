태그
OLAP과 AI가 더 나은 비즈니스를 가능하게 하는 방법

청색 회로 기판의 클로즈업

온라인 분석 처리(OLAP) 데이터베이스 시스템과 인공 지능(AI)은 서로를 보완하며 함께 사용하면 데이터 분석 및 의사 결정을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. OLAP 시스템은 대규모 다차원 데이터 세트를 효율적으로 처리하고 분석하도록 설계되었으며, AI 기술은 OLAP 데이터에서 통찰력을 추출하고 예측합니다. AI 기술이 계속 발전함에 따라 OLAP 영역에서 혁신적인 애플리케이션이 등장할 것으로 예상됩니다.

오늘날의 OLAP 정의

OLAP 데이터베이스 시스템은 1990년대 초반에 시작된 이래로 크게 발전했습니다. 처음에는 대량의 다차원 데이터를 처리하도록 설계되어 기업이 드릴다운, 롤업, 슬라이스 앤 다이스와 같은 복잡한 분석 작업을 수행할 수 있도록 했습니다.

초기 OLAP 시스템은 고유한 데이터 스토리지 구조와 쿼리 언어를 갖춘 별도의 특수 데이터베이스였습니다. 이러한 사일로화된 접근 방식은 종종 데이터 중복성과 복잡성을 초래하여 다른 비즈니스 시스템과의 통합을 방해합니다. 2010년대에는 컬럼 기반 OLAP(C-OLAP) 및 인메모리 OLAP(IM-OLAP) 기술이 주목을 받았습니다. C-OLAP은 더 빠른 쿼리 처리를 위해 데이터 스토리지에 최적화되었으며, IM-OLAP는 데이터를 메모리에 저장하여 데이터 접근 지연 시간을 최소화하고 실시간 분석을 가능하게 했습니다. 이러한 발전으로 OLAP 시스템의 성능과 확장성이 더욱 향상되었습니다.

오늘날 OLAP 데이터베이스 시스템은 현대 비즈니스의 다양한 요구 사항을 해결하는 포괄적이고 통합된 데이터 분석 플랫폼이 되었습니다. 클라우드 기반 데이터 웨어하우스와 원활하게 통합되어 다양한 소스의 데이터를 쉽게 수집, 데이터 웨어하우스에 저장 및 분석할 수 있습니다.

클라우드 기반 OLAP 솔루션 도입의 과제

OLAP 데이터베이스에 대한 클라우드 채택은 확장성, 탄력성 및 비용 효율성 이점으로 인해 보편화되었습니다. 그러나 조직은 클라우드 기반 OLAP 솔루션을 채택할 때 다음과 같은 문제에 직면합니다.

  • 데이터 마이그레이션: 대량의 데이터를 클라우드로 마이그레이션하는 작업은 시간이 많이 걸리고 리소스도 많이 필요할 수 있습니다.
  • 네트워크 지연: 데이터와 사용자 간의 지리적 거리로 인해 지연 문제가 발생하여 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 비용 최적화: OLAP 리소스에 대한 클라우드 지출을 최적화하는 것은 복잡한 가격 책정 모델과 리소스 활용 패턴으로 인해 어려울 수 있습니다.
  • 보안 및 규정 준수: 클라우드 환경에서 데이터 보안을 보장하고 규정 요구 사항을 준수하는 것은 복잡할 수 있습니다.
  • 기술 및 전문성: 클라우드 기반 OLAP로 전환하려면 클라우드 컴퓨팅 및 OLAP 기술에 대한 전문 기술과 전문성이 필요할 수 있습니다.

모범 사례 및 이점 파악

OLAP 영역에서 AI의 역할은 점점 더 중요해지고 있습니다. 강력한 OLAP 시스템을 구축하려면 위치 및 데이터 형식에 관계없이 접근성을 제공해야 합니다. 또한 Block Storage, Object Storage와 같은 다양한 스토리지 형식과 Parquet, Avro, ORC와 같은 파일 형식을 지원해야 합니다.

OLAP 데이터베이스 시스템은 전문 분석 툴에서 포괄적인 데이터 분석 플랫폼으로 발전하여 기업이 크고 복잡한 데이터 세트에서 얻은 분석을 기반으로 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 조직은 OLAP 솔루션을 구현하여 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

1. 향상된 데이터 분석 기능

  • 다차원 데이터 탐색: OLAP를 사용하면 사용자는 다양한 관점에서 데이터를 탐색하여 기존 관계형 데이터베이스에서는 명확하지 않을 수 있는 패턴과 관계를 식별할 수 있습니다.
  • 드릴다운 및 롤업 분석: OLAP을 사용하면 사용자는 특정 데이터 포인트로 드릴다운하거나 더 광범위한 집계로 롤업하여 데이터 추세를 포괄적으로 이해할 수 있습니다.
  • 슬라이스 앤 다이스 분석: OLAP을 사용하면 사용자는 다양한 차원에 따라 데이터를 슬라이스 앤 다이스하여 심층 분석을 위해 특정 세그먼트를 분리할 수 있습니다.

의사 결정 개선

  • 전략적 계획 및 예측: OLAP은 기업이 추세, 패턴 및 잠재적 위험을 식별하여 더 나은 전략적 계획과 예측을 할 수 있도록 도와줍니다.
  • 리소스 할당 최적화: OLAP는 리소스 활용도와 성능에 대한 통찰력을 제공하여 기업이 리소스 할당을 최적화하고 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다.
  • 성능 벤치마크 및 추세 분석: OLAP을 통해 기업은 업계 표준과 성능을 비교하고 개선이 필요한 영역을 파악할 수 있습니다.

3. 운영 효율성 향상

  • 데이터 준비 시간 단축: OLAP 데이터 준비 기능은 데이터 분석 프로세스를 간소화하여 시간과 리소스를 절약합니다.
  • 실시간 데이터 통찰력: OLAP은 비즈니스 운영에 대한 실시간 통찰력을 제공하여 기업이 변화하는 시장 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 해줍니다.
  • 향상된 문제 해결: OLAP은 문제의 근본 원인에 대한 통찰력을 제공하여 기업이 문제를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 합니다.

4. 향상된 고객 이해 이점

  • 고객 세분화 및 타기팅: OLAP을 사용하면 기업은 다양한 특성에 따라 고객을 분류하여 타깃 마케팅 캠페인을 가능하게 할 수 있습니다.
  • 고객 평생 가치 분석: OLAP는 기업이 고부가가치 고객을 식별하고 고객을 유지하기 위한 전략을 개발하는 데 도움이 됩니다.
  • 고객 이탈 예측: OLAP은 이탈 위험이 있는 고객을 식별하여 기업이 유지 전략을 구현할 수 있도록 합니다.

5. 경쟁 우위

OLAP 솔루션을 효과적으로 구현하면 시장 동향과 고객 행동을 더 깊이 이해하고, 새로운 비즈니스 기회와 시장 부문을 식별하고, 변화하는 시장 상황과 고객 요구에 신속하게 대응하고, 제품 개발, 가격 책정 및 마케팅 전략에 대해 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있으므로 기업에 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

차세대 클라우드 OLAP 데이터베이스 엔진은 상당한 발전을 가져올 것으로 예상됩니다. 주요 특성에 대한 개요는 다음과 같습니다. 

  • AI 기반 분석: AI 및 머신 러닝 기능을 OLAP 엔진에 통합하면 실시간 통찰력, 예측 분석 및 이상 탐지가 가능해지며, 이를 통해 기업은 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있는 실행 가능한 분석을 얻을 수 있습니다.
  • 데이터 준비 및 정리 자동화: AI 기반 데이터 준비 툴은 데이터 정리, 변환 및 정규화를 자동화하여 수동 데이터 준비에 필요한 시간과 노력을 줄이고 데이터 품질을 개선합니다.
  • 통합 데이터 패브릭: OLAP 시스템은 클라우드 기반 데이터 패브릭 및 데이터 레이크와 원활하게 통합되어 다양한 데이터 소스에 대한 포괄적인 데이터 분석을 위한 통합 데이터 패브릭을 제공합니다.
  • 실시간 데이터 처리 및 분석: OLAP 엔진은 실시간 데이터 스트림을 처리하고 실시간 통찰력을 제공하여 기업이 최신 정보를 기반으로 시기적절한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
  • 하이브리드 트랜잭션 또는 분석 처리: OLAP 시스템은 트랜잭션 데이터베이스와 융합하여 거래 데이터에 대한 실시간 분석을 가능하게 하고 운영 및 분석 처리를 위한 단일 플랫폼을 제공합니다.
  • 확장성 및 탄력성: OLAP 엔진은 확장성과 탄력성이 뛰어나며, 변동하는 데이터 양과 사용자 요구에 따라 자동으로 확장 또는 축소되어 리소스 사용률과 비용 효율성을 최적화합니다.
  • 서버리스 아키텍처: OLAP 시스템은 서버리스 아키텍처를 채택하여 인프라 관리 및 프로비저닝을 없애고, 기업은 인프라 유지관리가 아닌 데이터 분석에 집중할 수 있습니다.
  • 사용 편의성 및 셀프 서비스 분석: OLAP 시스템은 직관적인 사용자 인터페이스, 자연어 쿼리 기능 및 셀프 서비스 분석 기능을 제공하여 기술 전문가가 아닌 사용자도 데이터에 쉽게 액세스하고 분석할 수 있도록 합니다.
  • 보안 및 규정 준수: OLAP 시스템은 민감한 데이터를 보호하고 규제 요구 사항을 충족하기 위해 데이터 암호화, 액세스 제어 및 업계 규정 준수를 포함한 고급 보안 기능을 통합합니다.
  • 클라우드 네이티브 설계 및 배포: OLAP 시스템은 원활한 배포, 관리 및 확장성을 위해 클라우드 인프라 및 서비스를 활용하여 클라우드 네이티브 환경에 맞게 설계 및 최적화됩니다.

OLAP 데이터베이스 시스템의 미래

요약하자면, OLAP 데이터베이스 시스템의 미래는 밝습니다. 클라우드 네이티브 환경을 위해 설계된 이 솔루션은 비즈니스에 보다 효율적인 데이터 기반 의사 결정을 약속하여 민첩성과 인사이트의 새로운 시대를 열어줍니다.

IBM® watsonx.data는 데이터 레이크하우스 아키텍처를 기반으로 구축된 엔터프라이즈 지원 데이터 저장소로, IBM 혁신이 통합된 오픈 소스 구성 요소를 활용하여 데이터 엔지니어링, 데이터 과학, 비즈니스 인텔리전스와 같은 AI 및 하이브리드 클라우드 분석 워크로드를 지원합니다. IBM watsonx.data는 데이터를 최대한 활용할 수 있도록 지원하는 차세대 OLAP 시스템입니다.

 

