IBM Aspera On Cloud는 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) 보안 및 개인정보 보호 규칙 요구사항에 상응하는 필수 IBM 규제를 충족합니다. 이러한 요구 사항에는 45 CFR Part 160 및 Part 164의 Subpart A 및 C에서 비즈니스 어소시에이트에게 요구되는 적절한 관리, 물리적 및 기술적 보호 장치가 포함됩니다.

IBM 비즈니스 어소시에이트 추가(BAA) 계약을 체결하려면 영업 담당자에게 문의하세요.