CISO의 진화: 역할의 변화

Steve Katz는 1995년 Citicorp/Citigroup에 입사하여 세계 최초의 CISO가 되었습니다. CISO의 여정을 시작할 때부터 Katz는 이 역할이 단순한 IT 직책이 아니라 리스크를 줄여 비즈니스에 도움이 되는 일이라는 것을 깨달았습니다. 그 후 몇 년 동안 다른 조직에서도 이 새로운 직책을 추가했으며, 대부분의 조직 구조에서 CISO가 CIO에게 보고했습니다. 많은 CISO가 자신의 역할의 본질을 인식했지만, 그들의 조직은 같은 생각을 하지 않는 경우가 많았습니다.

시간이 흐르면서 CISO는 파트너십 구축, 공급업체와의 협력, 외부 데이터 전송 관리 등 조직 외부의 문제를 관리하게 되었습니다. 그러나 많은 조직은 여전히 주요 사이버 보안 침해나 공격으로 인해 비즈니스가 헤드라인에 오르지 않도록 하는 것이 가장 중요한 책임으로, 그 역할이 주로 IT 영역에 머물러 있다고 생각했습니다. 이는 많은 CISO가 주로 규정 준수 및 위험 관리에 중점을 두었다는 것을 의미합니다.