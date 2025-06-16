자율 컴퓨터 구축을 꿈꾸는 스타트업 Simular를 만나보세요

컴퓨터가 자율적으로 작동할 수 있을까요? 이것이 바로 인간처럼 컴퓨터를 사용할 수 있는 AI 에이전트를 개발하는 스타트업인 Simular의 목표입니다. IBM Think는 Google DeepMind와 Baidu의 자율 주행 분야에서 일했던 Simular의 CEO이자 공동 창업자인 Ang Li와 에이전틱 컴퓨터에 대해 논의했습니다.

Li에 따르면 인간은 컴퓨터와 상호작용할 때 쓸모없는 동작을 하는 데 많은 시간을 소비합니다. 예를 들어, 그가 자신의 팀과 함께 수행한 연구에 따르면 평균적으로 사용자는 마우스를 움직이는 데만 하루에 최대 5시간을 소비합니다.

그는 IBM Think와의 인터뷰에서 "키보드와 마우스는 자연스럽지 않다"고 말했습니다. "우리 세대는 여전히 키보드와 마우스에 익숙하지만, 이전 세대는 그렇지 않았고 다음 세대도 그렇지 않을 것입니다." 대신 Li는 인간이 어떻게 행동하는지 들여다보고 이를 AI의 진화 방식에 적용해야 한다고 말합니다. "기술은 소통하기 쉬운 수단(예: 음성)을 만들고, 기계가 인간처럼 행동하게 함으로써 우리가 더 자연스러운 방식으로 상호작용할 수 있도록 노력합니다."