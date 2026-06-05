Think Leadership

경기 당일에는 타이밍과 정확성, 그리고 경기력이 모든 것을 좌우하며, 이는 선수들에게만 해당하는 이야기가 아닙니다. UFC는 생중계에도 똑같은 전략을 적용합니다. UFC는 IBM과 협력해 매 경기 실시간 인사이트를 제공하도록 AI를 학습시켰고, 종합격투기(MMA) 최고의 무대에서 분석 수준을 한 단계 끌어올렸습니다. 데이터와 AI, 목적 의식이 어떻게 어우러져 성과와 스토리텔링, 팬 경험을 빠르게 혁신했는지 확인해 보십시오.