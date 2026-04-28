분리된 레거시 미들웨어 툴은 통합되지 않으면 비즈니스 성장을 늦출 수 있습니다. 비즈니스 운영에서는 API, 애플리케이션 통합, B2B, 파일 전송, 이벤트 전반에 걸쳐 통합 미들웨어 간 데이터가 원활하게 흐를 필요성이 점점 커지고 있습니다. 이제 AI 에이전트는 기존 미들웨어와 연결되어야 하는 새로운 유형의 "스마트 미들웨어"로서, 새로운 복잡성과 기회를 동시에 추가하고 있습니다. AI 시대에서 Integration Platform as a Service(iPaaS)는 더 이상 선택이 아니라, 복잡성을 줄이고 비즈니스 생산성의 기반을 제공하는 필수 요소입니다​.