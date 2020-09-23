성공적인 클라우드 마이그레이션을 위한 6가지 핵심 요소

클라우드 환경으로 마이그레이션하면 운영 성능 및 민첩성, 워크로드 확장성 및 보안을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기업은 거의 모든 소스에서 워크로드를 마이그레이션하고 다음과 같은 하이브리드 클라우드의 이점을 빠르게 활용할 수 있습니다.

온디맨드형 IT 리소스로 민첩성을 향상하여 기업이 예상치 못한 급증 또는 계절적 사용 패턴에 따라 확장할 수 있도록 합니다.

운영 비용 모델에서 종량제(pay-as-you-go) 방식으로 전환하면 자본 지출을 줄이는 것이 가능해집니다.

물리적 하드웨어와 네트워킹부터 소프트웨어와 인력에 이르기까지 스택 전반에 걸쳐 다양한 옵션으로 보안을 강화합니다.

클라우드 마이그레이션 프로세스를 시작하기 전에 아래 단계를 따라 필요한 사항을 명확하게 이해하세요.

1. 전략 개발

클라우드로의 여정을 시작하기 전에 달성하고자 하는 목표를 명확하게 설정하세요. 이는 IT 인프라의 기준 지표를 캡처하여 워크로드를 자산 및 애플리케이션에 매핑하는 것부터 시작됩니다. 현재 상황을 기본적으로 파악하면 페이지 로드 시간, 응답 시간, 가용성, CPU 사용량, 메모리 사용량, 전환율 등 클라우드 마이그레이션 핵심 성능 지표(KPI)를 설정하는 데 도움이 됩니다.

전략 개발은 기술보다 비즈니스 목표를 우선시하는 방식으로 조기에 수행되어야 하며, 이러한 지표를 통해 다양한 범주에 대한 측정이 가능합니다.

2. 적합한 애플리케이션 식별

모든 앱이 클라우드 친화적인 것은 아닙니다. 일부는 퍼블릭 클라우드보다 하이브리드 클라우드에서 더 나은 성능을 발휘합니다. 일부는 약간의 조정이 필요할 수 있고, 다른 일부는 심층적인 코드 변경이 필요할 수 있습니다. 아키텍처, 복잡성 및 구현에 대한 전체 분석은 마이그레이션 후보다는 마이그레이션 전에 하는 것이 더 쉽습니다.

어떤 애플리케이션을 클라우드로 이전할지 평가할 때는 다음 질문에 유의하세요.

어떤 애플리케이션은 있는 그대로 이동할 수 있고 어떤 애플리케이션은 재설계해야 할까요?

재설계가 필요한 경우 필요한 복잡성 수준은 어느 정도일까요?

클라우드 제공업체에 워크로드를 재구성하지 않고 마이그레이션할 수 있는 서비스가 있나요?

이전할 각 애플리케이션의 투자 수익률은 얼마이며, 이를 달성하는 데 얼마나 걸릴까요?

클라우드로 전환하는 것이 비용 효율적이고 안전하다고 판단되는 애플리케이션의 경우 퍼블릭, 프라이빗 또는 멀티클라우드 중 어떤 유형의 클라우드 환경이 가장 적합할까요?

아키텍처를 분석하고 애플리케이션을 주의 깊게 살펴보면 마이그레이션이 적절한지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. 적합한 클라우드 제공업체 확보

최적화의 핵심은 전환 과정과 그 이후에 클라우드 마이그레이션 프로세스를 안내하는 데 도움을 줄 수 있는 클라우드 제공업체를 선택하는 것입니다. 몇 가지 주요 질문은 다음과 같습니다.

프로세스를 더 쉽게 진행하는 데 도움이 되는 타사 툴을 포함하여 어떤 툴을 사용할 수 있나요?

경험 수준은 어느 정도인가요?

퍼블릭, 프라이빗, 멀티클라우드 환경을 규모에 관계없이 지원할 수 있나요?

복잡한 상호 의존성, 유연하지 않은 아키텍처 또는 중복되고 오래된 기술을 처리하는 데 어떻게 도움이 될까요?

마이그레이션 프로세스 전반에 걸쳐 어떤 수준의 지원을 제공할 수 있나요?

클라우드로의 전환은 간단하지 않습니다. 따라서 선택하는 서비스 제공업체는 글로벌 규모의 클라우드 마이그레이션을 관리하는 데 필요한 복잡한 작업을 관리할 수 있는 검증된 경험을 보유하고 있어야 합니다. 여기에는 마일스톤 기반 진행 상황과 결과를 포함하는 서비스 수준 계약 제공이 포함됩니다.

4. 데이터 무결성 및 운영 연속성 유지

위험 관리는 매우 중요하며, 클라우드 마이그레이션 중에는 민감한 데이터가 노출될 수 있습니다. 비즈니스 프로세스의 마이그레이션 후 검증은 자동화된 제어가 정상적인 운영을 방해하지 않고 동일한 결과를 생성하는지 확인하는 데 매우 중요합니다.

5. 엔드투엔드 접근 방식 채택

서비스 제공업체는 마이그레이션 프로세스의 모든 측면을 해결할 수 있는 강력하고 검증된 방법론을 갖추고 있어야 합니다. 여기에는 복잡한 트랜잭션을 일관된 기준으로 글로벌 규모로 관리할 수 있는 프레임워크가 포함되어야 합니다. 진행 상황 및 결과에 대한 합의된 마일스톤과 함께 이 모든 것을 서비스 수준 계약(SLA)에 명시해야 합니다.

6. 클라우드 마이그레이션 실행

이전 단계를 주의 깊게 따랐다면 이 마지막 단계는 비교적 쉬울 것입니다. 그러나 클라우드로 마이그레이션하는 방법은 애플리케이션의 복잡성과 아키텍처, 데이터 아키텍처에 따라 부분적으로 달라집니다. 전체 애플리케이션을 이동하고 테스트를 실행하여 제대로 작동하는지 확인한 다음 온프레미스 트래픽을 전환할 수 있습니다. 또는 보다 단편적인 접근 방식을 취하여 고객을 천천히 이동시키고 검증한 다음 모든 고객이 클라우드로 이동할 때까지 이 프로세스를 계속할 수도 있습니다.