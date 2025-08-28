iPaaS 시장은 빠르게 진화하고 성장하고 있으며, IBM이 Forrester의 Wave에서 리더로 인정받은 것은 우리의 전략과 투자의 강점을 보여주는 결과라고 믿습니다. webMethods를 인수하고 IBM webMethods Hybrid Integration을 선보이면서 IBM은 계속해서 AI와 혁신에 집중합니다. Forrester 보고서는 단일 컨트롤 플레인에서 모든 통합을 지원한다는 IBM의 비전을 개괄하고 적응형 자동화를 위한 AI 서비스 역량을 보여줍니다.

IBM Think 2025에서 IBM webMethods Hybrid Integration을 처음 공개하면서, IBM은 빠른 속도로 이루어지는 혁신에 좋은 소식을 보태게 되어 더 없이 기쁩니다. 지난 몇 달 동안 IBM은 고객들이 '판도를 바꾼다'고 부르는 AI 에이전트, 조직이 AI 서비스를 이용하기 위한 단일 제어 지점을 제공하는 AI 게이트웨이, 모든 장소와 모든 런타임을 위한 단일 컨트롤 플레인을 출시했습니다. IBM의 로드맵에는 라이프사이클 전반에 걸친 새로운 AI 에이전트, MCP 서버 지원, 사용자로서의 에이전트를 위해 재설계된 글로벌 통합 자산 카탈로그, 새로운 API Developer Studio와 같은 강력한 개발자 경험 개선 사항이 포함되어 있습니다. IBM은 성장하고, 구축하고, 투자합니다. IBM은 통합을 위한 최고의 선택입니다.