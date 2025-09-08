모든 런타임, 모든 곳에서 단일 컨트롤 플레인 사용

클라우드, 온프레미스, 하이브리드 배포 환경 전반에서 API, 통합, 이벤트 관리 및 모니터링

라이브 데모 예약 영상 보기
컬러 사각형 아이콘으로 여러 개의 탭이 열려 있는 화면 그림

하이브리드 환경 전반에서 가시성 및 제어 기능 향상​

하이브리드 컨트롤 플레인이 복잡하고 다양한 통합 관리, 온프레미스 및 멀티클라우드 배포, 다중 게이트웨이 등의 관리를 간소화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요. 9월 17일(수) 오전 11시(EST)에 함께하세요.​

지금 바로 지원하기

개요

오늘날의 엔터프라이즈 IT 환경은 점점 더 분산되고 있으며 특수 게이트웨이, 온프레미스 및 멀티클라우드 배포, 다수의 사용자로 인해 과거 어느 때보다도 단편화가 심화되고 있습니다. 이러한 복잡성을 제어하는 것은 위험을 줄이고 성공에 필요한 민첩성, 복원력, 보안 및 규모를 유지하는 데 매우 중요합니다. 

IBM webMethods Hybrid Control Plan은 사일로화된 통합 콘솔과 달리 IBM, 타사 및 하이브리드 런타임을 관리하고 제어할 수 있는 단일 공간을 제공합니다. 조직은 온프레미스, 멀티클라우드 환경, 엣지 등 어디에서 운영되든 API, 이벤트, 통합 전반에 걸쳐 심층적인 가시성과 거버넌스를 확보할 수 있습니다. 
복잡한 통합을 손쉽게 관리

Hybrid Control Plane은 다양한 툴과 하이브리드 환경 전반에서 API, 이벤트, 통합 등을 추적하고 관리할 수 있도록 팀을 지원하는 엔드투엔드 모니터링을 제공합니다.
이점
더 빠른 문제 해결

모니터링 및 문제 해결을 간소화하여 응답 시간을 개선하고 IT 팀의 부담을 줄이세요.
가치 실현 시간 단축

제어 프로세스를 표준화하여 통합을 더 빠르게 구축하고 배포하세요.
중앙 집중식 거버넌스로 위험 감소

통합 기능이 배포된 위치에 관계없이 거버넌스, 보안 및 규정 준수 정책을 중앙에서 정의하고 시행할 수 있습니다.
전체 에코시스템에서 관리

여러 공급업체의 게이트웨이를 통합하고 모든 게이트웨이를 중앙에서 제어하세요.
툴 통합

단일 제어 계층을 통해 여러 통합 유형을 관리하여 일회성 툴 사용을 줄이세요.

기능

통합 런타임 관리 페이지 스크린샷
모든 런타임을 하나의 보기에서 확인

IBM® App Connect, IBM® API Connect, webMethods를 비롯한 모든 통합 런타임을 런타임 전체 설정, 상태 추적, 그리고 관리 기능을 통해 SaaS 및 자체 관리형 배포 환경 전반에서 확인, 필터링 및 관리하세요.​
액세스 관리 페이지 스크린샷
모든 통합 스타일에 안전한 액세스 제어

역할 기반 액세스 제어(RBAC), 다중 인증(MFA), 감사 로깅, 액세스 거버넌스를 통해 다양한 통합 방식과 위치에 걸쳐 ID 및 접근 권한을 관리하세요. 이러한 기능은 GDPR, HIPAA, PCI-DSS와 같은 보안 및 규정 준수 표준을 충족하는 데 도움이 됩니다. 
정보 섹션의 하위 페이지 스크린샷
여러 환경에서 추적 간소화

온프레미스, 하이브리드 또는 클라우드 등 모든 배포에서 환경, 런타임, 버전 및 소프트웨어를 추적하고 필터링하세요. 
위치 타겟팅 페이지 스크린샷
실시간 관측성으로 앞서 나가세요

실시간 트랜잭션 추적, 제품 간 통합 상황 관리, 하이브리드 에코시스템 전반 알림 설정을 통해 더 빠르게 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다.​
사용량 분석 페이지 스크린샷
사용량 인사이트를 통한 비용 최적화

실시간에 가까운 사용량 측정과 권한 소비 및 테넌트 사용량에 대한 리소스 단위(RU)의 가시성을 확보하세요. 방치된 소프트웨어를 없애고 인프라 비용을 최적화하며 팀 기반 예측이나 비용 청구를 지원하세요.​
환경 관리 페이지 스크린샷
환경 전반에서 일관된 배포

동적 프로비저닝 및 액세스 정책으로 개발, 테스트 및 프로덕션 환경을 중앙에서 관리하세요. 일관된 배포와 최적화된 리소스 사용을 보장하세요.
통합 런타임 관리 페이지 스크린샷
모든 런타임을 하나의 보기에서 확인

IBM® App Connect, IBM® API Connect, webMethods를 비롯한 모든 통합 런타임을 런타임 전체 설정, 상태 추적, 그리고 관리 기능을 통해 SaaS 및 자체 관리형 배포 환경 전반에서 확인, 필터링 및 관리하세요.​
액세스 관리 페이지 스크린샷
모든 통합 스타일에 안전한 액세스 제어

역할 기반 액세스 제어(RBAC), 다중 인증(MFA), 감사 로깅, 액세스 거버넌스를 통해 다양한 통합 방식과 위치에 걸쳐 ID 및 접근 권한을 관리하세요. 이러한 기능은 GDPR, HIPAA, PCI-DSS와 같은 보안 및 규정 준수 표준을 충족하는 데 도움이 됩니다. 
정보 섹션의 하위 페이지 스크린샷
여러 환경에서 추적 간소화

온프레미스, 하이브리드 또는 클라우드 등 모든 배포에서 환경, 런타임, 버전 및 소프트웨어를 추적하고 필터링하세요. 
위치 타겟팅 페이지 스크린샷
실시간 관측성으로 앞서 나가세요

실시간 트랜잭션 추적, 제품 간 통합 상황 관리, 하이브리드 에코시스템 전반 알림 설정을 통해 더 빠르게 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다.​
사용량 분석 페이지 스크린샷
사용량 인사이트를 통한 비용 최적화

실시간에 가까운 사용량 측정과 권한 소비 및 테넌트 사용량에 대한 리소스 단위(RU)의 가시성을 확보하세요. 방치된 소프트웨어를 없애고 인프라 비용을 최적화하며 팀 기반 예측이나 비용 청구를 지원하세요.​
환경 관리 페이지 스크린샷
환경 전반에서 일관된 배포

동적 프로비저닝 및 액세스 정책으로 개발, 테스트 및 프로덕션 환경을 중앙에서 관리하세요. 일관된 배포와 최적화된 리소스 사용을 보장하세요.
다음 단계 안내

IBM webMethods Integration을 사용하여 애플리케이션을 통합하고 비즈니스 민첩성을 높이는 방법을 알아보려면 제품 업데이트에 대한 최신 소식을 받아보거나 라이브 데모를 예약하세요.

 라이브 데모 예약 무료 평가판 요청하기