업무가 진행되는 방식

여기서 나타나는 패턴은 익숙하지만, 조직의 최상층에서는 역설적이게도 잘 드러나지 않습니다. 바로 그곳이 비전이 시작되어야 할 자리인데도 말입니다.



한 팀이 시스템 전반의 마찰을 키우는 국지적 성과로 보상을 받게 될 수도 있습니다. 아무도 시스템 차원의 해결책을 모색하지 않으면 단기적인 미봉책이 어느새 새로운 기준으로 자리 잡을 수 있습니다. 대부분의 리더는 대담하고 일관된 조직 문화가 AI 성공에 중요하다는 데 동의합니다. 하지만 자신의 조직이 실제로 그렇게 운영되고 있다고 믿는 리더는 거의 없습니다.



이러한 격차가 생기는 데에는 이유가 있습니다. AI가 요구하는 총체적인 재설계는, 시장 변동성에 대비해 수년간 보강해 온 ‘여전히 잘 작동하는 시스템’을 허무는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 단기적으로는 현 상태를 유지하는 것이 실용적으로 보일 수 있지만, 앞으로 다가올 변화는 지각 변동에 가깝습니다.