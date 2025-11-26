전 세계 모든 조직이 성장을 가속화하기 위해 AI 에이전트에 투자하고 있습니다. CEO는 공격적으로 투자하고 있지만, AI 파일럿의 95%는 프로덕션 단계에 도달하기 전에 멈춰 있습니다.¹

독립형 에이전트만으로는 충분하지 않습니다. 확장에는 실시간 엔터프라이즈 시스템 액세스, 강력한 거버넌스, 그리고 강력한 거버넌스를 통해 실험과 도입 및 신뢰를 연결하는 신뢰할 수 있는 플랫폼이 필요합니다.

IBM webMethods Hybrid Integration을 사용하면 단순히 실험하는 데 그치지 않고 AI를 운영할 수 있습니다.​