AI 트렌드: 머신 러닝의 역할 자세히 살펴보기

현재 가장 인기 있는 기술은 AI , 더 구체적으로는 생성형 AI입니다. 이러한 추세는 매우 인기가 있어 모든 컨퍼런스와 웨비나 발표자는 자신의 분야에 관계없이 어떤 형태로든 AI를 언급해야 할 의무가 있다고 느낍니다.

AI가 제공하는 혁신과 위험은 흥미롭고도 두려운 일입니다. 하지만 이 기술에 집중하다 보면 인공지능의 중요한 구성 요소인 머신 러닝(ML)이 가려집니다.

간단히 요약하자면, ML은 패턴, 예측 및 최적화를 기반으로 하는 AI의 하위 집합입니다. 사이버 보안 툴은 ML을 사용하여 예측과 패턴을 사용하여 이상 징후를 찾고 잠재적 위협을 탐지합니다. 사람이 로그를 읽는 데 몇 시간을 소비하는 대신, ML은 동일한 작업을 몇 초 만에 수행할 수 있습니다.

AI와 마찬가지로 ML도 오랫동안 존재해 왔습니다. 지금 우리가 AI에 대해 많이 이야기하는 이유는 생성형 AI가 우리가 기술과 소통하는 방식을 완전히 바꿔놓았기 때문입니다. 하지만 ML도 변화하고 있으며 2024년에는 새로운 방식으로 활용되는 것을 보게 될 것입니다.