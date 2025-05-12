인공지능

구매의 미래: 비용 절감을 넘어 AI 기반 가치 창출로 이동

Think Event에서 고급 터치 스크린 기술을 사용하는 클라이언트

작성자

Li Yan

Global Procurement Offering Leader and Associate Partner

수십 년 동안 구매는 비용을 절감하고 효율성을 개선하는 능력으로 정의되었습니다. 따라서 기존의 자동화 및 구매 기술은 프로세스를 개선했지만, 구매가 가치를 전달하는 방식을 근본적으로 바꾸지는 못했습니다.

그러나 오늘날 최고 구매 책임자(CPO)와 구매 책임자는 단순히 비용을 절감하는 데 그치지 않고 더 많은 일을 해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 그들은 공급망 중단을 헤쳐나가고, 위험을 완화하고, 규정 준수를 보장하고, 더 광범위한 전략적 목표 달성에 기여해야 합니다. 생성형 AI의 등장으로 이 기능은 자동화를 넘어 전략적 인텔리전스 및 가치 추출로 전환되는 중대한 변화를 겪고 있습니다.

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

AI 지원 구매의 측정 가능한 전략적 영향

IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서 "더 스마트해진 스마트 조달"에 따르면, 구매에 AI를 사용하는 기업은 다음과 같은 측정 가능한 성과를 거두고 있습니다.

  • AI 기반 카테고리 인텔리전스 및 예측 분석을 통해 6개월 이내에 구매 비용을 40~ 70% 절감
  • 수동 프로세스를 자동화하고 데이터 기반 의사 결정을 지원하여 공급업체 온보딩 속도를 10배 높이고 가격 분석 시간을 2일에서 10분으로 단축
  • AI 기반 공급업체 계약 분석을 통해 7천만 달러 이상의 중복 및 잘못된 결제를 방지하고 계약 준수 강화 및 위험 완화
  • AI 기반 통찰력을 사용하여 협상 및 성과 추적을 향상시킴으로써 공급업체 관계 관리 강화
  • AI가 보다 친환경적이고 책임감 있는 소싱을 위한 기회를 식별함에 따라 지속 가능성 노력 개선

이러한 결과는 AI가 단순히 구매를 향상시키는 것이 아니라 구매를 재정의하고 있다는 것을 분명하게 보여줍니다.

데모

watsonx Orchestrate로 구매/조달 업그레이드

IBM의 업계 최고의 어시스턴트 기술인 watsonx Orchestrate의 자동화 및 생성형 AI를 통해 조달 프로세스를 혁신함으로써 조달 전문가가 잠재력을 최대한 발휘하고 생산성을 높일 수 있도록 지원하세요.
데모 시청하기

AI 지원 구매로 선제적 기회 창출

지금까지 구매 기술은 구매 주문 처리, 송장 매칭 및 계약 관리와 같은 작업을 자동화하는 데 중점을 두었습니다. 이러한 개선으로 운영이 간소화되었지만 구매의 전략적 영향력을 높이는 데는 거의 도움이 되지 않았습니다.

생성형 AI는 구매팀이 다음을 수행할 수 있도록 하여 이러한 상황을 변화시키고 있습니다.

  • 시장 변화와 공급망 위험이 발생하기 전에 예측하여 사전 예방적 조정이 가능
  • 카테고리 인텔리전스를 사용하여 실시간 데이터를 기반으로 더 스마트한 소싱 의사 결정 내리기
  • AI 기반 협상 및 성과 분석을 통해 공급업체 참여 강화
  • 공급업체의 행동을 분석하고 규정 준수를 지원하여 지속가능성 및 규정 준수 노력 개선

이러한 능력은 구매를 백오피스 기능에서 복원력, 혁신 및 장기적인 가치 창출을 위한 전략적 지렛대로 전환하는 전환점이 됩니다.

기업에서 구매의 목적에 대한 재고

구매팀은 기대치가 높아지고, 예산이 빠듯해지며, 비즈니스 요구가 더욱 복잡해짐에 따라 점점 더 많은 압박을 받고 있습니다. 이에 발맞추기 위해서는 구매가 기존의 프로세스 중심적인 역할에서 비즈니스 가치를 창출하는 전략적 파트너로 진화해야 합니다. 진짜 과제는 오래된 도구에 있는 것이 아니라 사고방식의 전환에 있습니다.

주요 조직은 이전에 해오던 작업을 단순히 자동화하는 대신 비즈니스 성과에 선제적으로 영향을 미치고 구체화하기 위해 구매의 역할을 재구상하고 있습니다. 이는 곧 다음을 의미합니다.

 • 변화에 대한 대응이 아닌 예측 인사이트를 통한 변화 예측
• 더 스마트한 소싱, 지속가능성 및 공급업체 혁신을 통해 새로운 곳에서 가치 찾기
• 진화하는 기업 우선순위에 맞춰 구매를 조정하기 위해 모든 단계에 인텔리전스 임베딩

차세대 프론티어: 적응형 및 지능형 구매

구매의 다음 진화는 지속적으로 학습하고 진화하는 AI 시스템인 적응형 인텔리전스에 있습니다. 미래에 대비한 구매 팀은 AI를 활용하여 프로세스를 자동화할 뿐만 아니라 구매를 경쟁 우위로 전환하는 전략적 인사이트를 생성할 것입니다. 경영진의 62%는 생성형 AI가 발견의 속도를 가속화하여 제품 및 서비스 혁신의 새로운 원천으로 이어질 것으로 기대합니다.

AI 기반 구매 인텔리전스를 채택한 조직은 다음을 기대할 수 있습니다.

  • AI 기반 추천으로 카테고리 관리 재정의
  • 더 스마트한 계약 및 위험 관리를 통해 공급업체 협업 강화
  • 실시간 시장 데이터를 기반으로 소싱 전략을 동적으로 조정하여 구매 민첩성 향상

지금이 바로 행동해야 할 때입니다

AI 기반 구매는 더 이상 미래의 개념이 아니라 지금 일어나고 있습니다. AI를 통해 조직은 구매 전략을 처음부터 재고할 수 있습니다. 이러한 변화를 수용하지 못하는 기업은 빠르게 변화하는 시장에서 뒤처질 위험이 있습니다.

최근 IBV 보고서 "구매를 위한 CEO의 가이드"에 따르면, 지금 행동하는 기업은 비용 절감을 주도할 뿐만 아니라 구매를 전사적 성장과 복원력의 핵심 기여자로 자리매김할 것입니다.

구매를 경쟁 우위로 전환할 준비가 되셨나요? 라이브 웨비나에 등록하여 생성형 AI를 활용하여 더 스마트한 의사 결정을 내리고 효율성을 개선하며 측정 가능한 비즈니스 영향력을 제공하는 방법을 알아보세요.

리소스

비즈니스에 맞게 구축된 AI 에이전트로 생산성 확장

비즈니스 운영에 손쉽게 통합할 수 있는 AI 에이전트의 획기적인 잠재력에 대해 알아보세요.

2025년 AI 에이전트 구매자 가이드

이 포괄적인 가이드를 통해 주요 사용 사례, 핵심 능력 및 단계별 권장 사항을 분석하여 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움을 받으세요.
Coca-Cola Europacific Partners가 조달 프로세스를 혁신하는 방법

CCEP가 IBM Consulting과 파트너십을 맺고 AI 기반 인사이트를 활용하여 4천만 달러 이상의 비용 절감 및 방지 효과를 달성한 방법을 알아보세요.
2025년 CEO 가이드: 비즈니스 성장을 촉진하기 위한 다섯 가지 사고 전환

다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
IBM이 최초의 공급망을 구축한 방법

IBM이 고객 충성도와 성장을 촉진하기 위해 차별화된 고객 경험을 제공하기 위한 혁신 전략을 모색하기 시작한 방법에 대해 자세히 알아보세요.

IBM, 2024년 HFS Horizons 보고서에서 조달 리더로 선정

소싱 및 조달 가치 사슬의 HFS 정의 전반에 걸쳐 서비스 제공업체의 능력을 살펴보고 서비스 제공에 대해 더 자세히 알아보세요.

귀사에서는 생성형 AI를 활용할 준비가 되어 있나요?

이 IDC 스포트라이트 보고서에 등록하여 생성형 AI를 통해 비즈니스 데이터의 잠재력을 최대한으로 활용하는 방법에 대해 알아보세요.

관련 솔루션
구매/조달용 AI 에이전트

사전 구축된 엔터프라이즈급 watsonx 조달 에이전트로 AI 구매를 더욱 빠르게 혁신하세요

 watsonx Orchestrate 살펴보기
조달 솔루션

공급업체 및 업계 파트너와 협업하여 소스부터 결제까지 가치를 극대화하세요.

         조달 솔루션 살펴보기
    조달 컨설팅 서비스

    IBM의 조달 컨설팅 및 아웃소싱 서비스로 조달 운영을 혁신하세요.

         조달 서비스 살펴보기
    다음 단계 안내

    IBM watsonx Orchestrate를 사용하여 수동 조달 작업을 자동화하고 후보자 검색을 가속화하세요.

         watsonx Orchestrate 살펴보기 데모 예약