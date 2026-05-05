IBM Concert Secure Coder 발표: 코드 작성 단계에서 보안 구현

AI는 소프트웨어 개발을 가속화하는 동시에 보안 위험의 규모와 속도를 재편하고 있습니다. 조직이 더 많은 코드를 생성하고 AI 기반 툴을 도입함에 따라 잠재적 취약점 수는 기존 프로세스로 관리할 수 있는 수준보다 더 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에서 보안에 접근하는 방식을 다시 고민하도록 만들고 있습니다. 이는 처음부터 새롭게 시작하는 일이 아닙니다. IBM을 포함한 선도 조직들은 이러한 흐름을 지속적으로 추적해 왔으며, 앞서 나가기 위해 자동화, AI 기반 문제 해결 및 개발자 중심 보안 방식에 투자해 왔습니다.

Think 2026에서 IBM은 에이전틱 시대의 IT 운영 관리를 위해 설계된 새로운 Concert 플랫폼을 공개했습니다. Concert Protect는 이 새로운 플랫폼의 일부로, 조직이 분산된 보안 운영 방식에서 지속적인 노출 관리 체계로 전환할 수 있도록 지원합니다. 이 기반 위에서 IBM® Concert Secure Coder는 이러한 기능을 개발자 경험으로 직접 확장함으로써 팀이 위험을 더 이른 단계에서 보다 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.

개발자는 더 이상 풀 리퀘스트, 파이프라인 스캔 또는 운영 환경 인시던트를 기다리지 않습니다. 개발자는 통합 개발 환경(IDE) 내부에서 위험과 해결 방안을 실시간으로 확인할 수 있습니다.