업무가 진행되는 방식

귀사의 AI 전략에는 아직 드러나지 않은 인재 격차가 숨어 있습니다. 기술이 자리 잡을지 멈춰 설지를 좌우하는 것은 결국 조직 문화입니다.
AI는 회사의 업무 방식을 혁신할 수 있습니다. 단, 기업이 실제로 그에 대한 준비가 되어 있어야 합니다. 그리고 이러한 준비 상태는 플랫폼 못지않게 직원에게 달려 있습니다. 생성형 AI를 도입하기만 하면 조직 문화는 저절로 따라올 것이라고 넘겨짚기 쉽습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 기술 이니셔티브의 성패는 결국 사람에게 달려 있으며, 변화에 대비해야 하는 것도 바로 사람입니다.
귀사는 새로운 업무 방식을 받아들이고 이를 의미 있게 확장해 나갈 수 있습니까? 인재 모델과 인센티브 구조가 변화의 속도를 반영하고 있습니까? 이는 결코 가벼운 질문이 아닙니다. 귀사의 AI 전략이 지속될 수 있을지를 가르는 핵심 질문입니다.
McKinsey
직장 내 슈퍼에이전시
직원은 AI를 받아들일 준비가 되어 있습니다. 성공을 가로막는 가장 큰 장벽은 리더십입니다. ”
이러한 패턴은 익숙하지만 조직 상층부에서는 쉽게 보이지 않습니다. 팀은 다른 영역에 부담을 초래하더라도 자신들의 국지적 성과에 대해 보상을 받습니다. 단기적 해결책이 새로운 기준이 되어 버립니다. 대부분의 리더는 과감하고 정렬된 조직 문화가 AI 성공에 중요하다는 데 동의하지만, 실제로 자신의 조직이 그렇게 운영되고 있다고 믿는 사람은 많지 않습니다.
AI는 모든 직급에서 업무를 재편하고 있습니다. 조직이 역할이나 워크플로, 기술을 재정의하지 않은 채 새로운 툴만 배포하면, 겉으로는 문화적 저항처럼 보이지만 실제로는 구조적인 저항에 부딪히게 됩니다. 사람들은 변화에 저항하는 것이 아니라, 그대로 멈춰 있는 주변 시스템에 합리적으로 반응할 뿐입니다.1
저항은 흔히 사고방식의 문제로 여겨지지만, 사실은 설계의 문제입니다. 명확한 역할, 체계적인 업스킬링, 가시적인 리더십의 의지 등을 통해 전환 과정에서 직원이 제대로 지원받지 못하면 섀도 AI가 확산되고 규정 준수 리스크가 커지며, 기업은 끝내 온전히 내재화하지 못한 혁신에 비용만 치르게 됩니다.
하지만 최고 경영진 중에서 이에 동의하는 비율은 29%에 불과합니다. 이러한 인식 차이는 어떤 투자에 자금이 배정되는지, 팀이 어떻게 구성되는지, 혁신을 이끄는 이들에게 필요한 자원이 주어지는지를 좌우합니다. 리더십이 준비 상태를 과대평가하면 조직은 변화를 정착시키는 데 필요한 지원 체계에 충분히 투자하지 못하게 됩니다.
AI를 확장하려면 업무가 진행되는 방식을 다시 설계한 뒤 명확한 지침을 제시해야 합니다. 인센티브는 실험적 시도와 전사적 성과를 모두 보상해야 합니다. 거버넌스는 중앙의 일관성과 현장의 민첩성 사이에서 균형을 유지해야 합니다. 우리는 이 과정을 직접 헤쳐왔습니다. 이는 고객과 협력하는 데 그치지 않고, 같은 원칙을 우리 내부에도 적용해 온 결과입니다.
여기서 나타나는 패턴은 익숙하지만, 조직의 최상층에서는 역설적이게도 잘 드러나지 않습니다. 바로 그곳이 비전이 시작되어야 할 자리인데도 말입니다.
한 팀이 시스템 전반의 마찰을 키우는 국지적 성과로 보상을 받게 될 수도 있습니다. 아무도 시스템 차원의 해결책을 모색하지 않으면 단기적인 미봉책이 어느새 새로운 기준으로 자리 잡을 수 있습니다. 대부분의 리더는 대담하고 일관된 조직 문화가 AI 성공에 중요하다는 데 동의합니다. 하지만 자신의 조직이 실제로 그렇게 운영되고 있다고 믿는 리더는 거의 없습니다.
이러한 격차가 생기는 데에는 이유가 있습니다. AI가 요구하는 총체적인 재설계는, 시장 변동성에 대비해 수년간 보강해 온 ‘여전히 잘 작동하는 시스템’을 허무는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 단기적으로는 현 상태를 유지하는 것이 실용적으로 보일 수 있지만, 앞으로 다가올 변화는 지각 변동에 가깝습니다.
성공적인 파일럿과 확장 가능한 솔루션 사이에는 상당한 간극이 있습니다. 여러 부서를 아우르는 프레임워크가 없으면 혁신은 개인의 의지에 기대게 되는데, 영웅적인 헌신에는 유효기간이 있기 마련입니다.
압력이 쌓일수록 그 영향은 눈덩이처럼 불어납니다. 점점 더 적은 사람이 더 많은 짐을 떠안고 성과를 내야 하는 상황에 놓입니다. 임시방편이 난무하게 됩니다. 노력은 결과와 어긋나고 사기는 떨어지며, 곳곳에서 비용 문제가 드러납니다. 재작업과 인력 이탈, 투자 대비 수익 격차 확대가 그러한 사례입니다.
이것이 바로 파일럿 실패가 시스템적인 문제로 굳어지는 과정입니다. 문제로 규정되기 훨씬 전부터 쌓여 온 문화적, 구조적 마찰이 그 원인입니다.
IBM 클라이언트 제로(Client Zero)
데이터, AI, 자동화를 활용해 IT 지원 업무를 74% 줄이고 연간 약 26,000시간을 절감했습니다. ”
AI 확장이란 업무가 진행되는 방식을 재설계하고 명확한 권한 부여로 이를 뒷받침하는 것을 의미합니다. 인재는 대개 혁신을 원하고 툴 도입에서 경영진보다 앞서 있는 경우가 많기 때문에, 이는 단순히 하향식 지시로 해결될 문제가 아닙니다. 인센티브는 단순히 기본 결과물을 내는 데 그치지 않고 실험적인 시도와 성과에 보상해야 합니다. 거버넌스는 중앙의 일관성과 현장의 유연성 사이에서 균형을 이루어야 합니다.
연구 결과는 이러한 변화가 성과 향상으로 이어진다는 것을 뒷받침합니다. 고객과 협업하면서 역할과 워크플로, 책임 소재를 함께 재구성하려면 무엇이 필요한지 배웠습니다. 때로는 직접 먼저 겪어보며 얻은 관점이야말로 가장 큰 도움이 됩니다.
좁은 의미의 KPI와 폭넓은 전략은 양립할 수 없습니다. 부서 간 협력적 사고를 원한다면, 부서 간 협력 성과를 측정하고 그에 대해 보상하십시오.
신입 직원의 77%, 그리고 고위 경영진의 4명 중 1명 이상이 AI로 인해 자신의 역할 변화를 경험하게 될 것입니다.1 지원받고 있다고 느낄 때 도입은 가속화됩니다. 그렇지 않으면 규정 준수 리스크가 커지고 비공식적인 AI 사용도 늘어납니다.
리더가 AI 툴을 직접 사용하고, 기존 가정에 의문을 제기하며, 어려운 결정을 투명하게 내리는 등 행동으로 변화의 모범을 보일 때 혁신은 현실이 됩니다. 이는 매일 변화의 무게를 감당하는 중간 관리자와 부서 간 리더에게 가장 중요합니다.
경영진의 79%는 2030년까지 AI가 수익 창출에 기여할 것이라고 답했습니다. 이러한 확신에도 불구하고 왜 95%의 조직은 측정 가능한 성과를 거두지 못하고 있을까요?
수익률이 높은 도입과 낮은 도입의 차이는 흔히 한 가지 질문으로 귀결됩니다. 바로 성공을 위해 무엇을 바꿔야 하는지 경영진이 한뜻으로 합의했는가 하는 것입니다.
유망한 파일럿 프로젝트를 마친 뒤, 지속적인 가치를 창출하려면 어떻게 설계해야 할까요? 전략, 리스크, 문화는 별개의 과제가 아니라 하나의 시스템 안에서 함께 작동하는 지렛대입니다.
1 자동화된 AI 기반 세상을 위한 증강 업무(Augmented work for an automated, AI-driven world), IBM 기업가치연구소(IBV), IBM, 2023년 8월 10일.
2 AI 도입의 조직적 장벽 극복하기(Overcoming the Organizational Barriers to AI Adoption), Harvard Business Review, 2025년 11월 11일.