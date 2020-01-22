클라우드로 전환할 때 고려해야 할 5가지 주요 보안 요소

2019년 클라우드 보안 보고서에 따르면 사이버 보안 전문가 중 93%가 클라우드 보안에 대해 매우 또는 어느 정도 우려하고 있는 것으로 나타났습니다. 거의 30%가 지난 12개월 동안 퍼블릭 클라우드 관련 사고를 경험했다고 답했습니다. 주요 보안 문제로는 데이터 손실, 데이터 프라이버시, 규정 준수, 실수로 인한 자격 증명 노출, 데이터 주권 등이 있습니다.

클라우드 보안에 대한 우려의 수준은 놀랍지 않습니다. 더 많은 애플리케이션과 데이터가 클라우드로 이동함에 따라 보안 침해의 영향은 치명적일 수 있습니다. Ponemon Institute의 2019년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 데이터 유출로 인한 평균 비용은 현재 392만 달러입니다.

하지만 좋은 소식은 침해가 발생하기 전에 또는 침해가 발생한 후에 침해의 영향을 완화할 수 있는 방법이 있다는 것입니다. Ponemon에 따르면 이 중 가장 중요한 것은 '광범위한 암호화 사용'입니다. 다른 주요 완화 요소로는 데이터 손실 방지, 위협 인텔리전스 공유, 비즈니스 연속성 관리가 있습니다.