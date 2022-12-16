데이터, AI, 자동화가 기업을 혁신하는 방법

오늘날의 데이터 리더는 조직을 보다 효율적으로 운영하고, 비즈니스 가치를 개선하며, 혁신을 촉진해야 합니다. 데이터 리더의 역할은 비즈니스 인텔리전스 제공에서 관리로 확장되어 기업 전체에서 고품질 데이터에 액세스하고 유용하게 사용할 수 있도록 보장해야 합니다. 즉, 데이터 전략이 비즈니스 전략과 연계되도록 해야 합니다. 이러한 토대 위에서 데이터 리더는 조직 전체가 자동화 및 AI 기술을 활용하여 ROI를 개선할 수 있는 데이터 중심 문화를 조성할 수 있습니다. 이러한 영역은 비용 절감에서 매출 성장, 새로운 비즈니스 기회 창출에 이르기까지 기업을 혁신할 수 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
데이터를 수집, 정리, 관리, 저장하는 것은 복잡한 과제입니다. 목적에 맞는 데이터 아키텍처는 효과적인 데이터 기반 조직을 뒷받침합니다. 이는 비즈니스 요구 사항에 따라 수집부터 처리, 소비에 이르기까지 데이터가 에코시스템을 통해 흐르는 방식을 정립합니다. 최신 클라우드 기반 데이터 아키텍처는 고가용성, 확장성 및 이동성, 지능형 워크플로, 분석 및 실시간 통합, 표준 API를 통한 레거시 애플리케이션과의 연결을 지원합니다. 데이터 아키텍처의 선택은 조직의 수익과 효율성에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 잘못된 선택으로 인한 비용은 잠재적으로 상당할 수 있습니다.
적절한 데이터 아키텍처를 통해 조직은 비용과 단순성의 균형을 맞추고 데이터 저장 비용을 절감하는 동시에 데이터 과학자와 현업 사용자가 신뢰할 수 있는 데이터에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 사일로를 제거하고 엔터프라이즈 시스템과 애플리케이션의 복잡한 조합을 통합하여 기존 투자 및 계획된 투자를 활용할 수 있습니다. 또한 AI 및 자동화 투자 수익을 높이기 위해 조직은 AI 거버넌스를 통해 조직의 AI 사용을 관리하는 자동화된 프로세스, 방법론 및 도구를 고려해야 합니다.
데이터를 사용하여 자동화와 AI로 조직을 완전히 디지털화할 수 있습니다. 문제는 이 모든 것을 한데 모아 현업 부서와 IT 부서에 걸쳐 구현하는 것입니다.
현업 부서에서 고려해야 할 5가지 핵심 기능은 다음과 같습니다.
IT의 디지털화 측면에서 평가해야 할 세 가지 역량 영역은 다음과 같습니다.
하지만 프로세스와 사람을 무시할 수는 없습니다. 조직의 주요 프로세스에 AI를 제대로 도입하지 않으면 실질적인 효과가 없을 수 있습니다. 공급망 조달, 마케팅, 영업, 재무 프로세스에 AI를 도입하고 그에 따라 프로세스를 조정하는 것을 고려해야 합니다. 프로세스는 사람이 실행하기 때문에 데이터 기반 조직에서 데이터 리터러시는 매우 중요하며, 이를 통해 AI 시스템이 제공할 수 있는 인사이트를 활용하고 도전할 수 있습니다. 데이터 사용자가 자신의 옵션을 해석하는 방법에 동의하지 않거나 이해하지 못하면 프로세스를 따르지 않을 수 있습니다. 이는 데이터 및 AI 윤리 문화를 조성하고 데이터 개인정보 보호 표준을 준수하는 데 미칠 수 있는 영향을 고려할 때 특히 큰 위험이 될 수 있습니다.
데이터 기반 조직을 구축하는 것은 IT, 리더십, 현업 부서를 아우르는 다각적인 작업입니다. 하지만 그 이점은 분명합니다. 전사적 자동화 및 IT를 위한 발판을 마련할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 비용 절감 및 성장 기회를 신속하게 파악하고 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수 있다는 점에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
Industry 4.0이 AI 및 산업용 IoT를 통해 어떻게 운영을 혁신하고, 일반적인 문제를 극복하고, 비즈니스 성과를 끌어내는지 알아보세요.
하이브리드 클라우드 전환 여정 가속화 및 위험 제거
IBM Instana는 실시간 애플리케이션 성능 모니터링 및 AI 기반 인사이트를 제공하는 소프트웨어입니다. SaaS 또는 자체 호스팅으로 사용할 수 있습니다.
IBM은 데이터와 AI를 사용해 SAP의 엔터프라이즈급 CX 솔루션을 활성화하여 세계적 수준의 고객 경험을 창출합니다.