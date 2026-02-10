가상화 용량(서브 용량) 라이선싱

서브 용량(가상화 용량) 라이선싱

IBM Software Subscription and Support(S&S) 혜택을 사용해 IBM 소프트웨어의 새로운 버전과 릴리스를 다운로드하세요

    서브 용량 라이선싱

    보려면 다음 카테고리를 펼치세요.

    서브 용량 라이선싱을 사용하면 서버 또는 서버 그룹의 전체 용량보다 적은 용량으로 적용 대상 소프트웨어 제품에 대한 라이선스를 부여할 수 있습니다. 이는 다양한 멀티코어 칩 및 가상화 기술을 활용하는 데 필요한 세분화된 라이선싱 단위를 제공합니다.

    서브 용량 소프트웨어 라이선스 조건은 International Passport AdvantagePassport Advantage Express 계약(IPAA)에 문서화되어 있습니다.

    다음은 서브 용량 라이선스 요구 사항의 요약입니다.

    적용 대상 가상화 환경에서 사용하기 위해 적용 대상 서브 용량 제품을 취득한 고객은, 가상화 용량 라이선스 카운트 규칙에 따라 정의된 바와 같이 프로그램에서 사용 가능하거나 프로그램에 의해 관리되는 모든 활성화된 프로세서 코어*를 충당할 수 있는 충분한 권한을 확보해야 합니다.

    참고: 가상화 용량 범위에 포함된 대상 VM/LPAR 수가 5000(오천) 미만인 경우, ILMT Disconnected Scanner를 사용하는 ILMT Lite 구성 배포는 사전 승인됩니다.

    ILMT 대신 승인된 검증 툴은 다음과 같습니다.

    • HCL BigFix Inventory 버전 / 릴리스 / 업데이트
    • IBM® Observability IT Asset Management가 포함된 Flexera One 및 Flexera One Select, 그리고 Flexera One 및 Flexera One Select IT Asset Management

    자세한 내용은 승인된 도구 페이지 및 관련 섹션을 참조하세요.

    가상 서버에서 사용할 수 있는 활성화된 프로세서 코어는 가상화 기술, 운영 체제 명령, BIOS 설정 또는 유사한 제한 사항을 통해 프로세서 코어의 용량을 늘릴 수 있는지 여부에 관계없이 물리적 또는 가상 서버에서 사용할 수 있는 프로세서 코어입니다.

    *컨테이너 라이선싱의 적용 대상 및 보고 요구 사항에 대한 정보는 컨테이너 라이선싱을 방문하세요.

    아래 왼쪽 열에 나열된 지표를 사용하는 모든 코어 기반 제품(번들 프로그램에 포함된 제품 포함)은 서브 용량 라이선싱을 지원합니다. 각 지표에 대한 IBM License Metric Tool 요구 사항은 오른쪽에 나열되어 있습니다.

    지표*ILMT 필수**
    1. Processor Value Unit(PVU)

                                    예

    2. Resource Value Unit:
    관리되는 활성화된 프로세서 코어(RVU MAPC)

                                    예

    3. Virtual Processor Core(VPC)

            예(아래 VPC 정책 변경 참조)

     

    2022년 5월 10일 업데이트

    *PVU, RVU 및 VPC 지표 정의는 일반적으로 사용되는 라이선스 지표를 참조하세요.

    **IBM License Metric Tool(ILMT)은 “설치” 메트릭에 대한 라이선스 추적을 기본으로 지원하며, 프로그램별로 다양한 다른 지표도 지원합니다.

    Virtual Appliances(예: VMware ESXi에서 부팅되는 OVA)는 서브 용량 라이선싱을 사용하여 지원됩니다. 모든 컴퓨팅은 서브 용량 카운트 규칙을 사용하여 산정되어야 합니다. 이러한 환경은 표준 서브 용량 요구 사항에 따라 적용 대상 운영체제와 가상화 기술, 그리고 승인된 툴(예: ILMT)을 사용해야 합니다. ILMT 스캐너 지원은 제품별로 제공됩니다. Virtual Appliances의 호환성을 확인하려면 제품 문서 또는 IBM 담당자에게 문의하세요.

    IBM Passport Advantage v11 출시와 함께, 2023년 2월 1일 이후의 모든 신규 고객과 2023년 5월 1일 이후의 기존 고객에 대해, 이전에는 PVU 및 RVU 지표에 따라 배포된 적용 대상 제품에만 적용되던 서브 용량 보고 정책이 이제 VPC 지표에 따라 배포된 제품에도 적용됩니다. 

    VPC 정책 업데이트 사전 공지: 2022년 7월 13일

    2022년 5월 10일부터 IBM은 서브 용량 라이선싱을 사용하는 모든 Virtual Processor Core(VPC) 소프트웨어 라이선스에 대해 IBM License Metric Tool(ILMT) 또는 기타 승인된 검증 툴의 배포를 요구합니다. 수동 용량 카운트는 더 이상 허용되지 않습니다.

    컨테이너 라이선싱 조건은 이 정책 변경에 포함되지 않습니다.

    고객에게 요구되는 조치

    Virtual Processor Core(VPC) 지표를 사용하는 소프트웨어의 서브 용량 사용과 관련하여, 고객은 1) 본 서한 발행일로부터 90일 이내(그리고 2023년 1월 1일 이전) 및/또는 고객의 첫 서브 용량 기반 VPC 제품 배포 시점까지 IBM License Metric Tool(ILMT) 또는 기타 승인된 검증 툴의 최신 버전을 설치 및 구성하고, 2) 제공되는 모든 ILMT 업데이트를 즉시 설치하며, 3) 각 EP(적용 대상 제품)에 대한 배포 데이터를 수집하는 데 동의합니다.

    ILMT(또는 IBM에서 승인한 다른 툴)는 모든 서브 용량 제품에 대해 설치되어야 합니다. (더 이상 유효하지 않음: 2023년 2월 정책 업데이트 참조).

    위 사항을 준수하지 않을 경우, 서버에서 활성화되어 사용 가능한 전체 물리적 프로세서 코어 수에 대해 전체 용량 기준으로 과금됩니다.

    이 내용이 소프트웨어 배포에 어떤 의미를 가지는지에 대해 질문이 있는 경우 IBM 담당자에게 문의하세요.

    아래에 나열된 파트는 서브 용량 라이선싱에 적용되지 않습니다.

    파트 번호(라이선스, 지원, 재설치)              PID#             설명
                 1. D571FLL, E02DTLL, D571GLL                    5724A39          WebSphere MQ for HP NonStop Server       
                 2. D564PLL, E0287LL, D564QLL          5724A38           WebSphere MQ for HP OpenVMS

    운영체제(OS) 또는 가상화 기술이 해당 공급자에 의해 더 이상 지원되지 않으면, IBM은 해당 기술을 목록에서 제거할 계획을 발표합니다.

    • 서브 용량 보고 적용 대상
    • License Metric Tool에서 지원됨

    이러한 모든 계획과 실제 기술 제거는 서브 용량 적용 대상 기술 목록에서 제거되는 일정에 공지됩니다.

    운영체제가 적용 불가 상태가 된 후 90일이 지나면, 고객은 부분 갱신을 더 이상 사용할 수 없습니다.

    서브 용량 적용 대상 목록에서 가상화 기술 및 운영체제가 제거되는 최신 계획에 대한 알림을 받으려면, 고객은 ILMT 제품에 대해 내 알림을 구독해야 합니다.

    참고:

    • 또한 ILMT 지원에서 제외되는 기술은 각 ILMT 릴리스와 함께 공지됩니다.
    • 서브 용량 적용 대상이 아닌 가상화 기술을 계속 사용하기 위한 요구 사항은 Passport Advantage Agreement v12 - 섹션 9.2.2.e에 명시되어 있습니다:
      서브 용량 라이선싱 요구 사항을 더 이상 충족하지 않지만 고객이 서브 용량 라이선싱 조건에 따라 계속 라이선스를 유지하고자 하는 EP의 경우, 고객은 서브 용량 라이선싱 요구 사항을 충족하기 위한 마이그레이션 계획을 IBM의 검토 및 승인을 위해 제출해야 합니다. 승인된 마이그레이션 기간 동안 고객은 부적격 상태가 되기 이전의 서브 용량 라이선싱 요구 사항에 따라 해당 EP를 지원하던 ILMT 버전을 유지하고 ILMT 보고서를 계속 생성해야 합니다. IBM의 사전 서면 동의가 있는 경우, 고객은 항목 [9.2.2.d]에 따라 해당 EP를 수동으로 관리하고 추적할 수 있습니다.

    일반적으로 적용 대상 가상화 환경에 설치된 모든 적용 대상 제품에 대해, 다음 중 더 낮은 값으로 라이선스를 부여할 수 있습니다.

    • 어느 시점이든 적용 대상 제품에 제공되는 가상 머신(VM)의 최대 가상 코어 수 또는
    • 가상 용량이 서버의 전체 물리적 용량을 초과하는 경우, VM이 호스팅되는 서버의 물리적 용량

    그러면 총 코어 수에 모든 변환 비율이 적용됩니다.

    • PVU의 경우: PVU 표를 참조하여 코어당 정확한 PVU 수를 확인할 수 있습니다.
    • VPC의 경우: 1 VPC는 1 가상 CPU(vCPU)에 해당합니다.
    • RVU의 경우: 주요 프로그램에 제공되는 프로세서 코어 수를 라이선스하는 데 필요한 RVU 수를 확인하려면 해당 주요 프로그램의 라이선스 정보 문서를 사용하세요. 모든 라이선스 정보 문서는 IBM 이용 약관 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

    SMT/하이퍼스레딩 비율은 서브 용량 라이선싱에서 조정되지 않습니다. 총 가상 코어 수가 물리적 용량에 도달하면 추가 코어는 카운트되지 않습니다.

    아래 자료에는 라이선스가 필요한 정확한 코어 수를 결정하는 데 도움이 되는 가상화 용량 라이선스 카운트 규칙과 카운트 시나리오가 포함되어 있습니다. 이 규칙은 동일한 ILMT 지역에 위치한 서버에 적용됩니다. ILMT 지역은 전 세계 대륙을 기준으로 하며 다음과 같이 정의됩니다.

    ILMT 지역:

    • 지역 1: 북미 및 남미
    • 지역 2: 유럽 및 아프리카
    • 지역 3: 아시아 및 호주

    라이선스 카운트 시나리오:

    리소스
    재택근무 중 컴퓨터로 프로그래밍하는 소프트웨어 개발자
    가상화 용량 수동 계산

    가상화 용량 수동 계산 감사 보고서 스프레드시트를 다운로드하세요.

         자세히 알아보기
    세미나 중 질의응답 세션에서 마이크를 통해 발언하는 여성 임원.
    서브 용량 FAQ

    서브 용량 라이선싱 및 준수와 관련하여 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.

         자세히 알아보기
    노트북으로 작업하면서 계산기를 함께 사용하는 사람
    PVU 계산기

    환경에 따라 필요한 PVU 수를 확인하려면 Processor Value Unit 계산기를 사용하세요. 각 서버 구성에 필요한 필드를 입력하고 프로세서 코어 수를 입력하여 “총 값 단위”를 계산하세요.

         자세히 알아보기