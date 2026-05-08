“AI 운영 모델 없이는 이 세상에서 살아남을 수 없습니다”: Think 2026의 DevOps

보스턴에서 열린 올해 IBM Think 컨퍼런스에서 DevOps 의사 결정권자들은 2026년 IT의 냉혹한 현실에 직면하기 위해 모였습니다. 이제 AI는 이들의 분야를 구성하는 한 요소가 아니라, 그 자체가 핵심 분야가 되었습니다.
지난 10년 동안 DevOps는 더욱 세분화되고 심층적인 관측 가능성 실행 방식을 포함하도록 발전해 왔습니다. 이러한 툴이 수집하는 방대한 양의 데이터는 데이터를 이해하고 데이터가 제공하는 인사이트를 기반으로 조치를 취하기 위해 강력한 자동화 솔루션을 필요로 합니다.
하지만 AI 기반 관측 가능성 툴은 이러한 과정을 가속화하는 동시에 복잡성, 비용 및 운영 위험도 증폭시킵니다.
Think에서 IBM의 DevOps 리더들은 복잡한 상황을 정리하고 점점 더 복잡해지는 환경 전반에서 조치를 조율하기 위한 새로운 툴을 소개했습니다.
IBM CEO Arvind Krishna가 화요일 기조연설에서 말했듯이 “기반이 올바르지 않다면 모델은 실제로 중요하지 않습니다.” 그리고 진화하는 AI 기반 DevOps 파이프라인은 이러한 IT 기반을 강력하게 유지하기 위해 설계되었습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
IBM 소프트웨어 수석 부사장 Dinesh Nirmal은 화요일 기조연설에서 “향후 5년 동안 생성형 AI로 인해 10억 개의 새로운 애플리케이션이 기업에 도입될 것입니다.”라고 말했습니다. 이어 “컨테이너화되는 모든 애플리케이션은 수백 개, 많게는 수천 개의 마이크로서비스를 갖게 될 것이며” 이는 수십억 개에 이를 수 있는 에이전트에 의해 관리될 것이라고 덧붙였습니다.
“그 에이전트들을 관리하기 위한 컨트롤 플레인을 어떻게 구축할 것입니까? 그 에이전트들 간에는 어떤 통신이 이루어질 것이며, 누가 그 에이전트에 액세스할 수 있습니까? 그 에이전트들은 어떤 종류의 데이터에 액세스하고 있습니까?”
같은 날 IBM 자동화 리더들은 하나의 단순한 사실에서 영감을 받은 에이전틱 IT 시스템 관찰 및 제어를 위한 새로운 모델에 대해 논의했습니다. 바로 신호의 규모와 속도가 인간의 대응 능력을 이미 앞질렀다는 점입니다. IBM® Concert 플랫폼은 애플리케이션, 인프라, 네트워크 및 보안 전반에 걸쳐 공유 운영 계층을 제공하며, 방대한 데이터를 애플리케이션, 인프라 및 이들 간 관계에 대한 지속적으로 업데이트되는 단일 신뢰 데이터 소스로 전환합니다.
Concert는 IBM® Instana, Turbonomic 및 CloudPak for AIOps를 비롯한 다양한 IBM 기능을 통합하며, 기존 툴을 대체하는 것이 아니라 함께 작동함으로써 매우 복잡한 AI 기반 비즈니스 환경에 대한 360도 가시성을 제공합니다.
이번 주 공개된 또 다른 DevOps 툴은 실시간 데이터 시각화를 통해 Concert를 더욱 강력하게 만들어 줄 것으로 기대됩니다. 바로 Infragraph 기반 HCP Terraform입니다.
Infragraph는 하이브리드 클라우드 환경에서 인프라, 애플리케이션, 데이터 및 보안에 대한 정보를 기업에 제공하는 실시간 그래프 데이터베이스입니다. Concert와 Infragraph 기반 HCP Terraform을 함께 사용하면 Concert가 도출한 인사이트는 인프라의 현재 상태와 구성 요소 간 관계를 반영하는 지속적으로 업데이트되는 리소스 그래프를 기반으로 제공됩니다.
화요일 무대에서 두 툴이 함께 작동하는 모습을 시연하며 Nirmal은 “중요한 것은 대규모 운영입니다.”라고 말했습니다. “Infragraph를 사용해 이를 시각화했고, 그 데이터를 Concert로 가져왔으며, 이제 이를 이해하고 판단하고 조치를 취할 수 있습니다.”
물론 복잡성이 커질수록 보안 요구 사항도 커지며, IBM Concert 팀은 에이전틱 IT 환경 내의 노출 요소를 지속적으로 식별하기 위한 새로운 제품도 발표했습니다. IBM은 IBM® Concert Protect 및 Secure Coder를 통해 지속적인 노출 관리 기능을 개발자 워크플로에 직접 확장합니다. 이는 모든 환경에서 노출 요소를 탐지하고, 위험 점수 기반으로 위협을 평가하며, 자동화된 워크플로를 통해 위협을 해결하고, 이후 해당 데이터를 학습해 플랫폼 자체를 개선하는 단순한 루프로 구성됩니다.
IBM 전문가들은 또한 현재 Concert Observe로 Concert에 통합된 에이전틱 AI 기반 풀스택 관측 가능성 툴 Instana가 복잡성과 규모의 새로운 과제를 어떻게 해결할 수 있는지도 시연했습니다. Instana 제품 관리 책임자인 Jacob Yackenovich는 화요일 세션에서 IBM Instana가 AI 구성 요소 자동 탐지와 하이브리드 스택 전반의 가시성을 제공함으로써 조직이 사후 대응식 문제 해결에서 거버넌스 기반 AI 운영으로 전환할 수 있도록 지원하는 방식을 소개했습니다.
하지만 관측 가능성이 중요하더라도 에이전틱 시스템에는 복잡성을 실시간으로 추적하기 위한 더욱 폭넓은 모니터링 및 운영 툴 체계가 필요합니다. 수요일 오후 Instana의 Yackenovich와 Marriott 및 Honda 리더들이 참여한 패널에서는 프로비저닝을 위한 Ansible, 네트워크 운영 자동화를 위한 Concert 같은 툴과 플랫폼을 결합함으로써 개발자들이 이제 “통합 자동화 패브릭”을 구축할 수 있게 되었다는 점을 논의했습니다.
함께 작동하는 DevOps 툴 패브릭을 구축함으로써 IT 팀은 단일 정책 기반 시스템을 통해 하이브리드 환경 전반에서 결정론적, 이벤트 기반 및 에이전틱 워크플로를 조율할 수 있으며, 이를 통해 AI 시스템이 적절한 시점에 올바른 액세스로 운영되도록 보장할 수 있습니다.
2026년 기업에는 스택 전반을 뒤덮고 있는 AI 시스템 및 에이전트의 거대한 물결에 대응하기 위해 조율되고 통합되며 포괄적인 DevOps 실행 방식이 필요합니다. 무엇보다도 이러한 긴박감이 올해 Think 전반에서 분명하게 드러났으며, IBM은 이러한 과제에 대응하기 위해 설계된 여러 툴도 함께 소개했습니다.
IBM 소프트웨어 수석 부사장 Nirmal은 화요일 “기업에서 인간 사용자 1명의 액세스마다 120개의 비인간 주체가 기업 시스템에 액세스하게 될 것입니다.”라고 말했습니다.
“이들에 대한 권한 있는 액세스를 어떻게 관리할 것입니까? IAM(Identity and Access Management, ID 및 액세스 관리) 전략은 무엇입니까? 정책 관리는 어떻게 수행할 것입니까? 이것이 바로 AI 운영 모델이 필요한 이유입니다. 이것이 앞으로 5년 동안 기업이 직면하게 될 과제입니다.”
“AI 운영 모델 없이는 이 세상에서 살아남을 수 없습니다.”
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