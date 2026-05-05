IBM Concert Secure Coder 발표: 코드 작성 단계에서 보안 구현

Think 2026에서 IBM은 에이전틱 시대의 IT 운영 관리를 위해 설계된 새로운 Concert 플랫폼을 공개했습니다.
AI는 소프트웨어 개발을 가속화하는 동시에 보안 위험의 규모와 속도를 재편하고 있습니다. 조직이 더 많은 코드를 생성하고 AI 기반 툴을 도입함에 따라 잠재적 취약점 수는 기존 프로세스로 관리할 수 있는 수준보다 더 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에서 보안에 접근하는 방식을 다시 고민하도록 만들고 있습니다. 이는 처음부터 새롭게 시작하는 일이 아닙니다. IBM을 포함한 선도 조직들은 이러한 흐름을 지속적으로 추적해 왔으며, 앞서 나가기 위해 자동화, AI 기반 문제 해결 및 개발자 중심 보안 방식에 투자해 왔습니다.
Think 2026에서 IBM은 에이전틱 시대의 IT 운영 관리를 위해 설계된 새로운 Concert 플랫폼을 공개했습니다. Concert Protect는 이 새로운 플랫폼의 일부로, 조직이 분산된 보안 운영 방식에서 지속적인 노출 관리 체계로 전환할 수 있도록 지원합니다. 이 기반 위에서 IBM® Concert Secure Coder는 이러한 기능을 개발자 경험으로 직접 확장함으로써 팀이 위험을 더 이른 단계에서 보다 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.
개발자는 더 이상 풀 리퀘스트, 파이프라인 스캔 또는 운영 환경 인시던트를 기다리지 않습니다. 개발자는 통합 개발 환경(IDE) 내부에서 위험과 해결 방안을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
보안은 새로운 단계로 접어들고 있습니다.
이제 AI는 방대하고 복잡한 기술 환경 전반에서 잠재적 취약점을 기존 분류 및 문제 해결 방식이 따라가기 어려운 속도로 찾아낼 수 있습니다.
이는 보안 팀의 실패가 아니라 환경이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지를 보여주는 현상입니다. 이는 기존 접근 방식이 애초에 AI 규모의 탐지 환경을 위해 설계되지 않았음을 보여줍니다. 오늘날 기업이 직면한 과제는 가시성이 아닙니다. 중요한 것은 대응입니다. 즉, 무엇이 중요한지 판단하고, 대응을 조율하며, 위험이 실제 영향으로 이어지기 전에 노출을 줄이는 것입니다.
2026년 4월에는 탐지 기능이 얼마나 빠르게 발전하고 있는지를 보여주는 주목할 만한 사례가 등장했습니다. Anthropic의 Mythos 모델은 주요 운영 체제와 브라우저 전반에서 이전에 알려지지 않았던 수천 개의 취약점을 발견한 것으로 알려졌지만, 그중 1% 미만만 패치된 상태였습니다.
일부는 이를 “사이버보안의 중대한 전환점”이라고 표현했고, 또 다른 일부는 탐지와 대응 간 격차가 커지고 있음을 지적했습니다.
하지만 탐지 자체가 문제는 아닙니다. 중요한 것은 이를 대규모 환경에서 얼마나 효과적으로 대응하느냐입니다. 진짜 과제는 실제로 중요한 취약점이 무엇인지 판단하고, 비즈니스에 문제를 일으키기 전에 이를 해결하는 것입니다.
오늘날 대부분의 기업에서 문제는 더 이상 취약점을 찾는 것이 아니라, 실제로 중요한 취약점을 판단하고 비즈니스에 영향을 미치기 전에 해결하는 것입니다.
AI는 취약점 환경을 크게 가속화하고 있습니다. 그 어느 때보다 더 많은 코드가 더 빠르게 작성되고 있으며, 더 많은 취약점이 자동으로 발견되고 있고, 이 모든 일이 점점 더 기계 속도로 이루어지고 있습니다. 하지만 문제 해결은 여전히 인간의 속도로 이루어집니다. 대부분의 조직은 이미 분리된 툴과 팀 전반에 걸쳐 수만 건의 노출 문제를 관리하고 있으며, 수동 분류, 단절된 워크플로 및 정적인 위험 점수에 의존하고 있습니다.
그 결과는 분명합니다. 느린 문제 해결, 놓쳐버린 고영향 위험, 증가하는 기술 부채 및 방지 가능했던 장애가 발생합니다. 이제 여기에 AI 기반 탐지까지 추가되었습니다. 문제는 이러한 툴이 취약점을 발견한다는 점이 아니라, 이를 처리하도록 설계되지 않은 시스템에 과부하를 준다는 점입니다. IBM은 이를 다음과 같이 바라봅니다. AI는 발견되는 취약점 수를 급격히 증가시킬 수 있습니다. Concert는 명확성, 우선순위 지정 및 자동화된 조치를 통해 조직이 이러한 규모를 관리할 수 있도록 지원합니다.
이 새로운 환경에서 운영하기 위해 기업에는 단순한 스캐너 이상의 기능이 필요합니다. 기업에는 지속적인 노출 관리 시스템이 필요합니다. 탐지, 우선순위 지정 및 문제 해결을 거버넌스 기반 자동화 루프로 연결하는 시스템이 필요합니다. IBM® Concert Protect는 바로 이러한 기능을 제공하도록 설계되었습니다. Concert Protect는 보안을 후반 단계 점검 요소로 다루는 대신, 코드부터 런타임까지 소프트웨어 개발 라이프사이클 전체에 걸친 지속적인 기능으로 전환합니다.
그 중심에는 단순하지만 강력한 루프가 있습니다
IBM Concert Secure Coder를 통해 IBM은 지속적인 노출 관리를 개발자 워크플로로 직접 확장합니다. Secure Coder는 며칠 또는 몇 주 뒤가 아니라 코드가 작성되는 순간 탐지, 우선순위 지정 및 문제 해결을 수행합니다.
개발자는 더 이상 풀 리퀘스트, 파이프라인 스캔 또는 운영 환경 인시던트를 기다리지 않습니다. 개발자는 IDE 내부에서 위험과 해결 방안을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.
Secure Coder는 단순한 개발자 툴이 아닙니다. Secure Coder는 지속적인 노출 관리 라이프사이클의 마지막 연결 고리 역할을 수행하며, 개발자가 작업하는 동안 코드에서 직접 위험을 탐지하고 이후 Concert를 통해 더 넓은 환경 전반에서 이를 연관 분석 및 우선순위 지정합니다. 이후 문제 해결은 파이프라인과 인프라 전반에서 자동화되며, 조직은 시간이 지남에 따라 결과를 측정하고 보안 태세를 지속적으로 개선할 수 있습니다.
Mythos와 같은 AI 기반 툴은 취약점 탐지 측면에서 중요한 진전을 보여줍니다. 하지만 탐지는 첫 단계에 불과합니다. 이러한 툴은 방대한 양의 결과를 생성하고 잠재적 수정 방안을 제안할 수 있지만, 기업 규모 환경에서 문제 해결을 검증, 우선순위 지정, 거버넌스 및 운영화할 수는 없습니다.
IBM Concert Protect는 그 상위 계층에서 동작합니다. AI 기반이든 기존 방식이든 모든 탐지 소스의 결과를 수집하고 이를 우선순위 지정, 거버넌스 및 자동화된 조치로 전환합니다. 이것이 취약점 문제가 있다는 사실만 아는 것과, 이를 대규모 환경에서 실제로 해결하는 것의 차이입니다.
일부 극단적인 해석은 핵심을 놓치고 있습니다. 진짜 과제는 AI가 더 많은 취약점을 발견할 수 있다는 점이 아니라, 많은 조직이 이를 대규모 환경에서 어떻게 대응할지에 대해 아직 발전 과정에 있다는 점입니다. 이러한 변화는 또한 조직이 보안 운영을 현대화하고, 개발 초기 단계에 보안을 내재화하며, 보다 자동화되고 결과 중심적인 접근 방식을 도입하도록 만드는 촉진 요인 역할을 합니다.
IBM Concert Protect는 이러한 상황을 변화시킵니다. Concert는 SDLC 전반에 걸쳐 탐지, 평가 및 문제 해결을 연결하고, 이제 코드의 첫 줄부터 이를 시작함으로써 취약점 과부하를 운영 명확성과 자동화된 조치로 전환합니다.
AI 기반 위협 시대에서 탐지는 시작에 불과합니다. 그다음 단계는 자동화, 우선순위 지정 및 개발자 통합형 보안을 통해 복원력을 구축하는 것입니다.