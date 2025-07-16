IBM, 벵갈루루에 에이전틱 AI 혁신 센터를 설립하여 엔터프라이즈 AI의 새로운 시대를 열다

2025년 7월 16일
오늘 IBM은 기업, 스타트업, 파트너, 개발자가 자율적이고 지능적인 AI 에이전트를 경험하고 공동 창작할 수 있도록 설계된 최첨단 시설인 에이전틱 AI 혁신 센터를 벵갈루루에 개관했습니다. 이러한 에이전트는 AI 성숙도의 근본적인 도약을 의미합니다.
IBM은 내부적으로, 그리고 업계 전반의 고객 및 파트너와 함께 자율 기능을 갖춘 이러한 AI 에이전트를 적극적으로 배포하고 있습니다. 규칙 기반 봇이나 어시스턴트 스타일의 코파일럿과 달리 이러한 에이전트는 컨텍스트를 해석하고 예외를 처리하며 독립적으로 행동하고 지속적으로 학습할 수 있습니다. 손상된 프로세스를 재구성하고, 레거시 및 클라우드 시스템 간에 연결하여 대규모로 실질적인 결과를 제공합니다. 이러한 에이전트는 데모용으로 제작된 것이 아니라 프로덕션용으로 제작되었으며 이미 결과를 제공하고 있습니다.
IBM 내부에서도 에이전트 시스템은 핵심 기능을 변화시켰습니다. 예를 들어 HR에서는 월별 지원 티켓의 양이 대폭 감소하여 팀의 업무 부담이 완화되고 해결 시간이 빨라졌습니다. IT에서는 에이전트가 서비스 저하가 발생하기 전에 문제를 선제적으로 감지하고 해결합니다. 이제 재무, 영업 및 고객 관리 분야에서 지능형 에이전트가 승인을 가속화하고, 클레임을 해결하며, 서비스 제공을 개인화합니다.
이것이 바로 엔터프라이즈 규모 배포라는 IBM의 차별화 요소입니다. 많은 공급업체는 AI 파일럿에 대해 이야기하지만, IBM은 결과에 대해 이야기합니다. IBM은 주요 기능 전반에 걸쳐 엔터프라이즈 규모로 에이전트 시스템을 적용해 왔습니다. 이제는 벵갈루루에 있는 새로운 에이전틱 AI 센터를 통해 그 경험을 전 세계에 제공하고 있습니다.
혁신 센터는 다음과 같습니다.
디지털 우선 경제와 뛰어난 기술 인재를 보유한 인도는 이상적인 장소입니다. 이 센터는 인도 고객에게 서비스를 제공할 뿐만 아니라 신흥 시장 전반에서 AI 도입을 위한 글로벌 등대 역할을 할 것입니다.
기업은 전례 없는 변동성에 직면해 있기 때문입니다. 시장은 변화합니다. 규제는 강화됩니다. 고객의 요구 사항은 다양합니다. 에이전틱 AI는 운영의 핵심에 적응성을 제공합니다. 작업을 자동화하는 것이 아닙니다. 지속적인 인력 재교육 없이도 비즈니스 목표에 맞게 개선, 발전, 조정되는 시스템을 구축하는 것입니다.
가장 중요한 점은 이를 통해 책임감 있는 AI 도입이 촉진될 것이라는 점입니다. 구축 및 전시된 AI 에이전트는 투명성, 설명 가능성 및 휴먼 인 더 루프(human-in-the-loop) 설계가 포함된 IBM의 신뢰할 수 있는 AI 프레임워크를 따릅니다. 이를 통해 AI 시스템은 스마트할 뿐만 아니라 안전합니다.
이는 인도에 어떤 의미가 있을까요? 이를 통해 국가가 엔터프라이즈급 AI 혁신 분야에서 글로벌 리더로 자리매김하게 됩니다. 이는 경제 발전, 일자리 창출 및 글로벌 협력을 위한 새로운 기회를 열어줍니다. 이는 은행에서 시 정부에 이르기까지 조직이 제약을 뛰어넘고 탄력적인 디지털 미래를 구축할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 AI를 제대로 활용하면 세상이 돌아가는 방식을 바꿀 수 있다는 우리의 믿음을 재확인했습니다. 에이전틱 AI 혁신 센터는 실험실이 아닙니다. 런치패드입니다.
엔터프라이즈 AI의 미래가 어떤 모습인지 알고 싶다면 벵갈루루에 있는 에이전틱 AI 혁신 센터를 방문해 보세요. 데모가 아닌, 미래를 볼 수 있습니다.
에이전틱 AI 기반의 IBM® Instana Intelligent Incident Investigation으로 인시던트를 더 빠르게 해결
IBM® webMethods Hybrid Integration: 에이전틱 AI 시대를 위한 통합