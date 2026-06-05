Think Leadership
AI 포부와 AI 성과 사이의 격차를 좁히기 위한 리더십 의제. 네 가지 관점. 하나로 이어지는 이야기.
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One illustrated hand pointing down over a yellow background.
노란색 배경 위에서 서로 수직 방향을 가리키는 두 손 일러스트.

사일로 구조에서 더 스마트한 조직으로

AI의 발전이 정체되는 것은 기술 때문이 아니라, 기술을 둘러싼 조직의 설계 방식 때문입니다. 본 시리즈에서는 단편적인 AI 투자를 누적되는 기업 경쟁 우위로 전환하는 전략, 리스크, 문화, 가치 측면의 리더십 변화를 살펴봅니다.
눈가리개를 한 나이트가 체스판에서 떨어지는 일러스트
수십억 달러의 헛된 투자

경영진의 79%는 2030년까지 AI가 자사 매출에 기여할 것이라고 답했습니다. 이러한 확신에도 불구하고 왜 95%의 조직은 측정 가능한 성과를 거두지 못하는 걸까요?

 단절의 원인 분석하기
황금 AI 동전을 깨무는 치아 일러스트
실체 없는 ROI

수익률이 높은 도입과 낮은 도입의 차이는 결국 한 가지 질문으로 귀결되는 경우가 많습니다. 성공을 위해 무엇을 바꿔야 하는지 경영진이 합의했습니까?

조직의 방향성 점검하기
나란히 줄지어 있는 오리 세 마리와 무리에서 벗어난 오리 한 마리 일러스트
업무가 진행되는 방식

조직 문화는 AI 전략과 별개로 존재하는 것이 아닙니다. 문화는 전략이 실행되는 토대입니다. 지속 가능하게 확장하는 조직은 업무가 진행되는 방식을 재설계하고 있습니다.

 전략 이해하기
변형되며 증식하는 AI 동전 일러스트
승수 효과

유망한 파일럿 프로젝트를 마친 뒤, 지속적인 가치를 창출하려면 어떻게 설계해야 할까요? 전략, 리스크, 문화는 별개의 과제가 아닙니다. 하나의 시스템 안에서 작동하는 지렛대입니다.

 시스템 구성하기

특집 기사
AI 붐이 중간 단계에서 번번이 막히는 이유
AI의 잠재력을 온전히 누리려면 전사적인 혁신이 필요합니다. 하지만 AI 투자를 비즈니스 가치로 전환하기가 이토록 어려운 이유는 무엇일까요? 자세히 보기
직장에서 사다리를 오르는 세 사람
청사진
AI에 투자하셨습니다. 그렇다면 그 수익은 어디에 있습니까?
이 이미지는 개방형 구조의 현대적인 사무실을 보여주며, 협업 중심의 미니멀한 업무 환경을 묘사합니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)
2030년은 생각보다 가까이 다가와 있습니다. AI의 미래를 어떻게 설계하시겠습니까?
이 이미지는 개방형 구조의 현대적인 사무실을 보여주며, 협업 중심의 미니멀한 업무 환경을 묘사합니다.
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최고 AI 책임자(CAIO)의 부상과 ROI
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2026년 사이버 위협: X-Force와 업계 전문가들의 분석
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빨강, 검정, 회색, 흰색의 동심 팔각형으로 이루어지고 중심이 대각선으로 나뉜 추상적인 기하학적 패턴

UFC, AI로 경기 현장과 인사이트의 간극을 메우다

경기 당일에는 타이밍과 정확성, 그리고 경기력이 모든 것을 좌우하며, 이는 선수들에게만 해당하는 이야기가 아닙니다. UFC는 생중계에도 똑같은 전략을 적용합니다. UFC는 IBM과 협력해 매 경기 실시간 인사이트를 제공하도록 AI를 학습시켰고, 종합격투기(MMA) 최고의 무대에서 분석 수준을 한 단계 끌어올렸습니다. 데이터와 AI, 목적 의식이 어떻게 어우러져 성과와 스토리텔링, 팬 경험을 빠르게 혁신했는지 확인해 보십시오.

 

실전에서 펼쳐지는 전략 확인하기
AI에 대한 기대가 기업 현실과 만나는 지점

AI 성과를 좌우하는 리더십 의사 결정 분석을 꼭 확인하시고, 방향성 일치와 책임, 조직 구조가 파편화된 노력을 어떻게 지속적인 경쟁 우위로 바꾸는지 알아보십시오.

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