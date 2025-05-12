구매의 미래: 비용 절감을 넘어 AI 기반 가치 창출로 이동

수십 년 동안 구매는 비용을 절감하고 효율성을 개선하는 능력으로 정의되었습니다. 따라서 기존의 자동화 및 구매 기술은 프로세스를 개선했지만, 구매가 가치를 전달하는 방식을 근본적으로 바꾸지는 못했습니다.

그러나 오늘날 최고 구매 책임자(CPO)와 구매 책임자는 단순히 비용을 절감하는 데 그치지 않고 더 많은 일을 해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 그들은 공급망 중단을 헤쳐나가고, 위험을 완화하고, 규정 준수를 보장하고, 더 광범위한 전략적 목표 달성에 기여해야 합니다. 생성형 AI의 등장으로 이 기능은 자동화를 넘어 전략적 인텔리전스 및 가치 추출로 전환되는 중대한 변화를 겪고 있습니다.