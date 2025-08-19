유연하고 확장가능한 엔터프라이즈 AI를 위한 신뢰할 수 있는 기반
적절한 모델을 선택하는 것은 AI 애플리케이션, 브랜드 및 수익 측면에서 중요합니다. IBM은 사용자가 IBM® Granite®, 타사 옵션 또는 자체 맞춤형 모델 등 주요 제공업체의 수천 가지 모델 중에서 자유롭게 선택하고 사용 사례에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있도록 합니다.
적절한 AI 모델을 선택하는 것은 단지 시작일 뿐입니다. IBM의 AI 모델을 IBM watsonx 포트폴리오와 결합하면, 수명 주기의 모든 단계에서 AI를 효과적으로 확장하고 관리하는 데 도움이 됩니다.
IBM은 책임감 있는 AI를 사명의 핵심에 두고 공정성, 투명성, 개인정보 보호 및 보안을 바탕으로 모든 솔루션을 개발합니다. 또한 신뢰와 투명성에 대한 원칙에 따라, AI 시스템이 윤리적이고 설명 가능하며 조직과 사회 전체에 이익이 되는 방향으로 설계되도록 보장합니다.
AI를 업무에 활용할 준비가 되셨나요? IBM은 사용 사례에 적합한 AI 모델을 식별하고, 귀사와 같은 조직이 생성형 AI를 통해 가치를 얻는 방법을 살펴보고, 전략에서 확장까지 로드맵을 구축하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.