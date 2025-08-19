IBM AI 모델

유연하고 확장가능한 엔터프라이즈 AI를 위한 신뢰할 수 있는 기반 

적절한 AI 모델을 선택하는 방법 IBM Granite 자세히 알아보기
AI 인터페이스, 다양한 관리자, 여러 줄의 코드가 있는 창들이 파란 선으로 연결된 네트워크

AI 모델에 대한 IBM의 접근 방식 

적절한 모델을 선택하는 것은 AI 애플리케이션, 브랜드 및 수익 측면에서 중요합니다. IBM은 사용자가 IBM® Granite®, 타사 옵션 또는 자체 맞춤형 모델 등 주요 제공업체의 수천 가지 모델 중에서 자유롭게 선택하고 사용 사례에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있도록 합니다.
큰 녹색 큐브 안에 작은 파란색 큐브 하나가 중첩된 큐브 아트
비즈니스용으로 맞춤 설계된 IBM Granite 제품군은 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 모델로 구성되어 경쟁력 있는 가격으로 탁월한 성능을 제공합니다.
Llama 모델은 광범위한 자연어 작업에서 다양성과 강력한 성능을 발휘하도록 설계된 개방적이고 효율적인 대규모 언어 모델입니다.

Meta Llama 모델 라이브러리 보기
IBM Model Gateway는 OpenAI 및 Anthropic과 같은 제공업체의 주요 모델에 대한 안전하고 통합된 액세스를 제공하여 유연성, 제어 및 비용 최적화를 제공합니다.

Model Gateway에 대해 더 알아보기
Mistral 모델은 빠르고 성능이 뛰어나며 모듈화를 위해 설계되고 텍스트 생성, 추론 및 다국어 애플리케이션에 최적화된 개방형 가중치 언어 모델입니다.

Mistral AI 모델 라이브러리 보기
다양한 아키텍처에서 자체 맞춤형 파운데이션 모델을 watsonx.ai®에 도입하고 산업별 또는 도메인별 AI 작업을 지원합니다.

영상 보기

오픈 소스 모델, IBM Granite

오픈형
Apache 2.0의 오픈 소스인 Granite는 투명성을 보장하는 동시에 모든 인프라에서 완전히 맞춤형 가능한 기능과 배포 유연성을 제공합니다.
고성능
필수 엔터프라이즈 작업의 효율성과 확장성을 극대화하도록 설계된 소형의 고성능 모델입니다.
신뢰성
훈련 데이터 및 프로세스에 대한 투명성, 피해 탐지 기능 및 내장된 가드레일을 통해 '블랙박스' AI의 위험을 제거합니다.
Granite 자세히 보기

모델을 선택한 다음 구축을 시작하세요

적절한 AI 모델을 선택하는 것은 단지 시작일 뿐입니다. IBM의 AI 모델을 IBM watsonx 포트폴리오와 결합하면, 수명 주기의 모든 단계에서 AI를 효과적으로 확장하고 관리하는 데 도움이 됩니다.
watsonx Orchestrate UI 다이어그램
IBM® watsonx Orchestrate® 잡무는 이제 그만

AI 어시스턴트와 에이전트를 간편하게 생성, 배포, 관리하여 비즈니스 및 고객 대면 프로세스를 자동화하고 간소화함으로써 생산성을 높이세요.

 업무에 AI 에이전트 활용
watsonx Code Assistant UI 다이어그램
IBM® watsonx Code Assistant 더 스마트하게, 더 쉽게 코딩하기

애플리케이션 라이프사이클 전체에 AI를 도입하여 개발 작업을 자동화하고 워크플로를 간소화함으로써 개발자의 생산성을 촉진하고 출시 시간을 단축하세요.

 코딩 효율성 향상
watsonx.ai UI 다이어그램
IBM watsonx.ai AI 스튜디오 활용

AI 개발자 툴킷과 AI 라이프사이클 전체 관리 기능을 갖춘 통합된 협업적 엔드투엔드 개발자 스튜디오를 통해 맞춤형 AI 애플리케이션을 더 빠르고 쉽게 개발할 수 있습니다.

 맞춤형 앱
watsonx.data UI 다이어그램
IBM® watsonx.data 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 자신 있게 의사 결정

장소와 형식에 구애받지 않고 신뢰할 수 있는 데이터를 관리 ,준비, 통합하여 AI 인사이트를 더 빠르게 확보하고 AI 애플리케이션의 관련성과 정밀도를 개선할 수 있습니다.

 데이터 통합
watsonx.governance UI 다이어그램
IBM® watsonx.governance® 위험은 완화하고 규정은 준수하세요.

거버넌스를 자동화하여 AI 관련 위험을 선제적으로 관리하고, 규정 준수를 간소화하며, 책임감 있고 설명 가능한 AI 워크플로를 생성할 수 있습니다.

 위험에 한발 앞서 대응
watsonx Orchestrate UI 다이어그램
IBM® watsonx Orchestrate® 잡무는 이제 그만

AI 어시스턴트와 에이전트를 간편하게 생성, 배포, 관리하여 비즈니스 및 고객 대면 프로세스를 자동화하고 간소화함으로써 생산성을 높이세요.

 업무에 AI 에이전트 활용
watsonx Code Assistant UI 다이어그램
IBM® watsonx Code Assistant 더 스마트하게, 더 쉽게 코딩하기

애플리케이션 라이프사이클 전체에 AI를 도입하여 개발 작업을 자동화하고 워크플로를 간소화함으로써 개발자의 생산성을 촉진하고 출시 시간을 단축하세요.

 코딩 효율성 향상
watsonx.ai UI 다이어그램
IBM watsonx.ai AI 스튜디오 활용

AI 개발자 툴킷과 AI 라이프사이클 전체 관리 기능을 갖춘 통합된 협업적 엔드투엔드 개발자 스튜디오를 통해 맞춤형 AI 애플리케이션을 더 빠르고 쉽게 개발할 수 있습니다.

 맞춤형 앱
watsonx.data UI 다이어그램
IBM® watsonx.data 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 자신 있게 의사 결정

장소와 형식에 구애받지 않고 신뢰할 수 있는 데이터를 관리 ,준비, 통합하여 AI 인사이트를 더 빠르게 확보하고 AI 애플리케이션의 관련성과 정밀도를 개선할 수 있습니다.

 데이터 통합
watsonx.governance UI 다이어그램
IBM® watsonx.governance® 위험은 완화하고 규정은 준수하세요.

거버넌스를 자동화하여 AI 관련 위험을 선제적으로 관리하고, 규정 준수를 간소화하며, 책임감 있고 설명 가능한 AI 워크플로를 생성할 수 있습니다.

 위험에 한발 앞서 대응

신뢰할 수 있는 AI

IBM은 책임감 있는 AI를 사명의 핵심에 두고 공정성, 투명성, 개인정보 보호 및 보안을 바탕으로 모든 솔루션을 개발합니다. 또한 신뢰와 투명성에 대한 원칙에 따라, AI 시스템이 윤리적이고 설명 가능하며 조직과 사회 전체에 이익이 되는 방향으로 설계되도록 보장합니다.

 IBM AI 윤리에 대해 자세히 알아보기 신뢰 및 투명성 가이드라인 보기
한 명의 연사가 두 줄로 앉아 있는 여러 사람에게 연설하는 전문적인 회의.
AI 윤리 위원회
IBM AI 윤리 위원회는 AI가 IBM의 가치에 부합하고 책임감 있는 혁신을 촉진할 수 있도록 AI의 개발 및 배포를 관리합니다.
AI Alliance 로고
AI Alliance
AI Alliance는 과학적 엄격함, 안전성, 다양성 및 경제적 경쟁력을 보장하면서 AI의 책임감 있는 혁신을 가속화하기 위해 AI 오픈 소스 커뮤니티를 구축하고 있습니다.
TechXchange 2024의 Granite 광고에 사용된 파란색, 녹색, 회색의 동심 사각형의 추상 기하학적 패턴.
Granite Guardian 모델
Granite Guardian 모델은 편향성, 비윤리적 행동, 할루시네이션과 같은 위험을 감지하고 완화하도록 설계되어 안전하고 책임감 있는 AI 배포를 보장합니다.
각각 파란색 노드와 선의 네트워크를 포함하는 일련의 육각형 도형 여섯 개
안전한 AI: 위험 및 해결
AI 모델이 비즈니스에 혁신을 가져올 수 있는 방법과 이를 책임 있게 배포하는 데 필요한 필수 가드레일과 거버넌스를 알아보세요.

새로운 기능

Granite 4.0 엿보기: 다음 세대 Granite 모델 엿보기 시계열 펄스를 실시간 추적하는 AI 모델 소규모 AI 모델과 대규모 AI 모델 비교: 장단점 및 사용 사례 설명 watsonx.ai에서 어디서나 모든 모델에 액세스
다음 단계 안내

AI를 업무에 활용할 준비가 되셨나요? IBM은 사용 사례에 적합한 AI 모델을 식별하고, 귀사와 같은 조직이 생성형 AI를 통해 가치를 얻는 방법을 살펴보고, 전략에서 확장까지 로드맵을 구축하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

 watsonx.ai 무료로 사용해 보기 AI 전략 세션 예약하기