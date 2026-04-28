AI 에이전트 통합은 미들웨어의 최신 과제이자 기회입니다. 미들웨어 iPaaS(서비스형 통합 플랫폼, Integration Platform as a Service)를 통해 AI를 운영 환경에 적용하세요.
분리된 레거시 미들웨어 툴은 통합되지 않으면 비즈니스 성장을 늦출 수 있습니다. 비즈니스 운영에서는 API, 애플리케이션 통합, B2B, 파일 전송, 이벤트 전반에 걸쳐 통합 미들웨어 간 데이터가 원활하게 흐를 필요성이 점점 커지고 있습니다. 이제 AI 에이전트는 기존 미들웨어와 연결되어야 하는 새로운 유형의 "스마트 미들웨어"로서, 새로운 복잡성과 기회를 동시에 추가하고 있습니다. AI 시대에서 Integration Platform as a Service(iPaaS)는 더 이상 선택이 아니라, 복잡성을 줄이고 비즈니스 생산성의 기반을 제공하는 필수 요소입니다.
현대적인 미들웨어 솔루션에는 포괄적인 AI 및 에이전틱 기능 지원이 필수입니다. 조직은 성장을 가속화하기 위해 AI 에이전트에 투자하고 있습니다. CEO들은 공격적으로 투자하고 있지만, AI 파일럿의 95%는 운영 단계에 도달하기 전에 중단됩니다.¹
현대적인 미들웨어는 하나의 플랫폼에서 다양한 연결성과 통합 패턴을 지원해야 합니다. 이를 통해 조직은 미들웨어를 중앙화, 표준화, 최적화하여 비즈니스 생산성을 높일 수 있습니다.
현대적인 미들웨어 솔루션은 연결성과 통합 생산성을 향상시켜야 합니다. 솔루션에는 노코드, 로우코드, 프로코드 및 AI 어시스턴트를 포함하여 미들웨어 프로젝트를 단순화하고 가속화해야 합니다.
미들웨어를 엔드투엔드로 보호하려면 모든 환경에서 일관된 보안 정책과 통제가 필요합니다.
현대적인 미들웨어 인프라는 운영 데이터 통합과 대규모 데이터 이동을 모두 지원해야 합니다. IBM은 미들웨어의 주요 요구 사항을 지원하는 솔루션을 제공합니다.
미들웨어 통합 기술을 단일 플랫폼으로 결합하면 다양한 방식으로 생산성이 향상됩니다.
단일 통합 미들웨어 계층은 새로운 AI 에이전트를 모든 비즈니스 프로세스에 배포, 관리 및 통합할 수 있도록 지원하며, 조직 전반에서 에이전틱 생산성을 가능하게 합니다.
데이터 양은 계속 증가하고 있습니다. 대량의 데이터를 적시에 적절한 위치로 안전하고 규정을 준수하여 이동시키는 것은 모든 조직에 지속적으로 중요한 핵심 과제입니다.
AI는 미들웨어의 최신 형태입니다. AI는 조직 전반의 비즈니스 생산성을 향상시킬 큰 가능성을 가지고 있지만, 기존 미들웨어 솔루션과 통합되어야 합니다.
API 확산은 비즈니스 속도를 저하시킵니다. API 라이프사이클을 관리하고, 어디에 있든 모든 API 유형을 원활하게 개발, 관리, 보호 및 공유하세요. 생성형 AI 기능은 수작업을 자동화하여 시간을 절약하고 품질을 보장합니다.
모든 애플리케이션을 연결하고 하이브리드 워크플로를 엔드투엔드로 오케스트레이션하는 클라우드 우선 애플리케이션 통합을 통해 복잡한 통합을 손쉽게 관리하고, 통합 확산을 체계적으로 정리하세요. 애플리케이션을 통합하세요. 업무를 자동화하세요.
AI를 활용해 온보딩을 가속화하고, 신규, 레거시 또는 복잡한 시스템을 사용하는 모든 거래 파트너와의 B2B 업무를 현대화하세요. B2B를 다른 미들웨어와 쉽게 통합하여 모든 비즈니스 프로세스의 일부로 EDI 문서를 안정적으로 교환하세요.
혼란 없이 Kafka 이벤트를 검색, 보호 및 확장하세요. IBM® Event Endpoint Management는 액세스, 정책 적용, 통합을 위한 통합 컨트롤 플레인을 제공합니다. 필요한 이벤트를 찾고, 즉시 자격 증명을 얻고, 구축을 시작하세요. 더 이상 Kafka 클러스터나 오래된 주제 문서를 찾아 헤맬 필요가 없습니다.
독점 FASP 기술은 데이터 이동을 최대 100배까지 가속화하며, 내장된 암호화로 전송 전반을 엔드투엔드로 보호합니다.
헬스케어: HIPAA 규정을 준수하는 환자 데이터 전송
제조: 대용량 파일의 빠른 공유로 생산성 향상
미디어 및 엔터테인먼트: 글로벌 배포를 위한 영상 제작
에너지: 해상 및 공중 위치로 대규모 데이터를 전송하고 다시 가져옵니다.
IT: 모든 규모의 데이터 저장소를 전 세계적으로 복제 및 동기화
내장된 자동화를 통해 생산성을 극대화하고 위치 간 데이터를 원활하게 이동하세요.
- 대규모 데이터 워크플로를 자동화하고 확장하여 효율성을 향상시키세요.
- API 및 SDK를 사용하여 기존 앱과 워크플로에 원활하게 통합하세요.
- 200개 이상의 플러그인을 사용하여 비즈니스를 확장하세요.
AI가 적용된 IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation 플랫폼은 하이브리드 클라우드로의 전환을 가속화하고 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. IBM의 클라우드 배포 솔루션은 효율성, 지속가능성 및 출시 시간을 개선합니다. IBM의 유연한 클라우드 환경은 IT 작업 자동화, 애플리케이션 현대화 및 클라우드 네이티브 개발을 지원합니다. 에이전틱 AI를 통해 팀은 플랫폼 전반에서 애플리케이션을 공동 제작하고 실시간으로 조정하며 관리할 수 있습니다.
1) Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, 2025년 7월.