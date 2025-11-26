프로토타입에서 프로덕션까지: IBM webMethods Hybrid Integration을 통해 에이전틱 엔터프라이즈 구축
전 세계 모든 조직이 성장을 가속화하기 위해 AI 에이전트에 투자하고 있습니다. CEO는 공격적으로 투자하고 있지만, AI 파일럿의 95%는 프로덕션 단계에 도달하기 전에 멈춰 있습니다.¹
독립형 에이전트만으로는 충분하지 않습니다. 확장에는 실시간 엔터프라이즈 시스템 액세스, 강력한 거버넌스, 그리고 강력한 거버넌스를 통해 실험과 도입 및 신뢰를 연결하는 신뢰할 수 있는 플랫폼이 필요합니다.
IBM webMethods Hybrid Integration을 사용하면 단순히 실험하는 데 그치지 않고 AI를 운영할 수 있습니다.
에이전틱 엔터프라이즈는 워크플로 전반에 걸쳐 AI 에이전트가 내장되어 작업을 자동화하고 인간과 의사 결정 및 협업을 수행하여 생산성과 혁신을 주도하는 기업입니다.
인간과 AI 에이전트가 나란히 근무하는 공간을 상상해 보세요.
AI 에이전트는 최신 AI 모델과 엔터프라이즈 데이터 및 기능을 안전하게 사용해야 합니다. 초기 에이전트 실험은 더 나은 AI 모델을 통한 혁신에 의존했습니다. 하지만 진정한 혁신과 차별화를 위해서는 기업이 기존 엔터프라이즈 자산을 에이전트에서 활용할 수 있어야 합니다.
통합(Integration)은 에이전트가 엔터프라이즈 데이터 및 기능으로 작업할 수 있도록 하는 연결 조직입니다. 적절한 거버넌스를 통해 신뢰를 구축할 수 있습니다. 이는 AI 모델에 대한 거버넌스뿐만 아니라 엔터프라이즈 시스템에 대한 액세스에 대한 거버넌스로도 구성됩니다.
이 비전을 실현하기 위해 기업은 세 가지 핵심 기능에 집중해야 합니다.
에이전트 프레임워크를 사용하여 새로운 AI 에이전트를 효율적으로 구축합니다.
AI 에이전트가 엔터프라이즈 데이터 및 기능에 액세스할 수 있도록 보장합니다. 구성 가능한 엔터프라이즈 아키텍처에 대한 투자가 완전히 활용되고 기존 API와 통합(Integration) 흐름이 재사용됩니다. iPaaS는 에이전트가 사용할 수 있도록 기존 자산을 노출하는 데 사용됩니다(예: 단순화된 데이터 모델뿐만 아니라 MCP 지원 포함).
기업이 사용하는 모델과 접촉하는 시스템을 모두 관리하여 엔드투엔드 추적성, 보안 및 규정 준수를 제공함으로써 중요한 엔터프라이즈 시스템에 대한 액세스 권한을 가진 AI 에이전트를 신뢰할 수 있도록 합니다. AI 게이트웨이는 대규모 언어 모델(LLM)에 대한 에이전트의 액세스를 관리하고, MCP 게이트웨이는 엔터프라이즈 시스템에 대한 에이전트의 액세스를 관리합니다.
IBM webMethods Hybrid Integration은 이러한 전환의 기반입니다. 통합을 통해 엔터프라이즈 데이터와 기능에 대한 액세스를 제공하고 거버넌스를 적용합니다. 이 접근 방식은 기업이 고립된 AI 파일럿을 복원력이 우수한 AI 기반 운영 모델로 전환할 수 있는 툴을 제공합니다.
IBM 접근 방식의 핵심은 다음과 같이 통합을 위한 계층화된 아키텍처입니다.
IBM은 AI, 통합(Integration), 거버넌스, 카탈로그를 신뢰할 수 있는 단일 플랫폼으로 결합합니다.
¹Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, 2025년 7월.