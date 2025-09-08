클라우드, 온프레미스, 하이브리드 배포 환경 전반에서 API, 통합, 이벤트 관리 및 모니터링
오늘날의 엔터프라이즈 IT 환경은 점점 더 분산되고 있으며 특수 게이트웨이, 온프레미스 및 멀티클라우드 배포, 다수의 사용자로 인해 과거 어느 때보다도 단편화가 심화되고 있습니다. 이러한 복잡성을 제어하는 것은 위험을 줄이고 성공에 필요한 민첩성, 복원력, 보안 및 규모를 유지하는 데 매우 중요합니다.
IBM webMethods Hybrid Control Plan은 사일로화된 통합 콘솔과 달리 IBM, 타사 및 하이브리드 런타임을 관리하고 제어할 수 있는 단일 공간을 제공합니다. 조직은 온프레미스, 멀티클라우드 환경, 엣지 등 어디에서 운영되든 API, 이벤트, 통합 전반에 걸쳐 심층적인 가시성과 거버넌스를 확보할 수 있습니다.
Hybrid Control Plane은 다양한 툴과 하이브리드 환경 전반에서 API, 이벤트, 통합 등을 추적하고 관리할 수 있도록 팀을 지원하는 엔드투엔드 모니터링을 제공합니다.
모니터링 및 문제 해결을 간소화하여 응답 시간을 개선하고 IT 팀의 부담을 줄이세요.
제어 프로세스를 표준화하여 통합을 더 빠르게 구축하고 배포하세요.
통합 기능이 배포된 위치에 관계없이 거버넌스, 보안 및 규정 준수 정책을 중앙에서 정의하고 시행할 수 있습니다.
여러 공급업체의 게이트웨이를 통합하고 모든 게이트웨이를 중앙에서 제어하세요.
단일 제어 계층을 통해 여러 통합 유형을 관리하여 일회성 툴 사용을 줄이세요.
IBM webMethods Integration을 사용하여 애플리케이션을 통합하고 비즈니스 민첩성을 높이는 방법을 알아보려면 제품 업데이트에 대한 최신 소식을 받아보거나 라이브 데모를 예약하세요.