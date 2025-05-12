구매의 미래: 비용 절감을 넘어 AI 기반 가치 창출로 이동

수십 년 동안 구매는 비용을 절감하고 효율성을 개선하는 능력으로 정의되었습니다. 따라서 기존의 자동화 및 구매 기술은 프로세스를 개선했지만, 구매가 가치를 전달하는 방식을 근본적으로 바꾸지는 못했습니다.
그러나 오늘날 최고 구매 책임자(CPO)와 구매 책임자는 단순히 비용을 절감하는 데 그치지 않고 더 많은 일을 해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 그들은 공급망 중단을 헤쳐나가고, 위험을 완화하고, 규정 준수를 보장하고, 더 광범위한 전략적 목표 달성에 기여해야 합니다. 생성형 AI의 등장으로 이 기능은 자동화를 넘어 전략적 인텔리전스 및 가치 추출로 전환되는 중대한 변화를 겪고 있습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서 "더 스마트해진 스마트 조달"에 따르면, 구매에 AI를 사용하는 기업은 다음과 같은 측정 가능한 성과를 거두고 있습니다.
이러한 결과는 AI가 단순히 구매를 향상시키는 것이 아니라 구매를 재정의하고 있다는 것을 분명하게 보여줍니다.
지금까지 구매 기술은 구매 주문 처리, 송장 매칭 및 계약 관리와 같은 작업을 자동화하는 데 중점을 두었습니다. 이러한 개선으로 운영이 간소화되었지만 구매의 전략적 영향력을 높이는 데는 거의 도움이 되지 않았습니다.
생성형 AI는 구매팀이 다음을 수행할 수 있도록 하여 이러한 상황을 변화시키고 있습니다.
이러한 능력은 구매를 백오피스 기능에서 복원력, 혁신 및 장기적인 가치 창출을 위한 전략적 지렛대로 전환하는 전환점이 됩니다.
구매팀은 기대치가 높아지고, 예산이 빠듯해지며, 비즈니스 요구가 더욱 복잡해짐에 따라 점점 더 많은 압박을 받고 있습니다. 이에 발맞추기 위해서는 구매가 기존의 프로세스 중심적인 역할에서 비즈니스 가치를 창출하는 전략적 파트너로 진화해야 합니다. 진짜 과제는 오래된 도구에 있는 것이 아니라 사고방식의 전환에 있습니다.
주요 조직은 이전에 해오던 작업을 단순히 자동화하는 대신 비즈니스 성과에 선제적으로 영향을 미치고 구체화하기 위해 구매의 역할을 재구상하고 있습니다. 이는 곧 다음을 의미합니다.
• 변화에 대한 대응이 아닌 예측 인사이트를 통한 변화 예측
• 더 스마트한 소싱, 지속가능성 및 공급업체 혁신을 통해 새로운 곳에서 가치 찾기
• 진화하는 기업 우선순위에 맞춰 구매를 조정하기 위해 모든 단계에 인텔리전스 임베딩
구매의 다음 진화는 지속적으로 학습하고 진화하는 AI 시스템인 적응형 인텔리전스에 있습니다. 미래에 대비한 구매 팀은 AI를 활용하여 프로세스를 자동화할 뿐만 아니라 구매를 경쟁 우위로 전환하는 전략적 인사이트를 생성할 것입니다. 경영진의 62%는 생성형 AI가 발견의 속도를 가속화하여 제품 및 서비스 혁신의 새로운 원천으로 이어질 것으로 기대합니다.
AI 기반 구매 인텔리전스를 채택한 조직은 다음을 기대할 수 있습니다.
AI 기반 구매는 더 이상 미래의 개념이 아니라 지금 일어나고 있습니다. AI를 통해 조직은 구매 전략을 처음부터 재고할 수 있습니다. 이러한 변화를 수용하지 못하는 기업은 빠르게 변화하는 시장에서 뒤처질 위험이 있습니다.
최근 IBV 보고서 "구매를 위한 CEO의 가이드"에 따르면, 지금 행동하는 기업은 비용 절감을 주도할 뿐만 아니라 구매를 전사적 성장과 복원력의 핵심 기여자로 자리매김할 것입니다.
