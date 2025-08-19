IBM은 책임감 있는 AI를 사명의 핵심에 두고 공정성, 투명성, 개인정보 보호 및 보안을 바탕으로 모든 솔루션을 개발합니다. 또한 신뢰와 투명성에 대한 원칙에 따라, AI 시스템이 윤리적이고 설명 가능하며 조직과 사회 전체에 이익이 되는 방향으로 설계되도록 보장합니다.