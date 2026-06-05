수십억 달러의 헛된 투자

95%의 기업이 AI에 수십억 달러를 쏟고도 성과를 내지 못하는 이유, 그리고 나머지 5%가 찾아낸 비결1
대부분의 CEO는 근본적인 변화가 이미 시작되었음을 알고 있습니다. CEO 5명 중 4명은 AI가 2030년까지 수익 성장을 이끌 것이라고 믿고 있습니다. 자본은 계속 유입되고 있고, 기술 도입 지침도 마련되어 있으며, 대부분의 기업에서는 이미 여러 AI 이니셔티브가 진행 중입니다. 이러한 목표 의식은 지금 가장 필요한 방향에 맞춰져 있습니다.
그러나 목표 의식만으로는 성과를 만들어낼 수 없습니다. 연구에 따르면 약 95%의 조직은 생성형 AI로부터 측정 가능한 효과를 거의 얻지 못하고 있습니다.
이는 단지 기술 자체의 한계 때문만이 아니라, 실제 환경에서 AI가 제대로 작동할 수 있도록 지원하는 구조가 마련되어 있지 않기 때문입니다.
Boston Consulting Group
"2025년 미래를 위한 구축"
AI 도입을 가로막는 장애물의 70%는 사람, 조직, 프로세스에서 비롯됩니다. ”
모든 최고 경영진은 각자의 권한 내에서 올바른 결정을 내리고 있습니다. 그러나 이러한 우선순위를 개별적으로 추진하면 기업은 서로 다른 방향으로 끌려가게 됩니다. 그 결과 방향을 잃고 표류하게 되며, 이를 명확히 규명하지 않은 채 오래 둘수록 되돌리기는 더욱 어려워집니다.
모두가 이 점이 중요하다는 데 동의합니다. 격차는 실행 단계에서 발생합니다. 각 리더는 저마다 타당한 임무를 수행하고 있지만, 이러한 임무는 부서별 전문성을 높이기 위해 설계된 것이지 AI가 요구하는 부서 간 협업을 위한 것이 아닙니다. 최상위층의 합의가 곧바로 실무의 일관성으로 이어지지는 않습니다.
이러한 단절은 의견 차이가 아니라 표류의 문제입니다. 선의로 세운 우선순위가 실행 단계에 들어서면 서로 어긋나기 시작합니다. 이로 인한 마찰은 사이클 타임 연장, 중복된 노력, 실행 팀에 도달하기도 전에 일관성을 잃어버리는 전략의 형태로 조용히 누적됩니다.
기업 4곳 중 3곳은 여전히 통합 부채가 존재하고 정렬 실패의 비용이 가장 크게 드러나는 단편화된 툴 환경 위에서 AI를 운영하고 있습니다. 현대화된 워크플로는 단순한 기술 업그레이드가 아니라, AI의 성과가 개별적으로 머무를지 아니면 비즈니스 전반으로 확산될지를 결정하는 인프라입니다.
앞서가는 기업은 책임 소재를 명확히 하고, 데이터와 운영을 연결하는 방식을 표준화하며, 거버넌스를 워크플로에 내재화함으로써 방향성 일치를 실질적인 업무 규율로 정착시켰습니다. 더 스마트한 비즈니스를 구축한다는 것은 바로 이런 모습입니다. 즉, 핵심 시스템이 서로를 강화하는 것입니다.
이 과제는 어느 한 가지 관점만으로는 이해하기 어렵습니다. 조직 전반에서 각 사업부는 자본 보호, 성장 견인, 데이터 활용 기반 마련, 기술 스택 현대화 등 저마다의 우선순위를 추진하고자 노력하고 있습니다. 위험 및 규정 준수 팀이 성장 팀과 충돌합니다. 장기적인 목표는 빠른 ROI와 충돌합니다. 기술 부서와 인사 운영 부서는 파일럿을 어떻게 현실화할지를 두고 의견이 엇갈립니다.
바로 그 지점이 마찰과 표류가 자리 잡는 간극입니다. 저마다 선의를 가졌으나 끝내 하나로 모이지 못하는 우선순위 때문입니다. 최고 경영진의 절반 이상이 AI 도입으로 회사의 방향이 어긋나고 있다고 토로합니다.
재작업. 다른 곳에 이미 있는 것을 다시 만드는 팀. 정체된 배포 속도. 레거시 스택에 신기술을 통합하거나 데이터 사일로를 연결하는 방대한 작업. '차라리 처음부터 새로 시작하는 게 낫지 않을까?'라는 생각이 들게 하는 문제. 아마 이런 증상을 한 번쯤 겪어 보셨을 것입니다.
이는 조율되지 않은 실행에 따른 비용이 눈에 띄지 않는 곳에서 쌓이며 핵심 인재의 역량을 분산시키고 있다는 신호입니다.
Accenture
생성형 AI로 실현하는 재창조, 2025
CEO 주도, 전사 단위로 방향을 하나로 맞춘 조직은 생성형 AI에서 상당한 가치를 실현할 가능성이 2.5배 더 높습니다. ”
선도 기업들은 정렬을 하나의 운영 원칙으로 만들었습니다. 이들은 기능 간 소유권을 명확히 하고, 데이터와 운영이 연결되는 방식을 표준화했으며, 워크플로 내부에 거버넌스를 내재화했습니다.
이것이 바로 더 스마트한 비즈니스를 구축한다는 의미입니다. 핵심 시스템과 프로세스를 서로 보완할 수 있을 만큼 지능적으로 만들어, 기업이 새로운 툴을 받아들이고 활용할 역량을 갖추도록 하는 것입니다.
누가 무엇을 결정하는지, 자본이 분야 간에 어떻게 이동하는지, 인센티브가 단순한 이행이 아닌 성과에 보상하는지를 명확히 하십시오.
CEO의 3분의 2는 장기 과제에서 자원을 재할당하는 방식으로 단기 목표를 달성하고 있으며, 이러한 행태는 기반을 약화시킵니다. 이중 시간축 측정은 이러한 악순환을 끊는 방법입니다.
AI 파일럿 프로젝트가 동력을 잃는 이유는 다음 단계로 나아갈 자금을 확보할 길이 없었기 때문입니다. 체계적인 재투자는 개념 증명(PoC)에서 성과로 나아가는 방법입니다.
수익률이 높은 도입과 낮은 도입의 차이는 흔히 한 가지 질문으로 귀결됩니다. 바로 성공을 위해 무엇을 바꿔야 하는지 경영진이 한뜻으로 합의했는가 하는 것입니다.
조직 문화는 AI 전략과 별개로 존재하는 것이 아닙니다. 문화는 전략이 실행되는 토대입니다. 지속 가능하게 확장하는 조직은 업무가 진행되는 방식을 재설계하고 있습니다.
유망한 파일럿 프로젝트를 마친 뒤, 지속적인 가치를 창출하려면 어떻게 설계해야 할까요? 전략, 리스크, 문화는 별개의 과제가 아니라 하나의 시스템 안에서 함께 작동하는 지렛대입니다.
¹ 생성형 AI 격차: 2025년 기업 내 AI 현황(The GenAI Divide: State of AI in Business 2025), MIT NANDA, 2025년 7월.
2 리더가 전략적 정합에 대해 오해하는 것(What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment), Harvard Business Review, 2026년 1월.
3 하이브리드 클라우드에서 애플리케이션 현대화(Modernizing applications on hybrid cloud), IBM 기업가치연구소(IBV), IBM, 2023년 6월.