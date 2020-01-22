클라우드로 전환할 때 고려해야 할 5가지 주요 보안 요소

2019년 클라우드 보안 보고서에 따르면 사이버 보안 전문가 중 93%가 클라우드 보안에 대해 매우 또는 어느 정도 우려하고 있는 것으로 나타났습니다. 거의 30%가 지난 12개월 동안 퍼블릭 클라우드 관련 사고를 경험했다고 답했습니다. 주요 보안 문제로는 데이터 손실, 데이터 프라이버시, 규정 준수, 실수로 인한 자격 증명 노출, 데이터 주권 등이 있습니다.
클라우드 보안에 대한 우려의 수준은 놀랍지 않습니다. 더 많은 애플리케이션과 데이터가 클라우드로 이동함에 따라 보안 침해의 영향은 치명적일 수 있습니다. Ponemon Institute의 2019년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 데이터 유출로 인한 평균 비용은 현재 392만 달러입니다.
하지만 좋은 소식은 침해가 발생하기 전에 또는 침해가 발생한 후에 침해의 영향을 완화할 수 있는 방법이 있다는 것입니다. Ponemon에 따르면 이 중 가장 중요한 것은 '광범위한 암호화 사용'입니다. 다른 주요 완화 요소로는 데이터 손실 방지, 위협 인텔리전스 공유, 비즈니스 연속성 관리가 있습니다.
첫째, 퍼블릭 클라우드를 사용할 때마다 공동 책임 모델, 즉 클라우드에 대한 보안 책임은 사용자에게 있고 클라우드 제공업체는 클라우드 인프라 내의 보안 책임이 있다는 것을 인식하고 인정해야 합니다.
둘째, 데이터 주권 및 기타 규정 준수 요건과 함께 암호화, 액세스 제어, 모니터링 및 가시성 등 위험을 줄이는 데 큰 영향을 미치는 영역에서 최고 수준의 보호와 전문성을 제공하는 클라우드 제공업체를 선택해야 합니다.
셋째, 온프레미스 가상화 환경과 긴밀하게 통합된 퍼블릭 클라우드 플랫폼, 특히 VMware를 사용해야 합니다. 긴밀한 통합을 통해 가상 머신(VM) 수준에서 높은 가동 시간 가용성으로 클라우드에서 VMware 워크로드를 실행하는 동시에 확장 클러스터와 같은 혁신 기술을 활용하여 위험을 줄이고 미션 크리티컬 애플리케이션의 가용성을 개선할 수 있습니다.
이 세 가지 고려 사항을 염두에 두고 퍼블릭 클라우드 제공업체를 선택할 때 고려해야 할 5가지 중요한 보안 요소를 추가로 살펴보겠습니다.
비즈니스 및 IT 리더가 클라우드 보안에 대해 우려하는 것은 어쩌면 피할 수 없는 일입니다. 미션 크리티컬 데이터와 애플리케이션을 다른 회사에 맡긴다는 생각은 다소 어려울 수 있습니다.
그러나 현재는 보안 리더십과 신뢰에 중점을 두고 암호화, 제어, 규정 준수, 데이터 주권 및 비즈니스 연속성과 같은 주요 영역에서 엔터프라이즈급 보호를 제공하는 퍼블릭 클라우드 제공업체를 선택하면 위험과 우려를 완화할 수 있습니다.
