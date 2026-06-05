수십억 달러의 헛된 투자

선도 기업들은 정렬을 하나의 운영 원칙으로 만들었습니다. 이들은 기능 간 소유권을 명확히 하고, 데이터와 운영이 연결되는 방식을 표준화했으며, 워크플로 내부에 거버넌스를 내재화했습니다.

이것이 바로 더 스마트한 비즈니스를 구축한다는 의미입니다. 핵심 시스템과 프로세스를 서로 보완할 수 있을 만큼 지능적으로 만들어, 기업이 새로운 툴을 받아들이고 활용할 역량을 갖추도록 하는 것입니다.