AI 배포의 성패는 어디에 적용되느냐에 따라 갈립니다. 수익률이 낮은 파일럿 프로젝트는 성과로 이어지는 의사 결정이나 워크플로가 아니라 위험도가 낮은 개선만을 추구합니다.



많은 경영진이 AI가 비즈니스 성과를 재편하리라 기대하지만, 그 포부를 뒷받침할 전략은 갖추지 못하고 있습니다. 지속적으로 축적되는 가치를 제공하기보다는 단기적인 요구사항을 충족하는 데 초점을 맞춰 설계되었기 때문에, 이러한 시도가 핵심 워크플로로까지 확장되는 경우는 드뭅니다. 그 결과, 그 이면의 포부에는 미치지 못하는 안전 위주의 포트폴리오만 남게 됩니다.