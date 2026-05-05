IBM Concert platform 소개: 인사이트와 실행 간 격차 해소

AI는 IT 운영을 단순화할 것으로 기대되었습니다.하지만 오히려 더 근본적인 문제가 드러났습니다. 기업은 그 어느 때보다 많은 인사이트를 생성하지만, 이를 실행으로 옮기는 능력은 그 속도를 따라가지 못하고 있습니다.

하이브리드 환경 전반에서 팀은 관측, 최적화, 보안, 운영을 위해 분산된 툴에 의존하고 있습니다. 각 시스템은 신호를 제공하지만, 공유된 컨텍스트는 제공하지 않습니다. 그 결과 실행 격차가 발생하며, 팀이 알고 있는 것과 실제로 수행할 수 있는 것 사이의 간극이 점점 커지고 있습니다. 사고를 해결하는 데 여전히 많은 시간이 소요됩니다.비용 예측은 더욱 어려워지고 있습니다.위험은 조용히 누적됩니다.그리고 팀은 실행보다 컨텍스트를 모으는 데 더 많은 시간을 사용합니다.

IBM Concert platform은 이러한 격차를 해결하도록 설계되었습니다.