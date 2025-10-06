에이전틱 엔터프라이즈 지원: IBM webMethods Hybrid Integration의 새로운 혁신

오늘날 기업은 혁신을 가속화하는 동시에 AI 투자에 대한 실질적인 수익을 보여줘야 한다는 압박을 받고 있습니다. 그러나 많은 조직은 비즈니스에서 요구하는 속도로 다양한 시스템, API, 데이터 흐름을 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
IBM은 IBM webMethods Hybrid Integration의 최신 개선 사항을 통해 고객이 이러한 과제를 극복할 수 있도록 지원하고 있습니다. 개발은 다음 3가지의 중요한 영역에 걸쳐 이루어집니다.
이러한 혁신은 기업이 AI 혁신의 기회에 대비하는 동시에 오늘날 하이브리드 운영의 신뢰성을 강화할 수 있도록 설계되었습니다.
기존 통합은 심층적인 기술 전문성이 필요한 경우가 많았으며, 수요가 가용 리소스를 초과할 때 병목 현상이 발생했습니다. IBM의 새롭게 개선된 iPaaS 에이전트는 전체 통합 라이프사이클에서 팀을 지원하여 이러한 마찰을 제거하도록 설계되었습니다. IBM은 모델과 에이전트가 확산됨에 따라 이러한 능력을 iPaaS 기반에도 도입하고자 합니다. 이를 통해 고객은 추가 인프라를 추가하지 않고도 AI 에이전트와 LLM이 상황별 데이터 소스에 액세스하는 방법을 관리할 수 있습니다. 예를 들어 API 에이전트 또는 API Developer Studio를 사용하면 에이전트가 호출할 수 있는 MCP 도구로 API를 그 어느 때보다 쉽게 노출할 수 있습니다.
고객은 목표를 일반 언어로 설명할 수 있으며 에이전트는 의도를 해석하고 제안된 통합 흐름을 생성하며 승인 옵션을 제공합니다. 이전에는 몇 시간 또는 며칠이 걸렸던 작업을 이제 몇 분 만에 완료할 수 있으므로 비즈니스 및 IT 팀이 새로운 디지털 서비스를 더 빠르게 제공할 수 있습니다.
에이전트는 빌드 시간을 단축하는 것을 넘어 운영으로 확장됩니다. 이러한 기능은 오류를 분류하고 가장 중요한 문제를 표면화하며 해결 방법을 제안함으로써 팀이 다운타임을 줄이고 보다 효과적으로 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 반복되는 오류에 대해 자가 치료를 적용하여 반복적인 작업을 최소화할 수도 있습니다.
그 결과, 통합 전문가, 개발자, 비즈니스 기술자가 반복적인 수작업보다는 가치 창출에 더 집중할 수 있습니다. 이는 조직에서 가치 창출 시간이 단축되고 운영 복원성이 향상된다는 것을 의미합니다.
기업은 자산이 여러 플랫폼에 흩어져 있고 관리하기 어렵기 때문에 동일한 통합을 다시 구축해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 중복으로 인해 제공 속도가 느려지고 비용이 증가하며 규정 준수 위험이 증가합니다.
새로운 통합 자산 카탈로그는 IBM webMethods Hybrid Integration 전반의 자산을 단일 관리형 메타데이터 계층으로 통합하여 이 문제를 해결합니다. 통합 전문가와 아키텍트는 종속성을 쉽게 검색, 분석하고 액세스를 요청할 수 있으며, AI 에이전트는 동일한 데이터를 사용하여 실시간으로 상황에 맞는 권장 사항을 제공할 수 있습니다.
고객이 누릴 수 있는 이점은 다음과 같습니다.
IBM은 AI 에이전트를 카탈로그의 최우선 소비자로 지정함으로써 조직이 더 큰 신뢰와 거버넌스를 바탕으로 개념 증명에서 프로덕션으로 전환할 수 있도록 지원하여 통제력을 잃지 않고도 속도를 높일 수 있습니다.
AI 기반 기능을 통해 기업이 미래에 대비할 수 있도록 하는 동시에, IBM은 고객이 현재 기술 스택의 가치를 극대화할 수 있도록 지원하는 것의 중요성도 인식하고 있습니다. 미션 크리티컬 워크로드의 초석인 IBM MQ는 통합 팀이 직접 모니터링하기 어려울 수 있습니다.
새로운 MQ 관측 가능성 기능은 이러한 상황을 변화시킵니다. 통합팀은 다른 통합 자산과 함께 MQ의 원격 측정을 표시함으로써 MQ 전문가나 별도의 콘솔에만 의존하지 않고도 대기열 상태, 상황, 지연 시간, 처리량에 대한 실시간 인사이트를 얻을 수 있습니다.
고객에게 미치는 영향은 분명합니다.
즉, 조직은 잠재적인 중단에 더 빠르게 대응하는 동시에 숙련된 MQ 관리자는 더 가치 있는 활동에 집중할 수 있습니다.
오늘날 기술 환경의 변화 속도는 끝없이 증가하고 있으며, 조직은 기존 투자를 보호하면서 AI를 활용하기 위한 신뢰할 수 있는 기반이 필요합니다. IBM webMethods Hybrid Integration에 대한 이러한 개선 사항을 통해 IBM은 고객이 에이전틱 AI의 기회에 대비하는 동시에 현재 시스템의 안정성과 ROI를 보장하는 두 가지 필수 요소 사이에서 균형을 맞출 수 있도록 지원합니다.
AI 게이트웨이 구축, MCP 수명 주기 관리 가속화, watsonx와 같은 IBM 기술 활용 등 에이전틱 AI를 활성화하는 것이 IBM webMethods Hybrid Integration의 핵심 초점입니다. 여기에서 최신 발전 중 일부에 대해 자세히 알아보세요.
IBM은 생산성, 거버넌스, 가시성에 중점을 둠으로써 기업에 혁신을 가속화하고 위험을 줄이며 더 큰 확신을 가지고 비즈니스 가치를 제공할 수 있는 도구를 제공하는 것을 목표로 합니다.