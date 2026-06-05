개념 증명(PoC)에서 성과 증명으로: AI 가치를 지속하는 기업이 가장 먼저 깨달은 것.
잠시 미래로 시점을 옮겨 보겠습니다. 귀사의 AI 전략은 야심 차고 충분한 자금을 바탕으로 추진되어 기업 전반에 걸쳐 실질적인 동력을 만들어 내고 있습니다. 타당성을 입증하고 실질적인 가능성을 보여주는 파일럿을 시작했습니다. 기반은 마련되었습니다.
이제 더 어려운 질문이 남았습니다. 지속적인 가치를 창출하려면 어떻게 설계해야 할까요? 어떻게 하면 국지적인 성공을 넘어 AI가 비즈니스의 중심에서 번창하도록 만들 수 있을까요? 이 시점에서 많은 기업이 정체기를 겪습니다. 정체하지 않는 기업은 단순히 실험에 그치지 않고, 분야 간 연결 고리를 구축하며 장기적인 관점에서 '반복성'을 준비합니다.
Dorottya Sallai 박사
London School of Economics
AI 도입은 곧 문화의 전환입니다. ”
배포한 솔루션이 한 사업부에서는 훌륭하게 작동하지만 다른 부서로는 확산되지 못합니다. 자동화가 한쪽에서는 시간을 절약해 주지만 다른 쪽에서는 병목 현상을 일으킵니다. 진전에 대한 공통된 정의가 없으면 신뢰가 무너지고, AI는 운영 역량이 아닌 단순한 툴의 집합으로 남게 됩니다.
AI 확장은 운영 측면의 과제인 동시에 경제적 과제이기도 합니다. 모델 포트폴리오가 확대되고 인프라 수요가 급증하면서, 이제 비용 관리는 가치 창출과 떼려야 뗄 수 없는 관계가 되었습니다. 생성형 AI 이니셔티브의 21%가 비용 문제만으로 이미 확장에 실패했습니다.²
CDO의 92%는 성공을 위해 비즈니스 성과에 집중해야 한다고 말하지만, 명확한 측정 기준을 갖춘 경우는 3분의 1에도 못 미칩니다.² 성공의 정의가 부서마다 다르면 기업은 성과를 낸 포트폴리오와 단순한 실험에 그친 포트폴리오를 구별할 수 없습니다.
이는 2023년의 41%에 불과했던 데서 상승한 수치입니다. 기반이 빠르게 개선되고 있습니다.³ 하지만 플랫폼이 성숙하다고 해서 저절로 가치가 창출되는 것은 아닙니다. 앞서가는 기업은 통합된 데이터를 공통 지표 및 반복 가능한 패턴과 연결해, 모든 이니셔티브가 다음 이니셔티브를 강화하도록 하고 있습니다.
앞서가는 기업은 첫날부터 통합을 염두에 두고 설계합니다. 이들은 전략, 위험, 문화, 가치를 별개의 과제가 아니라 하나의 시스템 안에서 작동하는 지렛대로 봅니다. 이 시스템은 더 빠르게 학습하고 더 유연하게 적응하며 모든 투자의 가치를 배가시킵니다.
진전의 형태가 명확하게 정의되지 않으면 AI 도입은 추진력을 잃고, 비즈니스 운영 방식의 일부로 자리 잡기보다는 서로 연결되지 않은 단절된 툴의 집합으로 전락하고 맙니다.
저희도 이를 직접 경험했습니다. 무언가가 한 사업부에서 깔끔하게 출시되어 문제가 해결된 것처럼 보입니다. 그러나 이를 다른 곳으로 옮기려고 하면 무너지기 시작합니다. 자동화가 한 영역의 업무는 간소화하지만 결국 다른 영역에서는 마찰을 일으킵니다. 초기에 성공처럼 보였던 것도 전사적 규모의 부담을 견디지 못하고 무너질 수 있습니다.
확장에 문제가 생기면 그 문제는 소리 없이 쌓여 갑니다. 통합은 처음부터 설계되지 않고 뒤늦게 덧붙여집니다. 컴퓨팅 비용은 상승하고 생성형 AI 이니셔티브는 확장되지 못합니다.
연구에 따르면 AI는 비즈니스 기능, 즉 운영, 재무, 공급망 등 통합 규율이 무엇보다 중요한 영역의 중심에 자리할 때 진가를 발휘합니다. AI가 대규모로 성과를 내려면 이를 체계적인 역량으로 다루어야 합니다. 이러한 도약을 주저하는 기업은 그 안에 담긴 가능성을 실현할 수 없습니다.
IBM 클라이언트 제로(Client Zero), 사례 연구, 2025
IBM은 AI, 하이브리드 클라우드, 자동화 및 컨설팅 전문성을 통해 45억 달러의 생산성 향상을 달성했으며, 그 규모는 계속 확대되고 있습니다. ”
첫날부터 통합을 염두에 두고 설계하면 확실하고 지속적인 가치를 창출할 수 있습니다. 성공하는 조직은 전략과 위험, 문화, 가치를 공유 시스템 안에서 서로 맞물려 작동하는 요소로 봅니다.
이러한 시스템은 단순한 기술적 우위보다 오래 지속됩니다. 더 빠르게 학습하고 더 유연하게 적응하며 투자 효과를 배가합니다. IBM은 이러한 전환기를 헤쳐 나가는 리더와 함께 일해 왔으며, 그 과정에서 확인한 바에 따르면 제대로 된 방향성 일치는 포부와 성과 사이의 격차를 해소할 뿐만 아니라 이전에는 보이지 않던 새로운 가능성까지 열어줍니다.
2023년에는 데이터 리더의 41%만이 적절한 플랫폼을 갖추고 있었습니다.³ 2025년까지 75%가 사일로를 통합하는 플랫폼을 보유했다고 답했습니다.¹ 이러한 변화가 중요한 이유는 통합된 데이터, 시행되는 품질 표준, 그리고 명확한 데이터 리니지가 AI의 결과물이 유용한 인사이트가 될지 값비싼 노이즈가 될지를 좌우하기 때문입니다.
경영진의 70%가 생성형 AI를 컴퓨팅 비용 증가의 주요 요인으로 꼽습니다. 이로 인해 생성형 AI 이니셔티브의 평균 21%가 확장에 실패했습니다.¹ 유연성과 비용 통제의 균형을 갖춘 포트폴리오 수준의 아키텍처는 현재 투자에서 더 큰 가치를 끌어내는 데 도움이 됩니다.
이러한 기능이 독립적으로 운영되면 업무가 중복되고 측정 기준이 제각각이며 비용이 상승하는 결과로 이어집니다. 허브 앤 스포크 또는 중앙 집중식 모델을 채택한 CDO는 36% 더 높은 성과를 보이고 있습니다.⁴
경영진의 79%는 2030년까지 AI가 수익 창출에 기여할 것이라고 답했습니다. 이러한 확신에도 불구하고 왜 95%의 조직은 측정 가능한 성과를 거두지 못하고 있을까요?
수익률이 높은 도입과 낮은 도입의 차이는 흔히 한 가지 질문으로 귀결됩니다. 바로 성공을 위해 무엇을 바꿔야 하는지 경영진이 한뜻으로 합의했는가 하는 것입니다.
조직 문화는 AI 전략과 별개로 존재하는 것이 아닙니다. 문화는 전략이 실행되는 토대입니다. 지속 가능하게 확장하는 조직은 업무가 진행되는 방식을 재설계하고 있습니다.
1 The CEO’s Guide to Generative AI: Cost of Compute, IBM 기업가치연구소(IBV), IBM, 2024년 10월.
2 2025 CDO 연구: AI 승수 효과(The 2025 CDO Study: The AI Multiplier Effect), IBM 기업가치연구소(IBV), IBM, 2024.
3 2023 CDO 연구: 데이터를 가치로 전환하기(The 2023 CDO Study: Turning Data into Value), 글로벌 최고 경영진 시리즈(Global C‑suite Series), IBM 기업가치연구소(IBV), IBM, 2023년 4월.
4 AI ROI 퍼즐 풀기: 최고 AI 책임자(Chief AI Officer)가 복잡성을 헤치고 가치 창출의 새로운 길을 여는 방법(Solving the AI ROI Puzzle: How Chief AI Officers Cut Through Complexity to Create New Paths to Value), 리서치 인사이트, IBM 기업가치연구소(IBV), IBM, 2025년 7월.