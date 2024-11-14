AWS 기반 클라우드의 자율 보안: 안전한 미래를 위해 AI의 힘 활용

디지털 세계가 발전함에 따라 기업은 데이터를 저장하고, 운영을 실행하고, 애플리케이션을 관리하기 위해 클라우드 솔루션에 점점 더 많이 의존하고 있습니다. 그러나 이러한 성장에는 클라우드 환경을 안전하게 유지하고 끊임없이 변화하는 규정을 준수해야 하는 과제가 수반됩니다. 따라서 클라우드를 위한 자율 보안(ASC)이라는 개념이 중요합니다.

보안과 규정 준수는 단순한 기술적 유행어가 아니라 모든 규모의 비즈니스에 필수적인 요소입니다. 데이터 유출과 사이버 위협이 증가함에 따라 데이터를 안전하게 보호하고 규제 표준을 충족하는 시스템을 갖추는 것은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 그러나 기존의 보안 및 규정 준수 관리 방법은 상당한 수작업이 필요한 경우가 많아 지연, 오류 또는 취약성으로 이어질 수 있습니다.