AWS 기반 클라우드의 자율 보안: 안전한 미래를 위해 AI의 힘 활용

디지털 세계가 발전함에 따라 기업은 데이터를 저장하고, 운영을 실행하고, 애플리케이션을 관리하기 위해 클라우드 솔루션에 점점 더 많이 의존하고 있습니다. 그러나 이러한 성장에는 클라우드 환경을 안전하게 유지하고 끊임없이 변화하는 규정을 준수해야 하는 과제가 수반됩니다. 따라서 클라우드를 위한 자율 보안(ASC)이라는 개념이 중요합니다.
보안과 규정 준수는 단순한 기술적 유행어가 아니라 모든 규모의 비즈니스에 필수적인 요소입니다. 데이터 유출과 사이버 위협이 증가함에 따라 데이터를 안전하게 보호하고 규제 표준을 충족하는 시스템을 갖추는 것은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 그러나 기존의 보안 및 규정 준수 관리 방법은 상당한 수작업이 필요한 경우가 많아 지연, 오류 또는 취약성으로 이어질 수 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
ASC는 클라우드 환경을 보호하고 규제 및 조직 표준을 준수하도록 하는 것과 관련된 복잡한 작업을 자동화하는 획기적인 솔루션입니다. 생성형 인공 지능(Gen AI) 을 기반으로 하는 ASC는 오늘날의 보안 요구 사항을 충족하고 미래의 과제에 적응하도록 설계되었습니다. ASC는 현재 Amazon Web Services(AWS)에서 실행되는 워크로드를 위해 설계되었습니다.
ASC의 핵심은 AWS 환경의 변경 사항이나 위험을 지속적으로 모니터링하는 지능형 시스템입니다. 즉, 새로운 클라우드 서비스를 추가하거나, 구성을 변경하거나 규모를 확장하는 등 비즈니스가 발전함에 따라 보안 및 규정 준수 프레임워크가 실시간으로 자동 조정됩니다.
데이터 개인정보 보호법, 업계 표준 또는 사이버 보안 프레임워크와 같은 최신 규정 준수는 많은 조직에 지속적인 문제로 작용합니다. 이러한 규정을 준수하지 않으면 막대한 벌금 부과, 신뢰 상실, 그리고 더 나아가 비즈니스 중단이 초래될 수 있습니다.
ASC는 연중무휴 24시간 수호자 역할을 하며 클라우드 설정이 미국 국립표준기술연구소(NIST), 결제 카드 업계 데이터 보안 표준(PCI-DSS), 디지털 운영 복원력 법(DORA) 및 기타 규정 및 표준을 준수하도록 합니다. ASC는 문제를 감지하고 선제적으로 해결하여, 위협 및 규정 준수 요구 사항이 문제가 되기 전에 미리 파악할 수 있도록 지원합니다.
ASC의 기능은 다음과 같이 정의할 수 있습니다.
지속적인 모니터링: ASC는 클라우드 환경을 항상 주시하여 잠재적 위험, 보안 격차 또는 규정 준수 위반을 검사합니다.
자동 조정: ASC는 잘못된 구성이나 새로운 보안 위협과 같은 문제를 감지하면 문제를 해결하기 위해 자동으로 필요한 변경을 수행합니다.
사전 예방적 보호: ASC는 AI 기반 예측을 사용하여 비즈니스 요구 사항을 검토하고 비즈니스에 필요한 안전하고 규정을 준수하는 AWS 리소스 구성을 권장할 수 있습니다. 또한 코드형 인프라(IaC) 템플릿을 생성하여 조직의 규제 표준 및 내부 정책 준수에 필요한 보안 구성으로 AWS 클라우드에 리소스를 배포할 수 있습니다. 규제 표준의 변경이든 새로운 사이버 위협이든 ASC는 그에 따라 보안 설정을 조정할 준비가 되어 있습니다.
필요한 경우 인간의 전문성: ASC는 대부분 자율적이지만 인간의 감독이 전혀 필요 없는 것은 아닙니다. 중요한 결정이 필요할 때 전문가가 개입하여 인간의 판단이 AI의 효율성을 보완하도록 할 수 있습니다.
생성형 AI는 시스템의 사고, 학습, 예측 능력을 강화하는 ASC의 핵심입니다. ASC는 생성형 AI 기능을 통합하여 지속적으로 발전하고 개선합니다. 즉, 시스템은 시간이 지남에 따라 더 스마트해지며 보안 환경의 새로운 과제에 적응합니다.
예를 들어, 새로운 유형의 사이버 공격이 발생하면 ASC는 외부 데이터 소스에서 학습하여 AWS 환경에 적합한 보호 기능을 자동으로 적용할 수 있습니다. 이러한 자가 복구 및 실시간 조정 기능은 기존 보안 솔루션과 ASC의 차별화 요인입니다.
규정 준수의 세계는 점점 더 복잡해지고 있지만, ASC는 규정 준수 관리가 스트레스로 작용하지 않는 미래를 제공합니다. ASC는 모니터링 및 보고와 같은 일상적인 작업을 자동화하여 팀이 가장 잘하는 일인 비즈니스 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다.
클라우드 컴퓨팅으로의 전환은 이미 진행 중이며, 이에 따라 클라우드 환경에서 보안과 규정 준수를 관리하는 보다 스마트하고 효율적인 방법에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 최첨단 생성형 AI를 기반으로 하는 AWS의 ASC가 이를 선도하고 있습니다. ASC는 복잡한 프로세스를 자동화하고 클라우드 환경을 선제적으로 보호함으로써 기업이 보안을 유지하고 규정을 준수하며 미래에 대비할 수 있도록 지원합니다.
IBM X-Force Threat Intelligence Index를 통해 더 빠르고 효과적으로 사이버 공격에 대비하고 대응할 수 있는 인사이트를 확보하세요.
IBM이 주요 기업으로 선정된 이유를 확인하고, 조직의 요구에 가장 적합한 사이버보안 컨설팅 서비스 업체를 선택하기 위한 인사이트를 얻으세요.
최대 규모 엔터프라이즈 보안 제공업체의 솔루션으로 보안 프로그램을 혁신하세요.
사이버 보안 컨설팅, 클라우드 및 관리형 보안 서비스를 통해 비즈니스를 혁신하고 위험을 관리하세요.
AI 기반 사이버 보안 솔루션으로 보안팀의 속도, 정확성, 생산성을 향상시키세요.
데이터 보안, 엔드포인트 관리, ID 및 액세스 관리(IAM) 솔루션 등 어떤 솔루션이 필요하든 IBM의 전문가들이 협력하여 엄격한 보안 태세를 갖추도록 도와드립니다.사이버 보안 컨설팅, 클라우드, 관리형 보안 서비스 분야의 글로벌 리더와 협력하여 기업을 혁신하고 리스크를 관리하세요.