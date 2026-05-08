“AI 운영 모델 없이는 이 세상에서 살아남을 수 없습니다”: Think 2026의 DevOps

보스턴에서 열린 올해 IBM Think 컨퍼런스에서 DevOps 의사 결정권자들은 2026년 IT의 냉혹한 현실에 직면하기 위해 모였습니다. 이제 AI는 이들의 분야를 구성하는 한 요소가 아니라, 그 자체가 핵심 분야가 되었습니다.

지난 10년 동안 DevOps는 더욱 세분화되고 심층적인 관측 가능성 실행 방식을 포함하도록 발전해 왔습니다. 이러한 툴이 수집하는 방대한 양의 데이터는 데이터를 이해하고 데이터가 제공하는 인사이트를 기반으로 조치를 취하기 위해 강력한 자동화 솔루션을 필요로 합니다.

하지만 AI 기반 관측 가능성 툴은 이러한 과정을 가속화하는 동시에 복잡성, 비용 및 운영 위험도 증폭시킵니다.

Think에서 IBM의 DevOps 리더들은 복잡한 상황을 정리하고 점점 더 복잡해지는 환경 전반에서 조치를 조율하기 위한 새로운 툴을 소개했습니다.