IBM, 벵갈루루에 에이전틱 AI 혁신 센터를 설립하여 엔터프라이즈 AI의 새로운 시대를 열다

IBM은 내부적으로, 그리고 업계 전반의 고객 및 파트너와 함께 자율 기능을 갖춘 이러한 AI 에이전트를 적극적으로 배포하고 있습니다. 규칙 기반 봇이나 어시스턴트 스타일의 코파일럿과 달리 이러한 에이전트는 컨텍스트를 해석하고 예외를 처리하며 독립적으로 행동하고 지속적으로 학습할 수 있습니다. 손상된 프로세스를 재구성하고, 레거시 및 클라우드 시스템 간에 연결하여 대규모로 실질적인 결과를 제공합니다. 이러한 에이전트는 데모용으로 제작된 것이 아니라 프로덕션용으로 제작되었으며 이미 결과를 제공하고 있습니다.

IBM 내부에서도 에이전트 시스템은 핵심 기능을 변화시켰습니다. 예를 들어 HR에서는 월별 지원 티켓의 양이 대폭 감소하여 팀의 업무 부담이 완화되고 해결 시간이 빨라졌습니다. IT에서는 에이전트가 서비스 저하가 발생하기 전에 문제를 선제적으로 감지하고 해결합니다. 이제 재무, 영업 및 고객 관리 분야에서 지능형 에이전트가 승인을 가속화하고, 클레임을 해결하며, 서비스 제공을 개인화합니다.