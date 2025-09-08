오늘날의 엔터프라이즈 IT 환경은 점점 더 분산되고 있으며 특수 게이트웨이, 온프레미스 및 멀티클라우드 배포, 다수의 사용자로 인해 과거 어느 때보다도 단편화가 심화되고 있습니다. 이러한 복잡성을 제어하는 것은 위험을 줄이고 성공에 필요한 민첩성, 복원력, 보안 및 규모를 유지하는 데 매우 중요합니다.

IBM webMethods Hybrid Control Plan은 사일로화된 통합 콘솔과 달리 IBM, 타사 및 하이브리드 런타임을 관리하고 제어할 수 있는 단일 공간을 제공합니다. 조직은 온프레미스, 멀티클라우드 환경, 엣지 등 어디에서 운영되든 API, 이벤트, 통합 전반에 걸쳐 심층적인 가시성과 거버넌스를 확보할 수 있습니다.