AI는 업무 수행 방식을 혁신하고 있지만, 올바른 거버넌스 없이는 위험과 복잡성을 초래할 수도 있습니다. 강력한 거버넌스 기반은 조직이 감독을 잃지 않고 팀과 워크플로 전반에서 AI를 자신 있게 확장할 수 있음을 의미합니다. 통합이 증가하고 데이터 흐름이 더욱 동적으로 변함에 따라 거버넌스는 보안, 책임, 신뢰를 보장합니다. 중앙 집중식 가시성과 통합 관리를 제공함으로써 모든 데이터 접점을 추적, 관리 및 보호하는 동시에 기업이 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원합니다.

올바른 거버넌스를 구축하면 AI는 파일럿 단계에서 프로덕션 단계로 자신 있게 전환할 수 있습니다. 거버넌스가 없으면 AI 에이전트는 데이터 유출부터 규정 위반에 이르기까지 위험을 초래할 수 있습니다. IBM의 거버넌스 계층은 모든 상호 작용이 안전하고 감사 가능하며 정책 중심으로 이루어지도록 보장합니다.