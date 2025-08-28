IBM, The Forrester Wave™: 서비스형 통합 플랫폼 부문에서 2025년 3분기 리더로 선정

인공지능 클라우드

2025년 8월 28일

작성자

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

IBM이 2025년 3분기 Forrester Wave™ 서비스형 통합 플랫폼(iPaaS) 부문 리더로 선정되고 Current Offering 부문에서 모든 공급업체 중 1위를 차지했습니다.

특히 Leaders 부문에 선정된 공급업체는 3곳에 불과하며 그중 하나가 IBM입니다. 이는 통합에 변화를 일으키고 혁신을 가속화하며 AI의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원하겠다는 IBM의 약속을 실현하는 데 있어 중요한 이정표입니다. 

이번 리더 선정은 IBM과 webMethods 통합 포트폴리오를 결합하여 매끄럽게 통일된 경험을 제공하며 AI 시대를 위한 통합을 재정의한다는 IBM의 인수 전략이 확실하게 인정을 받은 것이라고 볼 수 있습니다.

IBM의 전략적 도약 

iPaaS 시장은 빠르게 진화하고 성장하고 있으며, IBM이 Forrester의 Wave에서 리더로 인정받은 것은 우리의 전략과 투자의 강점을 보여주는 결과라고 믿습니다. webMethods를 인수하고 IBM webMethods Hybrid Integration을 선보이면서 IBM은 계속해서 AI와 혁신에 집중합니다. Forrester 보고서는 단일 컨트롤 플레인에서 모든 통합을 지원한다는 IBM의 비전을 개괄하고 적응형 자동화를 위한 AI 서비스 역량을 보여줍니다.  

IBM Think 2025에서 IBM webMethods Hybrid Integration을 처음 공개하면서, IBM은 빠른 속도로 이루어지는 혁신에 좋은 소식을 보태게 되어 더 없이 기쁩니다. 지난 몇 달 동안 IBM은 고객들이 '판도를 바꾼다'고 부르는 AI 에이전트, 조직이 AI 서비스를 이용하기 위한 단일 제어 지점을 제공하는 AI 게이트웨이, 모든 장소와 모든 런타임을 위한 단일 컨트롤 플레인을 출시했습니다. IBM의 로드맵에는 라이프사이클 전반에 걸친 새로운 AI 에이전트, MCP 서버 지원, 사용자로서의 에이전트를 위해 재설계된 글로벌 통합 자산 카탈로그, 새로운 API Developer Studio와 같은 강력한 개발자 경험 개선 사항이 포함되어 있습니다. IBM은 성장하고, 구축하고, 투자합니다. IBM은 통합을 위한 최고의 선택입니다. 

Forrester가 언급한 6가지 핵심 영역 

  1. 광범위한 통합 기능: Forrester는 기능에 대해 이렇게 말했습니다. "webMethods는 강력한 API 관리, 다양한 유형의 메시지 브로커, EDI, 관리형 파일 전송, 파트너 셀프 서비스를 통한 파트너 관리를 지원하는 B2B를 통해 강력하고 광범위하게 통합을 지원한다.” 다시 말해 IT 리더는 각기 다른 도구들을 통합하고 복잡성을 대대적으로 줄일 수 있습니다. 
  2. AI 기반 자동화: watsonx가 제공되고 추가적인 IBM AI 서비스와들과 심층적으로 통합된 IBM webMethods Hybrid Integration은 신뢰할 수 있는 AI를 활용하여 기업의 변화를 지원합니다. IBM은 AI가 전체적 관점에서 가치를 제공해야 한다고 믿으며, Forrester는 IBM의 "AI가 소프트웨어 개발 수명 주기 전반을 지원한다"고 언급했습니다. 적응형 자동화부터 자율적인 AI 에이전트에 이르기까지, IBM은 팀이 오류는 줄이면서 더 빠르고 스마트하게 구축하는 길을 지원합니다.
  3. 강력한 개발자 경험 (DX): Forrester는 IBM의 "스텝 디버거는 모의 및 코드 커버리지 분석, 엔드투엔드 트랜잭션 시각화 기능을 갖춘 테스트 프레임워크로서 품질 코드와 운영을 지원한다"라고 설명했습니다. 이러한 기능을 통해 개발자는 복잡한 통합을 효율적으로 구축하고 배포할 수 있다는 확신을 가집니다.
  4. 고객 성공 기능 내장: Forrester 보고서는 또한 IBM이 "모든 고객을 위한 고객 성공 관리자(CSM), 도입 방법론, 신규 고객에게 빠른 가치를 보장하는 서비스 등을 포함하여 고객 도입을 위한 탁월한 지원"을 제공한다고 밝혔습니다. 고객에 대한 IBM의 약속은 가치 창출 시간을 단축하고 공동의 성공을 위한 장기적 관계를 더욱 강화합니다. 
  5. 통합 플랫폼 비전: Forrester는 전략을 평가하면서 “IBM의 비전은 단일 컨트롤 플레인과 AI에서 나오는 지원을 통해 모든 통합 패턴을 지원하는 것”이라고 언급했습니다. 이를 위해 IBM은 하이브리드 컨트롤 플레인을 구축했습니다. 하이브리드 컨트롤 플레인은 사일로를 없애고 총소유비용을 줄이며 진정한 통합 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. 
  6. 단순하고 확장 가능한 가격 책정: 불투명하고 복잡하게 가격을 책정하는 세계에서 IBM은 "거래량에 기반해 단순한 가격 책정 방식을 제공한다"고 Forrester는 강조했습니다. IBM의 목표는 고객에게 예측 가능성과 확장성을 제공하여, 소규모로 시작한 조직이 자신감을 가지고 성장하게 하는 것입니다.

기술 리더에게 주는 의미 

Forrester Wave™에서 IBM이 리더로 인정받은 것은 단순한 상징적 의미에 그치지 않습니다. IBM은 이것이, 우리의 비전과 실행 방식이 오늘날 iPaaS에서 고객이 원하는 바에 딱 들어맞는다는 신호라고 믿습니다. 에이전트와 자동화를 구축할 때나, 하이브리드 환경 전반에서 시스템을 확장할 때나, 레거시 앱을 전설적인 성장 동력으로 전환할 때나, IBM은 비즈니스의 모든 부분에 힘을 실어주는 정답입니다.

고객이 IBM webMethods Hybrid Integration을 선호하는 이유 

애널리스트들에게 인정 받은 차원을 넘어, 사업 성공에 불을 지펴주는 결실을 얻고 있는 전 세계 고객들을 자랑스럽게 소개합니다.

  • "[IBM webMethods Hybrid Integration]는 경기가 좋을 때나 어려울 때나 경쟁사보다 뛰어난 성과를 낼 수 있는 장기적인 안정성과 고객 요구, 파트너 요청, 규제 변화에 매우 빠르게 대응할 수 있는 민첩성을 제공합니다. 이만큼 강력하고 포괄적인 솔루션 플랫폼을 제공하는 다른 업체는 없습니다.” Haim Inger, Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. 최고 기술 책임자 Clal 사례 연구를 읽어보세요.
  • "[IBM webMethods Hybrid Integration]은 우리를 고객과 연결하는 생명줄입니다..." - Roman Poon, Logistics Systems PharmLog Pharma Logistik GmbH. 애플리케이션 지원 책임자 PharmLog 사례 연구를 읽어보세요.
  • "우리는 복잡하고 진화하는 환경을 관리합니다. 그리고 통합된 비즈니스 프로세스를 구축하고 시간이 지나도 지속할 수 있었습니다." Dave Laycock, Nutrien 데이터 아키텍트 Nutrien 사례 연구를 읽어보세요.

다음 단계 

Forrester에서 인정 받은 것을 영광으로 생각하며 지속적으로 성장에 힘을 실어주신 고객, 파트너, 커뮤니티 구성원에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.

iPaaS 환경이 빠르게 변화하는 지금은 IBM webMethods 하이브리드 통합에 대해 자세히 알아보고, 수상 경력을 지닌 AI 통합 기반을 통해 조직이 혁신을 가속화할 수 있도록 IBM이 어떤 지원을 하는지 알아볼 때입니다.

직접 알아보고 싶으신가요? 10월 6~9일 올랜도에서 열리는 IBM TechXchange에서 혁신적인 IBM 커뮤니티에 합류하여 에너지와 설렘을 경험하고 앞으로 무엇이 다가올지 미리 살펴보세요.

IBM webMethods Hybrid Integration 살펴보기
올랜도에서 열리는 IBM TechXchange 2025 참여

*

Forrester는 연구 간행물에 기재된 회사, 제품, 브랜드 또는 서비스를 보증하지 않으며 해당 간행물에 기재된 등급을 기반으로 회사 또는 브랜드의 제품이나 서비스를 선택하도록 조언하지 않습니다. 정보는 사용 가능한 최상의 자료를 기반으로 합니다. 의견은 해당 시점의 판단을 반영하며 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 Forrester의 객관성 설명에서 확인하세요.

자세히 알아보기 IBM webMethods Hybrid Integration 살펴보기 IBM webMethods Hybrid Integration 커뮤니티 참여 LinkedIn 그룹 가입