데이터, AI, 자동화가 기업을 혁신하는 방법

데이터를 수집, 정리, 관리, 저장하는 것은 복잡한 과제입니다. 목적에 맞는 데이터 아키텍처는 효과적인 데이터 기반 조직을 뒷받침합니다. 이는 비즈니스 요구 사항에 따라 수집부터 처리, 소비에 이르기까지 데이터가 에코시스템을 통해 흐르는 방식을 정립합니다. 최신 클라우드 기반 데이터 아키텍처는 고가용성, 확장성 및 이동성, 지능형 워크플로, 분석 및 실시간 통합, 표준 API를 통한 레거시 애플리케이션과의 연결을 지원합니다. 데이터 아키텍처의 선택은 조직의 수익과 효율성에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 잘못된 선택으로 인한 비용은 잠재적으로 상당할 수 있습니다.

적절한 데이터 아키텍처를 통해 조직은 비용과 단순성의 균형을 맞추고 데이터 저장 비용을 절감하는 동시에 데이터 과학자와 현업 사용자가 신뢰할 수 있는 데이터에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 사일로를 제거하고 엔터프라이즈 시스템과 애플리케이션의 복잡한 조합을 통합하여 기존 투자 및 계획된 투자를 활용할 수 있습니다. 또한 AI 및 자동화 투자 수익을 높이기 위해 조직은 AI 거버넌스를 통해 조직의 AI 사용을 관리하는 자동화된 프로세스, 방법론 및 도구를 고려해야 합니다.

