CIO는 운영 지출을 최적화해야 한다는 지속적인 압박을 받고 있지만, IT 현대화 이니셔티브를 시작하려면 더 많은 자금이 필요합니다. IT 운영 팀은 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 증가하는 애플리케이션 복잡성으로 인해 비즈니스 서비스가 저하되고 비용이 증가하는 문제와 씨름하고 있습니다.

기술 설계자는 증가하는 기술 부채로 인해 방대한 IT 환경을 유지 및 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 비즈니스 연속성 관리자는 복원력과 연속성을 위한 솔루션을 모색하면서 IT 장애가 비즈니스 운영에 미칠 잠재적 영향에 대해 걱정합니다. 마지막으로, 제공 및 인재 관리자는 비즈니스 기술 역량과 AI 기반 AMS 운영 전문성을 적절히 갖춘 인재를 확보하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

엔터프라이즈 애플리케이션과 그 기본 인프라를 관리하고 최적화하는 것은 모든 역할의 IT 리더에게 영향을 미칩니다. 그러나 비즈니스 우선순위와 관련된 IT 운영에 대한 가시성이 없는 CIO는 가장 큰 타격을 입을 수 있습니다. 현재 투자의 수익을 보여줄 수 없다면 더 많은 자금을 요청할 수 없습니다.

하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서 중요한 사용자 지정 애플리케이션을 관리하려면 지속적인 노력과 관리가 필요합니다. 기업이 맞춤형 애플리케이션을 관리할 때 직면하는 몇 가지 주요 과제는 다음과 같습니다.