대부분의 AI 전략은 단기적인 요구를 충족하도록 설계됩니다. 최고의 성과를 내는 기업은 변혁을 목적으로 구축합니다.
성공적인 AI 프로그램은 무엇이 다를까요? 최고 성과 기업은 AI를 단순한 툴이나 일회성 투자로 보지 않습니다. 이들은 AI를 운영 구조 전반에 내재화해 업무 수행 방식과 의사결정 방식을 재구성합니다. 이 차이는 매우 중요합니다.
오늘날 AI 투자 비용의 거의 절반은 여전히 효율성 향상에 사용되고 있습니다. 이는 필요하지만 더 이상 충분하지는 않습니다. 가장 큰 성과는 단순 최적화를 넘어 성장과 혁신을 우선시하고, AI를 중심으로 워크플로를 재설계할 때 나타납니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)
2030년의 기업
현재 AI 지출의 47%가 효율성에 집중되어 있지만, 경영진은 2030년까지 이 중 3분의 2가 제품, 서비스, 비즈니스 모델 혁신에 투입될 것으로 전망합니다. ”
높은 성과를 내는 AI 도입과 낮은 성과를 내는 AI 도입의 차이는 생각보다 복잡하지 않습니다. 많은 조직은 가장 중요한 영역이 아니라 성과를 보여주기 쉬운 영역을 최적화합니다. 경영진은 AI가 결과를 바꿀 것이라는 데 동의할 수 있지만, 명확한 소유권이 없으면 더 깊은 수준의 재설계는 멈추고 전략은 단기적 압박 대응으로 흐르게 됩니다.
AI가 확장될수록 위험 노출도 커집니다. 경영진의 96%는 생성형 AI를 도입하면 향후 3년 내에 보안 침해가 발생할 가능성이 높다고 답했습니다. 거버넌스가 없으면, 조직은 소유자가 불분명한 데이터 흐름과 모니터링되지 않는 모델이 하나씩 늘어날 때마다 가중되는 재무적 책임을 떠안게 됩니다.1
이는 부차적인 위험 요소가 아닙니다. 오히려 실패의 주된 원인입니다. 책임 소재가 분산되어 있으나 명확히 정의되지 않으면, 리스크는 수면 아래에 잠복해 있다가 뒤늦게 드러납니다. 이는 예기치 않은 배포 지연, 아키텍처 재구축 또는 복구 비용의 형태로 나타날 수 있습니다.2
절반이 넘는 기업이 이를 관리할 기본적인 가드레일도 없이 AI를 확장하고 있습니다. 거버넌스가 워크플로에는 없고 정책 문서에만 머물러 있으면, 팀은 임시방편으로 통제 장치를 마련하느라 속도가 느려지거나 아예 통제 없이 작업을 진행하게 됩니다. 두 경로 모두 향후 수정 비용을 높입니다.
거버넌스가 발전을 늦추기는커녕 오히려 가속화한다면 어떨까요? 연구에 따르면 명확한 가드레일은 모호성을 없애 마찰을 줄여줍니다. AI 윤리와 거버넌스에 일찍 투자하는 경영진은 더 탄탄한 운영 성과와 강화된 보안, 그리고 더 빠른 도입 속도를 경험합니다. 이는 제약에도 불구하고 얻은 결과가 아니라, 의사 결정이 한층 명확해진 데서 비롯된 결과입니다.
AI 배포의 성패는 어디에 적용되느냐에 따라 갈립니다. 수익률이 낮은 파일럿 프로젝트는 성과로 이어지는 의사 결정이나 워크플로가 아니라 위험도가 낮은 개선만을 추구합니다.
많은 경영진이 AI가 비즈니스 성과를 재편하리라 기대하지만, 그 포부를 뒷받침할 전략은 갖추지 못하고 있습니다. 지속적으로 축적되는 가치를 제공하기보다는 단기적인 요구사항을 충족하는 데 초점을 맞춰 설계되었기 때문에, 이러한 시도가 핵심 워크플로로까지 확장되는 경우는 드뭅니다. 그 결과, 그 이면의 포부에는 미치지 못하는 안전 위주의 포트폴리오만 남게 됩니다.
대부분의 기업은 거버넌스를 포함한 체계적인 전사적 AI 프레임워크를 갖추지 못하고 있습니다. 실패한 파일럿의 약 4분의 1이 이러한 격차에서 비롯됩니다.
적절한 거버넌스가 없으면 잡음이 확산됩니다. 확장을 위한 명확한 경로도 없습니다. 여러 분야를 조율할 메커니즘이 없으면 결과에 대한 책임이 분산됩니다. 데이터는 사일로에 고립된 채로 남습니다. 파일럿은 기대에 못 미치는 성과를 내고, 조직 구성원은 근본적인 운영 과제를 해결하기보다 사후 대응에 급급해집니다. 결과적으로 실제 문제는 해결되지 않은 채 방치됩니다.
리스크는 수면 바로 아래에 잠복해 있다가, 해결 비용이 더 커지는 시점에야 모습을 드러냅니다.
IBM 기업가치연구소(IBV), IBM, 2025
경영진은 AI 효율성 향상의 4분의 1이 넘는 27%가 강력한 거버넌스 덕분이라고 답했습니다. ”
AI가 필요하다고 말하는 것은 올바른 출발점이 아닙니다. 그 대신 경쟁에서 앞서기 위해 기업이 어떻게 혁신해야 하는지에 대한 공감대를 형성하고, 그 성과에 집중한다면 어떨까요? 그 성과가, 리더십이 어떤 분야에서 어떤 워크플로를 재설계할지 가려내는 필터이자 '북극성'이 된다면 어떨까요?
이러한 질문을 깊이 탐구하다 보면 거버넌스가 오히려 가속기로 작동하는 흥미로운 환경을 발견하게 될 수 있습니다. 연구 결과에 따르면 잘 설계된 가드레일은 실제로 조직의 속도를 높여줍니다.
AI 거버넌스에 투자하는 경영진은 더 높은 영업 이익과 더 우수한 보안 성과, 더 빠른 도입 속도를 체감합니다. 명확한 권한 위임은 팀이 자신감을 갖고 결단력 있게 행동하도록 이끕니다.
거버넌스 성숙도가 높은 조직의 68%는 사전 승인된 저위험 사용 사례를 활용해, 팀이 별도의 맞춤형 검토 없이도 실행에 나설 수 있도록 합니다.3 실시간 모니터링과 명확한 임계값은 리더가 자신감 있게 일을 추진할 수 있도록 뒷받침합니다.
AI는 편향성, 설명 가능성 부족, 데이터 드리프트 등 새로운 규정 준수 리스크를 초래합니다. 더 빠르게 확장하려면 개발, 배포, 모니터링 단계에 통제 장치를 마련하십시오. 경영진은 AI 효율성 향상의 27%가 강력한 거버넌스 덕분이라고 답했습니다.4
명확한 의사결정 권한을 갖춘 거버넌스 위원회는 리스크 관리를 경쟁 우위로 바꿉니다. 실제로 이를 도입한 기업의 71%가 보안이 23% 향상되고, 직원 참여도가 20% 높아졌으며, AI 도입률이 18% 증가했다고 답했습니다.3
경영진의 79%는 2030년까지 AI가 수익 창출에 기여할 것이라고 답했습니다. 이러한 확신에도 불구하고 왜 95%의 조직은 측정 가능한 성과를 거두지 못하고 있을까요?
조직 문화는 AI 전략과 별개로 존재하는 것이 아닙니다. 문화는 전략이 실행되는 토대입니다. 지속 가능하게 확장하는 조직은 업무가 진행되는 방식을 재설계하고 있습니다.
유망한 파일럿 프로젝트를 마친 뒤, 지속적인 가치를 창출하려면 어떻게 설계해야 할까요? 전략, 리스크, 문화는 별개의 과제가 아니라 하나의 시스템 안에서 함께 작동하는 지렛대입니다.
1 2025 데이터 유출 비용 보고서: AI 감독의 격차(Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap), IBM Security 및 Ponemon Institute, IBM, 2025.
2 생성형 AI로 재창조 실현하기: 실험에서 성과로(Making reinvention real with gen AI: From experimentation to impact), Accenture Research, Accenture, 2025.
3 AI로 더 멀리, 더 빠르게: 거버넌스가 속도를 높이는 방법(Go further, faster with AI: How governance increases velocity), IBM 기업가치연구소(IBV), IBM, 2025.
4 AI 거버넌스 동향: 거버넌스가 속도를 높이는 방법(AI governance trends: How governance increases velocity), IBM 기업가치연구소(IBV), IBM, 2025.