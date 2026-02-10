서브 용량(가상화 용량) 라이선싱

서브 용량 라이선싱을 사용하면 서버 또는 서버 그룹의 전체 용량보다 적은 용량으로 적용 대상 소프트웨어 제품에 대한 라이선스를 부여할 수 있습니다. 이는 다양한 멀티코어 칩 및 가상화 기술을 활용하는 데 필요한 세분화된 라이선싱 단위를 제공합니다.
서브 용량 소프트웨어 라이선스 조건은 International Passport Advantage 및 Passport Advantage Express 계약(IPAA)에 문서화되어 있습니다.
다음은 서브 용량 라이선스 요구 사항의 요약입니다.
적용 대상 가상화 환경에서 사용하기 위해 적용 대상 서브 용량 제품을 취득한 고객은, 가상화 용량 라이선스 카운트 규칙에 따라 정의된 바와 같이 프로그램에서 사용 가능하거나 프로그램에 의해 관리되는 모든 활성화된 프로세서 코어*를 충당할 수 있는 충분한 권한을 확보해야 합니다.
참고: 가상화 용량 범위에 포함된 대상 VM/LPAR 수가 5000(오천) 미만인 경우, ILMT Disconnected Scanner를 사용하는 ILMT Lite 구성 배포는 사전 승인됩니다.
ILMT 대신 승인된 검증 툴은 다음과 같습니다.
자세한 내용은 승인된 도구 페이지 및 관련 섹션을 참조하세요.
* 가상 서버에서 사용할 수 있는 활성화된 프로세서 코어는 가상화 기술, 운영 체제 명령, BIOS 설정 또는 유사한 제한 사항을 통해 프로세서 코어의 용량을 늘릴 수 있는지 여부에 관계없이 물리적 또는 가상 서버에서 사용할 수 있는 프로세서 코어입니다.
*컨테이너 라이선싱의 적용 대상 및 보고 요구 사항에 대한 정보는 컨테이너 라이선싱을 방문하세요.
아래 왼쪽 열에 나열된 지표를 사용하는 모든 코어 기반 제품(번들 프로그램에 포함된 제품 포함)은 서브 용량 라이선싱을 지원합니다. 각 지표에 대한 IBM License Metric Tool 요구 사항은 오른쪽에 나열되어 있습니다.
|지표*
|ILMT 필수**
|1. Processor Value Unit(PVU)
예
|2. Resource Value Unit:
관리되는 활성화된 프로세서 코어(RVU MAPC)
예
|3. Virtual Processor Core(VPC)
예(아래 VPC 정책 변경 참조)
2022년 5월 10일 업데이트
*PVU, RVU 및 VPC 지표 정의는 일반적으로 사용되는 라이선스 지표를 참조하세요.
**IBM License Metric Tool(ILMT)은 “설치” 메트릭에 대한 라이선스 추적을 기본으로 지원하며, 프로그램별로 다양한 다른 지표도 지원합니다.
Virtual Appliances(예: VMware ESXi에서 부팅되는 OVA)는 서브 용량 라이선싱을 사용하여 지원됩니다. 모든 컴퓨팅은 서브 용량 카운트 규칙을 사용하여 산정되어야 합니다. 이러한 환경은 표준 서브 용량 요구 사항에 따라 적용 대상 운영체제와 가상화 기술, 그리고 승인된 툴(예: ILMT)을 사용해야 합니다. ILMT 스캐너 지원은 제품별로 제공됩니다. Virtual Appliances의 호환성을 확인하려면 제품 문서 또는 IBM 담당자에게 문의하세요.
IBM Passport Advantage v11 출시와 함께, 2023년 2월 1일 이후의 모든 신규 고객과 2023년 5월 1일 이후의 기존 고객에 대해, 이전에는 PVU 및 RVU 지표에 따라 배포된 적용 대상 제품에만 적용되던 서브 용량 보고 정책이 이제 VPC 지표에 따라 배포된 제품에도 적용됩니다.
VPC 정책 업데이트 사전 공지: 2022년 7월 13일
2022년 5월 10일부터 IBM은 서브 용량 라이선싱을 사용하는 모든 Virtual Processor Core(VPC) 소프트웨어 라이선스에 대해 IBM License Metric Tool(ILMT) 또는 기타 승인된 검증 툴의 배포를 요구합니다. 수동 용량 카운트는 더 이상 허용되지 않습니다.
컨테이너 라이선싱 조건은 이 정책 변경에 포함되지 않습니다.
고객에게 요구되는 조치
Virtual Processor Core(VPC) 지표를 사용하는 소프트웨어의 서브 용량 사용과 관련하여, 고객은 1) 본 서한 발행일로부터 90일 이내(그리고 2023년 1월 1일 이전) 및/또는 고객의 첫 서브 용량 기반 VPC 제품 배포 시점까지 IBM License Metric Tool(ILMT) 또는 기타 승인된 검증 툴의 최신 버전을 설치 및 구성하고, 2) 제공되는 모든 ILMT 업데이트를 즉시 설치하며, 3) 각 EP(적용 대상 제품)에 대한 배포 데이터를 수집하는 데 동의합니다.
ILMT(또는 IBM에서 승인한 다른 툴)는 모든 서브 용량 제품에 대해 설치되어야 합니다. (더 이상 유효하지 않음: 2023년 2월 정책 업데이트 참조).
위 사항을 준수하지 않을 경우, 서버에서 활성화되어 사용 가능한 전체 물리적 프로세서 코어 수에 대해 전체 용량 기준으로 과금됩니다.
이 내용이 소프트웨어 배포에 어떤 의미를 가지는지에 대해 질문이 있는 경우 IBM 담당자에게 문의하세요.
아래에 나열된 파트는 서브 용량 라이선싱에 적용되지 않습니다.
|파트 번호(라이선스, 지원, 재설치)
|PID#
|설명
|1. D571FLL, E02DTLL, D571GLL
|5724A39
|WebSphere MQ for HP NonStop Server
|2. D564PLL, E0287LL, D564QLL
|5724A38
|WebSphere MQ for HP OpenVMS
운영체제(OS) 또는 가상화 기술이 해당 공급자에 의해 더 이상 지원되지 않으면, IBM은 해당 기술을 목록에서 제거할 계획을 발표합니다.
이러한 모든 계획과 실제 기술 제거는 서브 용량 적용 대상 기술 목록에서 제거되는 일정에 공지됩니다.
운영체제가 적용 불가 상태가 된 후 90일이 지나면, 고객은 부분 갱신을 더 이상 사용할 수 없습니다.
서브 용량 적용 대상 목록에서 가상화 기술 및 운영체제가 제거되는 최신 계획에 대한 알림을 받으려면, 고객은 ILMT 제품에 대해 내 알림을 구독해야 합니다.
참고:
일반적으로 적용 대상 가상화 환경에 설치된 모든 적용 대상 제품에 대해, 다음 중 더 낮은 값으로 라이선스를 부여할 수 있습니다.
그러면 총 코어 수에 모든 변환 비율이 적용됩니다.
SMT/하이퍼스레딩 비율은 서브 용량 라이선싱에서 조정되지 않습니다. 총 가상 코어 수가 물리적 용량에 도달하면 추가 코어는 카운트되지 않습니다.
아래 자료에는 라이선스가 필요한 정확한 코어 수를 결정하는 데 도움이 되는 가상화 용량 라이선스 카운트 규칙과 카운트 시나리오가 포함되어 있습니다. 이 규칙은 동일한 ILMT 지역에 위치한 서버에 적용됩니다. ILMT 지역은 전 세계 대륙을 기준으로 하며 다음과 같이 정의됩니다.
ILMT 지역:
