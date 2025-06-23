watsonx.ai에서 어디서나 모든 모델에 액세스

OpenAI 호환 API를 사용하는 통일된 API 접근 방식을 통해 기업은 많은 비용이 소요되는 재구성 없이 모델 간 원활하게 전환할 수 있습니다.

사용자에게 파운데이션 모델 제공에 대한 더 많은 옵션을 제공한다는 사명의 일환으로, watsonx.ai Model Gateway는 자체 웨이퍼 스케일 칩을 사용하여 빠른 추론을 제공하는 선도적인 공급업체인 Cerebras와도 연결됩니다.

Cerebras의 월드와이드 파트너 EVP인 Alan Chhabra는 "Cerebras의 기록적인 AI 추론 기능을 IBM의 watsonx.ai Model Gateway에 도입하게 되어 기쁘게 생각합니다"라고 밝히면서, 이번 협업은 고성능 AI에 대한 증가하는 수요에 직접 대응하며, 기업이 심층 추론 및 에이전틱 AI를 위한 강력한 파운데이션 모델을 지연 문제 없이 원활하게 배포할 수 있도록 지원합니다. 가장 야심찬 AI 이니셔티브를 대규모로 운영하려는 기업에게 혁신적인 변화를 가져다주는 솔루션입니다"라고 설명합니다.

이 기능을 여러분과 공유하게 되어 기쁘게 생각하며, 피드백을 받으면서 지속적으로 개선해 나갈 수 있기를 기대합니다.