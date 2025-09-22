AI 에이전트는 더 이상 실험 단계가 아닌 운영 단계에 들어섰습니다. 하지만 많은 경영진에게 그 결과는 실망스러웠습니다. 2025년 IBM 기업가치연구소(IBV) 최고 경영진 연구에 따르면, AI 이니셔티브의 25%만이 예상 투자 수익률(ROI)을 달성했으며, 16%만이 전사적으로 확장됐습니다. 이 수치는 야망과 실행 사이에 중요한 격차가 있음을 보여 줍니다.

문제는 AI 자체가 아니라 AI를 배포하는 방식입니다. AI 에이전트로 성공하려면 열정 그 이상이 필요합니다. 이를 위해서는 실험과 거버넌스, 비용 절감과 장기적인 성장의 균형을 맞추는 구조화되고 투명한 비즈니스 연계 접근 방식이 필요합니다.

그렇다면 경영진은 어떻게 AI 에이전트를 파일럿 프로젝트에서 실제 비즈니스 가치로 전환할 수 있을까요? 올바른 사고방식으로 시작하고 비용 절감 사용 사례를 기반으로 전략을 수립하며 확장성과 유연성을 고려한 아키텍처를 구축합니다.