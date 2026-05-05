IBM Concert platform 소개: 인사이트와 실행 간 격차 해소

Concert platform은 환경 전반에 걸쳐 데이터, 컨텍스트, 실행을 연결하여 팀이 인사이트에서 실행으로 더 빠르게 전환할 수 있도록 하는 에이전틱 운영 플랫폼입니다.
AI는 IT 운영을 단순화할 것으로 기대되었습니다.하지만 오히려 더 근본적인 문제가 드러났습니다. 기업은 그 어느 때보다 많은 인사이트를 생성하지만, 이를 실행으로 옮기는 능력은 그 속도를 따라가지 못하고 있습니다.
하이브리드 환경 전반에서 팀은 관측, 최적화, 보안, 운영을 위해 분산된 툴에 의존하고 있습니다. 각 시스템은 신호를 제공하지만, 공유된 컨텍스트는 제공하지 않습니다. 그 결과 실행 격차가 발생하며, 팀이 알고 있는 것과 실제로 수행할 수 있는 것 사이의 간극이 점점 커지고 있습니다. 사고를 해결하는 데 여전히 많은 시간이 소요됩니다.비용 예측은 더욱 어려워지고 있습니다.위험은 조용히 누적됩니다.그리고 팀은 실행보다 컨텍스트를 모으는 데 더 많은 시간을 사용합니다.
IBM Concert platform은 이러한 격차를 해결하도록 설계되었습니다.
Concert platform은 애플리케이션, 인프라, 네트워크, 보안 전반에 걸쳐 공유된 운영 계층을 제공합니다.
개별 툴에서 신호를 따로 표시하는 대신 Concert platform은 이를 하나의 시스템으로 연결하여 데이터, 컨텍스트, 의사결정이 실시간으로 정렬되도록 합니다.
핵심에는 환경 전반의 신호와 시스템 간 관계를 지속적으로 수집하는 통합 데이터 모델이 있습니다.이를 통해 사람과 AI 모두가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
Concert platform은 기존 툴을 대체하는 것이 아니라 기존 툴과 함께 작동합니다. 이 플랫폼은 애플리케이션, 인프라, 네트워크, 보안 시스템, 운영, 공급업체 전반에 걸쳐 데이터, 컨텍스트, 워크플로를 연결하는 공유 계층을 생성합니다. 이러한 요소를 통합함으로써 Concert platform은 기존 환경을 대체하는 것이 아니라 그 가치를 확장합니다.
Concert platform은 IBM 포트폴리오 전반의 기능을 통합하여 IT 운영을 위한 모듈형 플랫폼으로 제공합니다. 다음이 포함됩니다.
각 기능은 개별적으로 검증된 기능입니다. 이 기능들은 함께 작동하여 한 도메인의 인사이트가 다른 도메인의 이해와 실행으로 이어지는 조율된 시스템을 구현합니다.그 결과, 분리된 툴 내에서 반응적으로 대응하는 방식에서 벗어나 전체 시스템에 대한 공유된 이해를 기반으로 운영하는 방식으로 전환되며, IT 조직 전반에서 인사이트, 컨텍스트, 실행이 정렬되어 비즈니스 연속성을 개선할 수 있습니다.
현재 프리뷰로 제공되는 Concert platform은 조직이 이미 사용하는 툴을 포함한 시스템 전반에서 조사, 의사결정, 실행을 조율하는 에이전틱 워크플로를 도입합니다. Concert 에이전트:
팀은 검토, 승인, 거버넌스를 통해 계속해서 통제권을 유지하며, 투명성, 감사 가능성, 인간의 통제를 유지합니다.
Concert platform은 일반적인 운영 과제를 지원하도록 설계되었습니다.
Concert는 도메인 전반의 신호를 연관 지어 근본 원인을 식별하고, 무엇이 발생했는지와 그 이유를 설명하며, 권장 조치 제안부터 수정안 생성, 기존 개발 워크플로를 통한 검토 및 승인 조율까지 팀과 함께 해결을 추진하도록 설계되었습니다.
Concert는 애플리케이션 수요와 인프라 사용을 연결하여 GPU 비용을 유발하는 요인, 발생 가능한 제약, 자원 결정이 성능에 미치는 영향을 명확하게 보여줍니다.
Concert는 코드형 인프라 정의와 실제 환경을 비교하여 의미 있는 드리프트를 식별하고 애플리케이션 영향도를 기준으로 대응 우선순위를 설정합니다. Infragraph로 구동되는 HCP Terraform과 함께 사용하면 인사이트는 인프라의 현재 상태와 구성 요소 간 관계를 반영하는 지속적으로 업데이트되는 리소스 그래프를 기반으로 제공됩니다. 이 통합 데이터 계층은 존재하는 요소와 그 연결 관계를 명확하게 보여주어 분석 정확도를 높이고 보다 효과적인 대응을 가능하게 합니다. Infragraph로 구동되는 HCP Terraform은 현재 프리뷰로 제공됩니다.
이러한 다양한 시나리오 전반에서 Concert는 공유된 컨텍스트, 조율된 인텔리전스, 안내된 실행이라는 일관된 모델을 제공합니다.
Concert platform은 정적인 대시보드를 실시간 상태를 반영하는 초개인화 인터페이스로 대체하여 사용자가 에이전트를 통해 신속하게 실행할 수 있도록 합니다.
Concert platform은 이기종 하이브리드 환경을 위해 설계되었으며 모듈형 방식으로 제공됩니다. 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.
이를 통해 조직은 중단 없이 Concert platform을 도입하고 기업 전반으로 확장할 수 있습니다.
IT 운영의 진화는 더 많은 대시보드나 알림을 추가하는 것이 아닙니다. 이는 현재 상황을 이해하고 다음에 무엇을 해야 하는지를 조율하는 데 필요한 인간의 노력을 줄이는 것입니다.
IBM Concert platform은 운영을 위한 새로운 모델을 제시합니다. 이는 인사이트가 가시화되고, 컨텍스트가 공유되며, 실행이 시스템 전반에 걸쳐 연결되는 모델입니다.
AI가 인프라와 애플리케이션 관리의 중심이 됨에 따라 Concert platform과 같은 플랫폼은 보다 자율적이고 복원력 있는 운영을 위한 기반을 제공하면서도 인간의 통제는 유지합니다.
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