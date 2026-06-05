잠시 미래로 시점을 옮겨 보겠습니다. 귀사의 AI 전략은 야심 차고 충분한 자금을 바탕으로 추진되어 기업 전반에 걸쳐 실질적인 동력을 만들어 내고 있습니다. 타당성을 입증하고 실질적인 가능성을 보여주는 파일럿을 시작했습니다. 기반은 마련되었습니다.



이제 더 어려운 질문이 남았습니다. 지속적인 가치를 창출하려면 어떻게 설계해야 할까요? 어떻게 하면 국지적인 성공을 넘어 AI가 비즈니스의 중심에서 번창하도록 만들 수 있을까요? 이 시점에서 많은 기업이 정체기를 겪습니다. 정체하지 않는 기업은 단순히 실험에 그치지 않고, 분야 간 연결 고리를 구축하며 장기적인 관점에서 '반복성'을 준비합니다.