성공적인 클라우드 마이그레이션을 위한 6가지 핵심 요소

조직이 비즈니스를 발전시키기 위해 클라우드 투자를 계속 늘리면서 클라우드 도입은 IT 최적화의 필수 요소가 되었습니다. 클라우드 마이그레이션을 통해 기업은 민첩성을 높이고 비효율성을 개선하며 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 오늘날에는 안정성과 유연성의 필요성이 그 어느 때보다 절실합니다.
최적화된 IT 인프라는 조직마다 다르지만 퍼블릭 클라우드와 기존 IT 환경의 조합으로 구성되는 경우가 많습니다. IDG 설문조사에서 주요 IT 의사 결정권자의 73%는 이미 이러한 클라우드 컴퓨팅 조합을 채택했으며, 또 다른 17%는 향후 12개월 이내에 채택할 의향이 있다고 답했습니다.
하지만 운영 중단을 우려하는 기업의 경우 클라우드 인프라를 도입하는 것이 '모 아니면 도'의 문제일 필요는 없습니다. 기업은 하이브리드 클라우드 모델에 애플리케이션을 통합하여 기존 온프레미스 환경에서 자산을 계속 실행하면서 클라우드 기술의 이점을 누릴 수 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
클라우드 환경으로 마이그레이션하면 운영 성능 및 민첩성, 워크로드 확장성 및 보안을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기업은 거의 모든 소스에서 워크로드를 마이그레이션하고 다음과 같은 하이브리드 클라우드의 이점을 빠르게 활용할 수 있습니다.
클라우드 마이그레이션 프로세스를 시작하기 전에 아래 단계를 따라 필요한 사항을 명확하게 이해하세요.
클라우드로의 여정을 시작하기 전에 달성하고자 하는 목표를 명확하게 설정하세요. 이는 IT 인프라의 기준 지표를 캡처하여 워크로드를 자산 및 애플리케이션에 매핑하는 것부터 시작됩니다. 현재 상황을 기본적으로 파악하면 페이지 로드 시간, 응답 시간, 가용성, CPU 사용량, 메모리 사용량, 전환율 등 클라우드 마이그레이션 핵심 성능 지표(KPI)를 설정하는 데 도움이 됩니다.
전략 개발은 기술보다 비즈니스 목표를 우선시하는 방식으로 조기에 수행되어야 하며, 이러한 지표를 통해 다양한 범주에 대한 측정이 가능합니다.
모든 앱이 클라우드 친화적인 것은 아닙니다. 일부는 퍼블릭 클라우드보다 하이브리드 클라우드에서 더 나은 성능을 발휘합니다. 일부는 약간의 조정이 필요할 수 있고, 다른 일부는 심층적인 코드 변경이 필요할 수 있습니다. 아키텍처, 복잡성 및 구현에 대한 전체 분석은 마이그레이션 후보다는 마이그레이션 전에 하는 것이 더 쉽습니다.
어떤 애플리케이션을 클라우드로 이전할지 평가할 때는 다음 질문에 유의하세요.
아키텍처를 분석하고 애플리케이션을 주의 깊게 살펴보면 마이그레이션이 적절한지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
최적화의 핵심은 전환 과정과 그 이후에 클라우드 마이그레이션 프로세스를 안내하는 데 도움을 줄 수 있는 클라우드 제공업체를 선택하는 것입니다. 몇 가지 주요 질문은 다음과 같습니다.
클라우드로의 전환은 간단하지 않습니다. 따라서 선택하는 서비스 제공업체는 글로벌 규모의 클라우드 마이그레이션을 관리하는 데 필요한 복잡한 작업을 관리할 수 있는 검증된 경험을 보유하고 있어야 합니다. 여기에는 마일스톤 기반 진행 상황과 결과를 포함하는 서비스 수준 계약 제공이 포함됩니다.
위험 관리는 매우 중요하며, 클라우드 마이그레이션 중에는 민감한 데이터가 노출될 수 있습니다. 비즈니스 프로세스의 마이그레이션 후 검증은 자동화된 제어가 정상적인 운영을 방해하지 않고 동일한 결과를 생성하는지 확인하는 데 매우 중요합니다.
서비스 제공업체는 마이그레이션 프로세스의 모든 측면을 해결할 수 있는 강력하고 검증된 방법론을 갖추고 있어야 합니다. 여기에는 복잡한 트랜잭션을 일관된 기준으로 글로벌 규모로 관리할 수 있는 프레임워크가 포함되어야 합니다. 진행 상황 및 결과에 대한 합의된 마일스톤과 함께 이 모든 것을 서비스 수준 계약(SLA)에 명시해야 합니다.
이전 단계를 주의 깊게 따랐다면 이 마지막 단계는 비교적 쉬울 것입니다. 그러나 클라우드로 마이그레이션하는 방법은 애플리케이션의 복잡성과 아키텍처, 데이터 아키텍처에 따라 부분적으로 달라집니다. 전체 애플리케이션을 이동하고 테스트를 실행하여 제대로 작동하는지 확인한 다음 온프레미스 트래픽을 전환할 수 있습니다. 또는 보다 단편적인 접근 방식을 취하여 고객을 천천히 이동시키고 검증한 다음 모든 고객이 클라우드로 이동할 때까지 이 프로세스를 계속할 수도 있습니다.
빠른 도입, 비용 효율성, 확장성을 포함한 IT 최적화의 결과는 비즈니스 혁신과 디지털 혁신을 추진하는 데 도움이 될 것입니다. 마이그레이션할 애플리케이션과 워크로드를 신중하게 고려하여 단계적 접근 방식으로 클라우드를 채택하면 기업이 비즈니스 운영을 중단하지 않고도 이러한 이점을 얻을 수 있습니다.
IBM의 최신 보고서를 통해 클라우드 마이그레이션에 대한 필수 인사이트를 확인하세요. 모든 기술 리더가 알아야 할 10가지 주요 사실을 알아보세요.
서비스형 인프라(IaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS)의 주요 차이점을 알아보세요. 각 클라우드 모델이 다양한 수준의 제어, 확장성 및 관리 기능을 제공하여 여러 가지 비즈니스 요구를 충족하는 방법을 살펴보세요
최소한의 중단과 최적화된 성능을 보장하면서 플랫폼 또는 환경 전반에 걸쳐 애플리케이션을 마이그레이션하는 과정에 관해 알아보세요. 레거시 및 최신 애플리케이션의 마이그레이션 전략, 사용 사례 및 단계를 알아보세요.
리프트 앤 시프트 전략을 통해 애플리케이션을 클라우드로 빠르게 전환하여 기존 인프라를 유지하면서 클라우드의 이점을 누리는 방법을 알아보세요. 많은 기업에서 이 접근 방식을 선호하는 이유, VMware 워크로드 및 사용 사례를 살펴보세요.
VMware vSphere 워크로드를 자동 마이그레이션을 제공하는 셀프 서비스 마이그레이션 툴인 RackWare Management Module(RMM)을 통해 IBM Cloud로 마이그레이션하세요.
클라우드에서 네트워크 프로비저닝 및 오케스트레이션을 자동화하여 마이그레이션을 간소화하고 민첩성을 향상하며 원활한 운영을 보장하세요.
IBM Instana Observability는 마이크로서비스 환경에 대한 애플리케이션 검색, 모니터링, 추적 및 근본 원인 분석을 자동화합니다.
IBM Turbonomic은 AI를 사용하여 멀티클라우드 환경의 성능, 비용, 규정 준수를 최적화하는 애플리케이션 자원 관리 소프트웨어입니다. SaaS 또는 자체 호스팅으로 사용할 수 있습니다.
IBM의 전문 컨설팅 서비스를 통해 클라우드 마이그레이션 여정을 가속화하세요. IBM 솔루션이 클라우드로 효율적으로 전환하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보거나, 라이브 데모를 예약하여 실제 IBM Turbonomic의 이점을 확인해 보세요.