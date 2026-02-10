서브 용량(가상화 용량) 라이선싱

IBM Passport Advantage v11 출시와 함께, 2023년 2월 1일 이후의 모든 신규 고객과 2023년 5월 1일 이후의 기존 고객에 대해, 이전에는 PVU 및 RVU 지표에 따라 배포된 적용 대상 제품에만 적용되던 서브 용량 보고 정책이 이제 VPC 지표에 따라 배포된 제품에도 적용됩니다.



VPC 정책 업데이트 사전 공지: 2022년 7월 13일

2022년 5월 10일부터 IBM은 서브 용량 라이선싱을 사용하는 모든 Virtual Processor Core(VPC) 소프트웨어 라이선스에 대해 IBM License Metric Tool(ILMT) 또는 기타 승인된 검증 툴의 배포를 요구합니다. 수동 용량 카운트는 더 이상 허용되지 않습니다.

컨테이너 라이선싱 조건은 이 정책 변경에 포함되지 않습니다.

고객에게 요구되는 조치

Virtual Processor Core(VPC) 지표를 사용하는 소프트웨어의 서브 용량 사용과 관련하여, 고객은 1) 본 서한 발행일로부터 90일 이내(그리고 2023년 1월 1일 이전) 및/또는 고객의 첫 서브 용량 기반 VPC 제품 배포 시점까지 IBM License Metric Tool(ILMT) 또는 기타 승인된 검증 툴의 최신 버전을 설치 및 구성하고, 2) 제공되는 모든 ILMT 업데이트를 즉시 설치하며, 3) 각 EP(적용 대상 제품)에 대한 배포 데이터를 수집하는 데 동의합니다.

ILMT(또는 IBM에서 승인한 다른 툴)는 모든 서브 용량 제품에 대해 설치되어야 합니다. (더 이상 유효하지 않음: 2023년 2월 정책 업데이트 참조).

위 사항을 준수하지 않을 경우, 서버에서 활성화되어 사용 가능한 전체 물리적 프로세서 코어 수에 대해 전체 용량 기준으로 과금됩니다.

이 내용이 소프트웨어 배포에 어떤 의미를 가지는지에 대해 질문이 있는 경우 IBM 담당자에게 문의하세요.