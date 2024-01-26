DORA와 퀀텀 세이프 암호화 마이그레이션

DORA는 ICT 위험 관리, 사고 보고, 운영 복원력 테스트, 사이버 위협 및 취약성 정보 공유, 제3자 위험 관리 전반에 걸쳐 일련의 요구 사항을 제시합니다. 이러한 요건의 일부이자 데이터 보호 및 암호화와 관련하여 제9조("보호 및 예방")에서는 금융 기관이 "(a) 데이터 전송 수단의 보안을 보장"하거나 "(c) 진위성과 무결성의 손상, 기밀성 침해 및 데이터 손실을 방지"하는 ICT 솔루션 및 프로세스를 "사용"해야 한다고 명시하고 있습니다.

제9조와 관련하여 고려해야 할 추가 요소들은 제15조에 언급되어 있으며, ESA가 2024년 1월 17일에 발표한 관련 (초안) 규제 기술 표준에 명시되어 있습니다. 특히 JC 2023 86은 암호학적 지침에 대한 상세한 요구사항을 제공합니다. 또한 서문에는 다음과 같은 내용이 명시되어 있습니다.

"암호화 기술 분야의 급속한 기술 발전을 고려할 때 금융 기관은 [...] 암호화 분석의 관련 발전 상황을 파악하고 선도적인 관행과 표준을 고려해야 하며, 따라서 양자 발전을 포함한 암호화 위협의 역동적인 환경에 대처하기 위해 완화 및 모니터링을 기반으로 유연한 접근 방식을 따라야 합니다."

아래에서는 언급된 '암호화 위협'과 이들이 양자 컴퓨팅의 맥락에서 금융 기관에 미칠 수 있는 영향에 대해 더 자세히 설명합니다.