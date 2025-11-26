미래에 힘을 실어주세요

프로토타입에서 프로덕션까지: IBM webMethods Hybrid Integration을 통해 에이전틱 엔터프라이즈 구축

라이브 데모 예약 무료 평가판 요청하기
다양한 색상의 디지털 회로 및 그래픽 3D 렌더링

AI 파일럿의 95%가 지체

전 세계 모든 조직이 성장을 가속화하기 위해 AI 에이전트에 투자하고 있습니다. CEO는 공격적으로 투자하고 있지만, AI 파일럿의 95%는 프로덕션 단계에 도달하기 전에 멈춰 있습니다.¹

독립형 에이전트만으로는 충분하지 않습니다. 확장에는 실시간 엔터프라이즈 시스템 액세스, 강력한 거버넌스, 그리고 강력한 거버넌스를 통해 실험과 도입 및 신뢰를 연결하는 신뢰할 수 있는 플랫폼이 필요합니다.

IBM webMethods Hybrid Integration을 사용하면 단순히 실험하는 데 그치지 않고 AI를 운영할 수 있습니다.​

벵갈루루에 에이전틱 AI 혁신 센터를 설립하여 엔터프라이즈 AI의 새로운 시대를 여는 IBM
자세히 알아보기

성장을 위한 에이전틱 엔터프라이즈​

에이전틱 엔터프라이즈는 워크플로 전반에 걸쳐 AI 에이전트가 내장되어 작업을 자동화하고 인간과 의사 결정 및 협업을 수행하여 생산성과 혁신을 주도하는 기업입니다.

인간과 AI 에이전트가 나란히 근무하는 공간을 상상해 보세요.

  • AI 에이전트는 작업을 자동화하고 복잡한 시스템을 모니터링하며 문제를 선제적으로 해결합니다.
  • 직원은 전략, 창의성, 혁신에 집중할 수 있습니다.
  • 기업은 복잡성이나 위험 부담 없이 성장을 가속화할 수 있습니다.
프로필 및 로봇 아이콘과 함께 에이전틱 엔터프라이즈를 설명하는 간단한 일러스트
AI 에이전트는 다음과 같이 조직 전체에 배포될 수 있습니다.
  • HR 에이전트는 직원 서비스를 간소화합니다.
  • IT 에이전트는 헬프데스크 문제 해결 및 모니터링을 가속화합니다.
  • 재무 에이전트는 승인 및 보고를 간소화합니다.
  • 고객 서비스 에이전트는 더욱 빠르고 개인화된 경험을 제공합니다.

AI 에이전트는 최신 AI 모델과 엔터프라이즈 데이터 및 기능을 안전하게 사용해야 합니다. 초기 에이전트 실험은 더 나은 AI 모델을 통한 혁신에 의존했습니다. 하지만 진정한 혁신과 차별화를 위해서는 기업이 기존 엔터프라이즈 자산을 에이전트에서 활용할 수 있어야 합니다.

통합(Integration)은 에이전트가 엔터프라이즈 데이터 및 기능으로 작업할 수 있도록 하는 연결 조직입니다. 적절한 거버넌스를 통해 신뢰를 구축할 수 있습니다. 이는 AI 모델에 대한 거버넌스뿐만 아니라 엔터프라이즈 시스템에 대한 액세스에 대한 거버넌스로도 구성됩니다.

IBM과 함께 에이전틱 엔터프라이즈 비전 실현

이 비전을 실현하기 위해 기업은 세 가지 핵심 기능에 집중해야 합니다.
에이전트형 AI

에이전트 프레임워크를 사용하여 새로운 AI 에이전트를 효율적으로 구축합니다.
통합

AI 에이전트가 엔터프라이즈 데이터 및 기능에 액세스할 수 있도록 보장합니다. 구성 가능한 엔터프라이즈 아키텍처에 대한 투자가 완전히 활용되고 기존 API와 통합(Integration) 흐름이 재사용됩니다. iPaaS는 에이전트가 사용할 수 있도록 기존 자산을 노출하는 데 사용됩니다(예: 단순화된 데이터 모델뿐만 아니라 MCP 지원 포함).
거버넌스

기업이 사용하는 모델과 접촉하는 시스템을 모두 관리하여 엔드투엔드 추적성, 보안 및 규정 준수를 제공함으로써 중요한 엔터프라이즈 시스템에 대한 액세스 권한을 가진 AI 에이전트를 신뢰할 수 있도록 합니다. AI 게이트웨이는 대규모 언어 모델(LLM)에 대한 에이전트의 액세스를 관리하고, MCP 게이트웨이는 엔터프라이즈 시스템에 대한 에이전트의 액세스를 관리합니다.​
AI 에이전트 구축 프레임워크를 설명하는 간단한 일러스트
IBM AI 에이전트 구축 프레임워크

IBM webMethods Hybrid Integration은 이러한 전환의 기반입니다. 통합을 통해 엔터프라이즈 데이터와 기능에 대한 액세스를 제공하고 거버넌스를 적용합니다. 이 접근 방식은 기업이 고립된 AI 파일럿을 복원력이 우수한 AI 기반 운영 모델로 전환할 수 있는 툴을 제공합니다. 

IBM 에이전틱 엔터프라이즈 아키텍처

IBM 접근 방식의 핵심은 다음과 같이 통합을 위한 계층화된 아키텍처입니다.

  • 에이전트 계층: 통합, 모니터링, 문제 해결 및 지식을 위한 전문 에이전트입니다.
  • 거버넌스 계층: 에이전트가 엔터프라이즈 시스템에 액세스할 때 투명성, 규정 준수 및 제어를 보장하는 AI 게이트웨이 및 MCP 게이트웨이입니다.
  • Integration Layer: 안전하고 표준화된 연결을 위한 API, 이벤트 및 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)를 제공합니다.

IBM은 AI, 통합(Integration), 거버넌스, 카탈로그를 신뢰할 수 있는 단일 플랫폼으로 결합합니다.
IBM 에이전틱 엔터프라이즈 아키텍처 프레임워크를 설명하는 간단한 일러스트
IBM 에이전틱 엔터프라이즈 아키텍처
다음 단계 안내
라이브 데모 예약 무료 평가판 요청하기
에이전틱 엔터프라이즈 구축 IBM® webMethods Hybrid Integration watsonx Orchestrate watsonx.ai watsonx.governance
각주

¹Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, 2025년 7월.​​