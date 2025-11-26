중앙 집중식 제어 및 연합 관리로 워크플로와 팀 전반에서 AI 활성화 촉진
AI는 업무 수행 방식을 혁신하고 있지만, 올바른 거버넌스 없이는 위험과 복잡성을 초래할 수도 있습니다. 강력한 거버넌스 기반은 조직이 감독을 잃지 않고 팀과 워크플로 전반에서 AI를 자신 있게 확장할 수 있음을 의미합니다. 통합이 증가하고 데이터 흐름이 더욱 동적으로 변함에 따라 거버넌스는 보안, 책임, 신뢰를 보장합니다. 중앙 집중식 가시성과 통합 관리를 제공함으로써 모든 데이터 접점을 추적, 관리 및 보호하는 동시에 기업이 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원합니다.
올바른 거버넌스를 구축하면 AI는 파일럿 단계에서 프로덕션 단계로 자신 있게 전환할 수 있습니다. 거버넌스가 없으면 AI 에이전트는 데이터 유출부터 규정 위반에 이르기까지 위험을 초래할 수 있습니다. IBM의 거버넌스 계층은 모든 상호 작용이 안전하고 감사 가능하며 정책 중심으로 이루어지도록 보장합니다.
엔터프라이즈 통합 자산은 종종 흩어져 있고 사일로화되어 관리가 어려워 혁신을 더디게 하고 위험을 증가시킵니다. IBM의 통합 자산 카탈로그는 이를 변화시킵니다.
이 카탈로그는 API, 통합 및 B2B 자산을 하나의 관리되는 메타데이터 계층으로 통합하여 다음을 지원합니다.
카탈로그를 사용하면 안전하고 예측 가능하며 확장 가능한 재사용이 가능해지므로 에이전틱 엔터프라이즈의 중요한 기반이 됩니다.
AI 게이트웨이는 셀프서비스 등록, 토큰 기반 속도 제한, 캐싱 및 통합 사용 대시보드를 통해 엔터프라이즈 애플리케이션과 LLM API 간의 상호 작용을 중앙 집중화하고 보호합니다. AI 게이트웨이는 애플리케이션에서 LLM API 사용을 중앙에서 관리하고 제어하는 정책과 대규모 언어 모델(LLM)에 관한 선택을 더 빠르게 결정할 수 있는 주요 분석 및 인사이트를 제공합니다.
MCP 게이트웨이는 엔터프라이즈 데이터 및 기능에 대한 에이전트의 액세스를 관리합니다. 기본적으로 MCP 지원, 프로토콜 중개, 엔드포인트 보호, 정책 논리 적용, 추적성 제공을 수행합니다. 향후에는 A2AGateway로 게이트웨이를 보완할 예정입니다. 다른 에이전트에 대한 에이전트의 액세스 권한을 관리하여 다른 에이전트에 작업을 안전하게 위임할 수 있습니다.
오늘날의 엔터프라이즈 IT 환경은 점점 더 분산되고 있으며 특수 게이트웨이, 온프레미스 및 멀티클라우드 배포, 다수의 사용자로 인해 과거 어느 때보다도 단편화가 심화되고 있습니다. 이러한 복잡성을 제어하는 것은 위험을 줄이고 성공에 필요한 민첩성, 복원력, 보안 및 규모를 유지하는 데 매우 중요합니다.
사일로화된 통합 콘솔과 달리 IBM webMethods 하이브리드 컨트롤 플레인은 IBM, 서드파티 및 하이브리드 런타임을 한 곳에서 관리하고 거버넌스할 수 있는 단일 플랫폼을 제공합니다. 조직은 온프레미스, 멀티클라우드 환경 또는 엣지에서 실행되는 에이전트, 통합, API, 이벤트 등에 대한 심층적인 가시성과 거버넌스를 확보할 수 있습니다.