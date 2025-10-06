에이전틱 엔터프라이즈 지원: IBM webMethods Hybrid Integration의 새로운 혁신

기존 통합은 심층적인 기술 전문성이 필요한 경우가 많았으며, 수요가 가용 리소스를 초과할 때 병목 현상이 발생했습니다. IBM의 새롭게 개선된 iPaaS 에이전트는 전체 통합 라이프사이클에서 팀을 지원하여 이러한 마찰을 제거하도록 설계되었습니다. IBM은 모델과 에이전트가 확산됨에 따라 이러한 능력을 iPaaS 기반에도 도입하고자 합니다. 이를 통해 고객은 추가 인프라를 추가하지 않고도 AI 에이전트와 LLM이 상황별 데이터 소스에 액세스하는 방법을 관리할 수 있습니다. 예를 들어 API 에이전트 또는 API Developer Studio를 사용하면 에이전트가 호출할 수 있는 MCP 도구로 API를 그 어느 때보다 쉽게 노출할 수 있습니다.

고객은 목표를 일반 언어로 설명할 수 있으며 에이전트는 의도를 해석하고 제안된 통합 흐름을 생성하며 승인 옵션을 제공합니다. 이전에는 몇 시간 또는 며칠이 걸렸던 작업을 이제 몇 분 만에 완료할 수 있으므로 비즈니스 및 IT 팀이 새로운 디지털 서비스를 더 빠르게 제공할 수 있습니다.

에이전트는 빌드 시간을 단축하는 것을 넘어 운영으로 확장됩니다. 이러한 기능은 오류를 분류하고 가장 중요한 문제를 표면화하며 해결 방법을 제안함으로써 팀이 다운타임을 줄이고 보다 효과적으로 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 반복되는 오류에 대해 자가 치료를 적용하여 반복적인 작업을 최소화할 수도 있습니다.

그 결과, 통합 전문가, 개발자, 비즈니스 기술자가 반복적인 수작업보다는 가치 창출에 더 집중할 수 있습니다. 이는 조직에서 가치 창출 시간이 단축되고 운영 복원성이 향상된다는 것을 의미합니다.