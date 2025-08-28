2025년 8월 28일
IBM이 2025년 3분기 Forrester Wave™ 서비스형 통합 플랫폼(iPaaS) 부문 리더로 선정되고 Current Offering 부문에서 모든 공급업체 중 1위를 차지했습니다.
특히 Leaders 부문에 선정된 공급업체는 3곳에 불과하며 그중 하나가 IBM입니다. 이는 통합에 변화를 일으키고 혁신을 가속화하며 AI의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원하겠다는 IBM의 약속을 실현하는 데 있어 중요한 이정표입니다.
이번 리더 선정은 IBM과 webMethods 통합 포트폴리오를 결합하여 매끄럽게 통일된 경험을 제공하며 AI 시대를 위한 통합을 재정의한다는 IBM의 인수 전략이 확실하게 인정을 받은 것이라고 볼 수 있습니다.
iPaaS 시장은 빠르게 진화하고 성장하고 있으며, IBM이 Forrester의 Wave에서 리더로 인정받은 것은 우리의 전략과 투자의 강점을 보여주는 결과라고 믿습니다. webMethods를 인수하고 IBM webMethods Hybrid Integration을 선보이면서 IBM은 계속해서 AI와 혁신에 집중합니다. Forrester 보고서는 단일 컨트롤 플레인에서 모든 통합을 지원한다는 IBM의 비전을 개괄하고 적응형 자동화를 위한 AI 서비스 역량을 보여줍니다.
IBM Think 2025에서 IBM webMethods Hybrid Integration을 처음 공개하면서, IBM은 빠른 속도로 이루어지는 혁신에 좋은 소식을 보태게 되어 더 없이 기쁩니다. 지난 몇 달 동안 IBM은 고객들이 '판도를 바꾼다'고 부르는 AI 에이전트, 조직이 AI 서비스를 이용하기 위한 단일 제어 지점을 제공하는 AI 게이트웨이, 모든 장소와 모든 런타임을 위한 단일 컨트롤 플레인을 출시했습니다. IBM의 로드맵에는 라이프사이클 전반에 걸친 새로운 AI 에이전트, MCP 서버 지원, 사용자로서의 에이전트를 위해 재설계된 글로벌 통합 자산 카탈로그, 새로운 API Developer Studio와 같은 강력한 개발자 경험 개선 사항이 포함되어 있습니다. IBM은 성장하고, 구축하고, 투자합니다. IBM은 통합을 위한 최고의 선택입니다.
Forrester Wave™에서 IBM이 리더로 인정받은 것은 단순한 상징적 의미에 그치지 않습니다. IBM은 이것이, 우리의 비전과 실행 방식이 오늘날 iPaaS에서 고객이 원하는 바에 딱 들어맞는다는 신호라고 믿습니다. 에이전트와 자동화를 구축할 때나, 하이브리드 환경 전반에서 시스템을 확장할 때나, 레거시 앱을 전설적인 성장 동력으로 전환할 때나, IBM은 비즈니스의 모든 부분에 힘을 실어주는 정답입니다.
애널리스트들에게 인정 받은 차원을 넘어, 사업 성공에 불을 지펴주는 결실을 얻고 있는 전 세계 고객들을 자랑스럽게 소개합니다.
Forrester에서 인정 받은 것을 영광으로 생각하며 지속적으로 성장에 힘을 실어주신 고객, 파트너, 커뮤니티 구성원에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.
iPaaS 환경이 빠르게 변화하는 지금은 IBM webMethods 하이브리드 통합에 대해 자세히 알아보고, 수상 경력을 지닌 AI 통합 기반을 통해 조직이 혁신을 가속화할 수 있도록 IBM이 어떤 지원을 하는지 알아볼 때입니다.
직접 알아보고 싶으신가요? 10월 6~9일 올랜도에서 열리는 IBM TechXchange에서 혁신적인 IBM 커뮤니티에 합류하여 에너지와 설렘을 경험하고 앞으로 무엇이 다가올지 미리 살펴보세요.
IBM webMethods Hybrid Integration 살펴보기
올랜도에서 열리는 IBM TechXchange 2025 참여
*
Forrester는 연구 간행물에 기재된 회사, 제품, 브랜드 또는 서비스를 보증하지 않으며 해당 간행물에 기재된 등급을 기반으로 회사 또는 브랜드의 제품이나 서비스를 선택하도록 조언하지 않습니다. 정보는 사용 가능한 최상의 자료를 기반으로 합니다. 의견은 해당 시점의 판단을 반영하며 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 Forrester의 객관성 설명에서 확인하세요.