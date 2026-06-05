Think Leadership

AI의 발전이 정체되는 것은 기술 때문이 아니라, 기술을 둘러싼 조직의 설계 방식 때문입니다. 본 시리즈에서는 단편적인 AI 투자를 누적되는 기업 경쟁 우위로 전환하는 전략, 리스크, 문화, 가치 측면의 리더십 변화를 살펴봅니다.
경영진의 79%는 2030년까지 AI가 자사 매출에 기여할 것이라고 답했습니다. 이러한 확신에도 불구하고 왜 95%의 조직은 측정 가능한 성과를 거두지 못하는 걸까요?
수익률이 높은 도입과 낮은 도입의 차이는 결국 한 가지 질문으로 귀결되는 경우가 많습니다. 성공을 위해 무엇을 바꿔야 하는지 경영진이 합의했습니까?
조직 문화는 AI 전략과 별개로 존재하는 것이 아닙니다. 문화는 전략이 실행되는 토대입니다. 지속 가능하게 확장하는 조직은 업무가 진행되는 방식을 재설계하고 있습니다.
유망한 파일럿 프로젝트를 마친 뒤, 지속적인 가치를 창출하려면 어떻게 설계해야 할까요? 전략, 리스크, 문화는 별개의 과제가 아닙니다. 하나의 시스템 안에서 작동하는 지렛대입니다.
경기 당일에는 타이밍과 정확성, 그리고 경기력이 모든 것을 좌우하며, 이는 선수들에게만 해당하는 이야기가 아닙니다. UFC는 생중계에도 똑같은 전략을 적용합니다. UFC는 IBM과 협력해 매 경기 실시간 인사이트를 제공하도록 AI를 학습시켰고, 종합격투기(MMA) 최고의 무대에서 분석 수준을 한 단계 끌어올렸습니다. 데이터와 AI, 목적 의식이 어떻게 어우러져 성과와 스토리텔링, 팬 경험을 빠르게 혁신했는지 확인해 보십시오.